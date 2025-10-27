“มาลี กรุ๊ป” เร่งเสริมรากฐานธุรกิจ เดินแผน 3 ปี ตั้งเป้ารายได้โตเฉลี่ยปีละ 10–15% เพิ่มสัดส่วนรายได้ต่างประเทศเป็น 55% พร้อมยกระดับแบรนด์ “Malee” สู่ Wellness Lifestyle Brand ระดับภูมิภาค ชู “มาลี โคโค่” ครองแชมป์ตลาดน้ำมะพร้าว และเปิดตัว “Malee Power Plants” เจาะเทรนด์สุขภาพลำไส้ยุคใหม่
นายเอกรินทร์ พินิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มาลี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ MALEE เปิดเผยว่าบริษัทเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายธุรกิจเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพทั้งน้ำผลไม้ น้ำมะพร้าว นมวัว นมทางเลือก และผลไม้กระป๋อง ภายใต้กำลังการผลิตรวม 749 ล้านลิตร ซึ่งภายในปีนี้จะมีการใช้กำลังการผลิตที่ 60%
สำหรับภาพรวมตลาดเครื่องดื่มน้ำผลไม้ในปี 2568 มูลค่าตลาดรวมอยู่ที่ 1.2 หมื่นล้านบาท เติบโต 2% ทั้งนี้เฉพาะน้ำผลไม้พรีเมียมมีส่วนแบ่งตลาดราว 4,000 ล้านบาท โดยมีน้ำผลไม้มาลีเป็นผู้นำตลาด ในขณะเดียวกันน้ำมะพร้าวก็ถือเป็นหนี่งในตลาดที่มีอัตราการเติบโตสูงถึง 2 หลัก ซึ่งในเดือนมิ.ย.ที่ผ่านมา มาลี โคโค่ ก็สามารถครองส่วนแบ่งตลาดอันดับหนึ่งมาได้เช่นเดียวกัน
แต่ทั้งนี้ผลกรกะทบจากสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับประเทศเพื่อนบ้านทั้งเมียนมา และกัมพูชา ซึ่งเป็นประเทศที่มีสัดส่วนการส่งออกสินค้าของน้ำผลไม้มาลี 6% และ 4% ตามลำดับ ตลอดจนปัญหาการปรับขึ้นภาษีนำเข้าของสหรัฐฯ ส่งผลให้ภาพรวมรายได้ของบริษัทในปีนี้คาดว่าจะอ่อนตัวลงจากปี 2567 ที่มีรายได้ 8,456 ล้านบาท ทั้งนี้ 60% เป็นสัดส่วนรายได้ในประเทศ และอีก 40% เป็นรายได้จากการส่งออก
โดยแผนธุรกิจในระยะ 3 ปี (2569-2571) จะมุ่งปรับสัดส่วนรายได้ต่างประเทศเพิ่มขึ้นเป็น 55% โดยเฉพาะในปี 2569 บริษัทจะเพิ่มน้ำหนักในการจัดกิจกรรมการตลาดในต่างประเทศมากกว่าในประเทศ โดยเฉพาะในจีน เกาหลี อินโดนีเซีย มาเลเซีย และตะวันออกกลาง ที่บริษัทยังไม่ได้เข้าไป เช่น ซาอุดิอาระเบีย การ์ต้า จอร์แดน เป็นต้น
“วิสัยทัศน์ของบริษัทในปี 2568 เป็นการเสริมสร้างรากฐานธุรกิจเพื่อการเติบโต เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายในการขับเคลื่อนการเติบโต 3 ปี (2569-2571) ด้วยอัตราเฉลี่ยปีละ 10-15% สู่ ‘Global Wellbeing Company’ หรือการเป็นมากกว่าเป็นผู้ผลิตน้ำผลไม้”
ด้วยกลยุทธ์ครบวงจร ตั้งแต่การขยายช่องทางขายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งตลาดในประเทศ จะขยายสู่ตลาดฟู้ดเซอร์วิส หรือ ร้านอาหาร คาเฟ่ และเครือข่ายฟาสต์ฟู้ด รวมถึงช่องทางออนไลน์ ผ่านแพลตฟอร์มเช่น Shopee, Lazada, และ TikTok Shop พร้อมกับวางแผนจะพัฒนาสินค้าใหม่ออกสู่ตลาด 2-3 รายการต่อปี เพื่อตอบสนองเทรนด์สุขภาพ
ในส่วนของต่างประเทศ บริษัทจะให้น้ำหนักในการทำตลาดมากขึ้น โดยเฉพาะในจีน เกาหลี ซึ่งที่ผ่านมา บริษัทได้มีการนำนักแสดงชาวจีน จางหลิงเฮ่อ มาเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ระดับเอเชียแปซิฟิกอย่างเป็นทางการ สำหรับเครื่องดื่ม มาลี โคโค่ แบรนด์น้ำมะพร้าว ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของแบรนด์ที่มีการแต่งตั้งแบรนด์แอมบาสเดอร์ระดับภูมิภาค เพื่อยกระดับภาพลักษณ์และขยายฐานผู้บริโภคในตลาดเอเชียแปซิฟิก และต้องการสื่อสารภาพลักษณ์ของแบรนด์ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น และเข้าถึงผู้บริโภคในวงกว้างมากขึ้น โดยสร้างการรับรู้ในตลาดต่างประเทศได้ค่อนข้างดี
นอกจากนี้บริษัทยังเน้นการปรับปรุงประสิทธิภาพภายใน การจัดการพอร์ตผลิตภัณฑ์ และการขยายไปยังตลาดใหม่ เพื่อรับมือกับความท้าทายและคว้าโอกาสการเติบโตจากเทรนด์สุขภาพในอนาคต
ทางด้านนางสาวเรืองรัตน์ ว่องสุวรรณเลิศ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานการตลาด MALEE กล่าวว่า บริษัทเล็งเห็นถึงศักยภาพการเติบโตที่สำคัญในตลาดเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ โดยเฉพาะในกลุ่มน้ำผักผลไม้ และน้ำมะพร้าว จาก Insight ผู้บริโภคยุคใหม่ได้เปลี่ยนมาให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมและเชิงป้องกันมากขึ้น โดยบริษัทมีแผนจะพัฒนาสินค้าและนวัตกรรมใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง ซึ่งผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด Malee Power Plants ที่มีนวัตกรรมช่วยเสริมสร้างสุขภาพลำไส้ให้แข็งแรงด้วยพรีไบโอติกส์และโพสไบโอติกส์ พร้อมต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์ที่เน้นสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีในปี 2569
นอกจากนี้บริษัทวางแผนสร้างการเติบโตจากการขยายธุรกิจต่างประเทศ ผ่านแบรนด์ตัวเอง โดยจะยกระดับแบรนด์ “Malee” สู่การเป็น “Wellness Lifestyle Brand” ระดับภูมิภาค ซึ่งเป็นก้าวสำคัญสู่การเป็นแบรนด์ระดับโลก โดยใช้นวัตกรรมเป็นหัวใจหลักในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคในแต่ละประเทศ
พร้อมรุกตลาดใหม่และเจาะตลาดที่มีศักยภาพสูง ได้แก่ จีน, ตะวันออกกลาง, อินโดนีเซีย และเกาหลีใต้ รวมถึงสร้างความแข็งแกร่งในตลาดเดิมผ่านการทำกิจกรรมส่งเสริมการขายและการตลาดอย่างต่อเนื่อง และมีสัดส่วนรายได้เพิ่มเป็น 55% ของรายได้รวม
ส่วนธุรกิจพัฒนาผลิตภัณฑ์และรับจ้างผลิต (CMG) จะสร้างการเติบโตจากลูกค้าปัจจุบันรายใหญ่และสรรหาพันธมิตรทางธุรกิจชั้นนำระดับโลก รวมถึงสนับสนุนพันธมิตรทางธุรกิจด้วยโซลูชันที่ยั่งยืน โดยวางเป้าหมายในปี 2571 บริษัทฯ จะก้าวสู่ ‘Global Wellbeing Company’ ด้วยการเป็นแบรนด์ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในระดับภูมิภาค