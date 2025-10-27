เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงเป็นองค์ประธานเปิดโครงการ PRINCESS COLLECTION 2025 รณรงค์ต้านภัยมะเร็งเต้านม
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์แห่งแบรนด์ SIRIVANNAVARI เสด็จทรงเป็นองค์ประธานเปิดโครงการ “Princess Collection 2025” กิจกรรมเพื่อสังคมแห่งปีตามพระราชดำริ เพื่อร่วมรณรงค์ต้านภัยมะเร็งเต้านม ซึ่งเป็นมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับ 1 ในผู้หญิงไทย ซึ่งดำเนินงานต่อเนื่องมามากกว่า 3 ปี ในเดือนตุลาคมของทุกปี นับเป็นเดือนที่ผู้คนทั่วโลกร่วมกันรณรงค์ต้านภัยมะเร็งเต้านม โดยแบรนด์ SIRIVANNAVARI จับมือร่วมกับ WACOAL (วาโก้) แบรนด์ชุดชั้นในชั้นนำระดับโลก สร้างสรรค์คอลเลกชันชุดชั้นในและ เลานจ์แวร์ ในรูปแบบลิมิเต็ดเอดิชั่น วางจำหน่าย เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งมอบแก่องค์กรพันธมิตร 3 องค์กร ได้แก่
ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อมะเร็งเต้านม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย, มูลนิธิกาญจนบารมีและสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งเต้านม และสร้างความตระหนักรู้แก่ผู้หญิงไทยทั่วประเทศ
โดยกิจกรรมในปี 2025 นี้ ใช้ชื่อว่า “Pink Bloom” มีสัญลักษณ์โบว์สีชมพูสากล พร้อมด้วยดอกไม้สีชมพู ความหมายแห่งกำลังใจ ความเบิกบานที่ส่งผ่านถึงกัน มุ่งเน้นให้ผู้หญิงไทยดูแลร่างกายและจิตใจ น้อมนำพระดำรัสของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา “เราอยากให้ผู้หญิงทุกคน รักและใส่ใจสุขภาพของตนเองทั้งร่างกายและจิตใจ ความเข้มแข็งและงดงาม จะเปล่งประกายจากภายใน”
นางรติรส จุลชาต รองประธานกรรมการบริหาร แบรนด์ SIRIVANNAVARI กล่าวว่า “แบรนด์ SIRIVANNAVARI ยึดมั่นในปรัชญาด้านการส่งเสริมพลังให้กับผู้หญิง (Empowering Woman) เราสร้างสรรค์แฟชั่นที่สร้างความมาดมั่นให้กับผู้หญิงยุคใหม่ นอกจากรูปลักษณ์ที่ดีแล้ว การมีสุขภาพกายและใจที่ดีอันเป็นพื้นฐานที่สำคัญจะทำให้ผู้หญิงมีพลังสรรค์สร้างสิ่งต่างๆ และการดำเนินชีวิตที่ดี
โครงการ Princess Collection จากพระราชดำริขององค์ดีไซเนอร์เกิดจากแนวคิดเหล่านี้ที่งอกงามมาสู่โปรเจ็กต์อันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดการตระหนักรู้ในเรื่องอันตรายของโรคมะเร็งเต้านมอันนำมาสู่การป้องกันและรักษา แบรนด์ของเรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มีส่วนช่วยในการจรรโลงสังคมและสร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากภายในสู่ภายนอกซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากองค์ดีไซเนอร์ของเรา”
ด้านของ คุณอินทิรา นาคสกุล ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “วาโก้เป็น แบรนด์ชุดชั้นในรายแรกของประเทศไทยที่ได้รับฉลากเขียว (Green Label) จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยให้การรับรองผลิตภัณฑ์ที่ปลอดสารพิษและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว ตลอดระยะเวลากว่า 55 ปี ยังตอบแทนสังคมและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้หญิงซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าคนสำคัญผ่านหลากหลายโครงการ หนึ่งในนั้นคือ “โครงการวาโก้โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม” ที่ดำเนินต่อเนื่องยาวนานถึง 25 ปี ในปี 2568 นี้
วาโก้รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับแบรนด์ SIRIVANNAVARI อีกครั้ง เพื่อร่วมรณรงค์ต้านภัยมะเร็งเต้านมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของวาโก้ในการตอบแทนสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม สำหรับ “Princess Collection 2025” วาโก้ยังคงคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพ เนื้อผ้าใส่สบาย การตัดเย็บพิถีพิถัน และดีไซน์อันโดดเด่น พร้อมส่งต่อคุณค่าผ่านการช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งเต้านม
รศ.นพ. กฤษณ์ จาฏามระ หัวหน้าศูนย์สิริกิติ์บรมราชินี เพื่อมะเร็งเต้านม นำเสนอนิทรรศการ ‘Pink Park’ จำลองบ้านพักพิงที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์ดูแลผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะสุดท้ายแก่ผู้ยากไรตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงปัจจุบันในส่วนของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รศ.ดร.นพ. จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ ผู้อำนวยการ กล่าวเป็นคำขวัญในเชิงรณรงค์ต้านภัยมะเร็งเต้านมในปีนี้ว่า “สุขกายสุขใจ รู้ทันโรคร้าย คัดกรองตามวัย สู้ภัยมะเร็งเต้านม”
ดร.นพ.สมยศ ดีรัศมี ประธานมูลนิธิกาญจนบารมีซึ่งมีบทบาทสำคัญในการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ เผยว่า “มูลนิธิกาญจนบารมีเป็นหน่วยงานด่านหน้าในการคัดกรองสตรีด้อยโอกาสเพื่อค้นหามะเร็งเต้านมและมะเร็งนรีเวชระยะเริ่มแรก และรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมสานต่อพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณวรีฯ ผ่านโครงการ Princess Collection และผลิตภัณฑ์ Balancing Bra ที่เปี่ยมด้วยพระเมตตา โครงการนี้ไม่เพียงช่วยฟื้นฟูความมั่นใจให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านม แต่ยังสามารถค้นพบสตรีที่เป็นมะเร็งระยะเริ่มแรกและรักษาให้หายขาดได้“
อีกหนึ่งองค์กรที่มีบทบาทสำคัญอย่างสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เรืออากาศเอก นายแพทย์สมชาย ธนะสิทธิชัย ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวว่า “มะเร็งเต้านมไม่น่ากลัวอย่างที่คิด ถ้าหากจัดการอย่างถูกต้อง ปัจจุบันประเทศไทย มีชุดสิทธิประโยชน์สำหรับ ผู้หญิง อายุ 40 ปีขึ้นไป ที่มีประวัติญาติสายตรงเป็นมะเร็งเต้านม สามารถเข้ารับการตรวจแมมโมแกรม และอัลตร้าซาวด์ ฟรี ได้ใน สถาบันมะเร็งแห่งชาติ และ โรงพยาบาลรัฐ ที่เข้าร่วมโครงการทุกแห่ง”
นอกจากนี้ภายในงานมี โอปอล – สุชาตา ช่วงศรี Miss World 2025 และผู้ก่อตั้งโครงการ Opal for Her ร่วมด้วยนักแสดงชื่อดัง พลอย – เฌอมาลย์ บุณยศักดิ์ ร่วมแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับมะเร็งเต้านม และเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพกายและใจ ตลอดจนประสบการณ์และความรู้เบื้องต้นในการป้องกันโรคมะเร็งเต้านม
Princess Collection SIRIVANNAVARI x Wacoal ลิมิเต็ด เอดิชั่น ประจำปี 2025 ประกอบด้วยชุดชั้นในและเสื้อผ้าเลานจ์แวร์ โดยในปีนี้นำเสนอในโทนสีที่สดใสโดยเฉพาะอย่างยิ่งสีชมพู ภาษาสากลอันสื่อถึงการตระหนักรู้และรณรงค์มะเร็งเต้านม เพิ่มความพิเศษด้วยลูกเล่นการไล่เฉดสีดุจกลีบดอกไม้ นอกจากนี้มีเฉดสีฟ้า สีเหลือง สีส้มคอรัลที่ตัดกับโทนสีคลาสสิคอย่างสีน้ำตาลและสีเทาดีไซน์มินิมอล เหมาะสำหรับแม็ตช์ลุคกับไอเท็มที่ชอบ
สำหรับสาวๆ ที่ชอบความเซ็กซี่ สำหรับสาวสไตล์หรูหรา เน้นผ้าลูกไม้อิมพอร์ต และผ้าโปร่งดูเย้ายวนน่าค้นหา ขับเน้นสรีระของผู้หญิงได้อย่างมั่นใจตามหลักปรัชญาในงานดีไซน์เสื้อผ้าขอแบรนด์ SIRIVANNAVARI ที่เสริมความมาดมั่นให้กับผู้หญิง (Empowering Woman) สำหรับชุดนอนมีทั้งแบบลำลองอย่างเซ็ตเสื้อสายเดี่ยวในโทนสีสดใส และกางเกงขาสั้นตกแต่งระบายและริบบิ้น ให้ความรู้สึกเหมือนห้องนอนของสาวน้อย ชุดสลิปเดรส ที่สามารถเล่นสนุกกับการแต่งตัวด้วยการจับคู่กับแจ็คเก็ตหรือเสื้อคลุม หรือแม็ตช์กับชุดนอนยาวตกแต่งรัฟเฟิลระบาย ให้ความรู้สึกที่ดูหรูหราและงดงาม
ห้ามพลาดกับเสื้อยืดพิมพ์ลายภาพวาดฝีพระหัตถ์ที่กลายมาเป็น Statement Piece ในเดือนแห่งการรวมพลังสีชมพูให้กลายเป็นการสร้างสรรค์และเยียวยาจิตใจของผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมซึ่งเป็นมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับ 1 ในผู้หญิงไทย
ร่วมสนับสนุน ‘Princess Collection SIRIVANNAVARI x Wacoal’ ลิมิเต็ด อิดิชั่น ประจำปี 2025 วางจำหน่ายที่ วาโก้ช็อป และเคาน์เตอร์วาโก้ ณ ห้างสรรพสินค้าชั้นนำที่ร่วมรายการ รายได้จากการจำหน่ายส่วนหนึ่งมอบแก่องค์กรพันธมิตร 3 องค์กร ได้แก่ ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อมะเร็งเต้านม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย, มูลนิธิกาญจนบารมี และสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งเต้านม และสร้างความตระหนักรู้แก่ผู้หญิงไทยทั่วประเทศ