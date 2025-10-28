เอกนิติ แจง ไทยเปิดตลาดสหรัฐฯ 99% เป็นดีลของทีมเจรจารัฐบาลก่อน

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ตัวเลขการเปิดตลาดสินค้าให้สหรัฐฯ ถึง 99% เป็นกรอบการเจรจาที่ฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ตกลงกันไว้ตั้งแต่ต้นทีมไทยแลนด์ชุดเดิมอยู่แล้ว ซึ่งขณะนี้รายละเอียดยังเป็นแค่ Joint Declaration

นายเอกนิติ กล่าว่า สำหรับตัวเลขที่กันไว้อีก 1% นั้นจะครอบคลุมสินค้าหลายรายการ ซึ่งได้ศึกษาไว้แล้ว โดยขณะนี้เป็นเพียงการตั้งกรอบกว้าง ๆ เท่านั้น ทุกเรื่องยังต้องมีการลงรายละเอียดเพิ่มเติม และยังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาและเตรียมข้อมูลของทีมงาน

“แม้บางประเด็นจะอยู่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเจรจา แต่ทุกเรื่องยังมีเวลาให้ปรับตัว เช่น การเปิดตลาดสินค้าเกษตรที่ไม่สามารถเปิดได้ทันทีทั้งหมด เพราะมีโควตาและต้องพิจารณาเรื่องระยะเวลาอย่างรอบคอบ” นายเอกนิติกล่าว

