LINE MAN ลด GP เหลือ 7% หนุนร้านร่วม “คนละครึ่งพลัส” ชูจุดแข็ง ใช้ง่าย-ขายดี ลงทะเบียน 3 พ.ย.นี้ พร้อมอัดฉีดโปรโมชั่น กระตุ้นยอดขายร้านอาหารทั่วไทย

27 ต.ค. 2568 LINE MAN แพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ของไทย เปิดเผยว่าเพื่อสนับสนุนร้านอาหารเข้าร่วม “คนละครึ่งพลัส” โดยได้ประกาศปรับลดค่า GP เหลือเพียง 7% สำหรับร้านอาหารที่สมัครเข้าร่วมโครงการในวันที่ 3 พ.ย. 2568

พร้อมลดค่า GP เหลือ 9% สำหรับร้านอาหารที่สมัครเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่ 4 พ.ย. 2568 เป็นต้นไป จนจบโครงการ นอกจากนี้ ยังได้จัดโปรโมชันและสิทธิประโยชน์ครบวงจร เพื่อกระตุ้นยอดขายร้านอาหารทั่วไทย

นอกจากนี้ร้านอาหารที่สมัครเข้าร่วมโครงการ “คนละครึ่งพลัส” ผ่าน LINE MAN ที่แอปถุงเงิน ตั้งแต่วันที่ 3 พ.ย.นี้ เป็นต้นไป จะได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ดังนี้

  • รับ 7% GP สำหรับออเดอร์คนละครึ่งพลัส เมื่อสมัครเข้าร่วมโครงการกับ LINE MAN ในวันที่ 3 พ.ย. 2568 หรือรับ 9% GP สำหรับออเดอร์คนละครึ่งพลัส ที่สมัครเข้าร่วมโครงการหลังวันดังกล่าวจนจบโครงการ
  • คูปองส่วนลดเร่งยอดขายสำหรับร้านค้า เพื่อนำไปทำโปรโมชันสูงสุด 4,000 บาท
  • LINE MAN ออกส่วนลดให้ลูกค้าเพิ่ม 2,500 บาท
  • เครดิตโฆษณาเพิ่มการมองเห็นของร้านในแอปพลิเคชัน สูงสุด 1,000 บาท
  • ขยายระยะทางส่งฟรีเป็น 5 กิโลเมตร
  • สื่อโฆษณา ณ จุดขาย (POSM) เพื่อให้ลูกค้าทราบว่าร้านสามารถสั่งผ่านโครงการ “คนละครึ่งพลัส” ได้
  • ส่วนลดค่าบริการระบบจัดการร้านอาหาร (POS) สูงสุด 8,000 บาท
  • วงเงินกู้เพื่อร้านค้า นำไปใช้ต่อยอดธุรกิจ
  • กิจกรรมทางการตลาดออนไลน์และออฟไลน์มูลค่ากว่า 200 ล้านบาท เพื่อกระตุ้นยอดขายร้านอาหารทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง
