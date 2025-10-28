จ่อชง นบข. เพิ่มแพ็กเกจช่วยชาวนา -เคาะชดเชยดอกเบี้ยโรงสี 3% ช่วยเก็บสต๊อก4 ล้านตัน
นางสาวญาณี ศรีมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยความคืบหน้าการดำเนินมาตรการดูแลราคาข้าวนาปี ปีการผลิต 2568/69 ว่า กรมการค้าภายในได้มีการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าว ในการเก็บสต๊อก ปีการผลิต 2568/69 ซึ่งในปีนี้ได้รับการตอบรับจากผู้ประกอบการ โรงสี สถาบันเกษตรกรอย่างคึกคักตั้งแต่ต้นฤดูกาลและมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการมากกว่าปีที่ผ่านมา โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 217 ราย จาก 44 จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งจะดึงผลผลิตข้าวเปลือกนาปีเข้ามาเก็บสต๊อกโดยมีเป้าหมาย 4 ล้านตัน ภายใต้วงเงิน 642 ล้านบาท
ในปีนี้มีผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการชดเชยดอกเบี้ยฯ มากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของภาคเอกชนต่อมาตรการของรัฐ โดยผู้ประกอบการจะเริ่มรับซื้อและเก็บสต็อกตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2568 – 31มี .ค. 2569 และจะสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ วันที่ 31 ต.ค. 2570 โดยจะรับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกร และเก็บสต็อกไว้ 2 – 6 เดือน โดยรัฐจะชดเชยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี เพื่อช่วยลดต้นทุนทางการเงินให้ผู้ประกอบการสามารถนำเงินไปซื้อข้าวเปลือกจากพี่น้องเกษตรกร มาเก็บไว้ในสต๊อกก่อนนำออกขายภายหลังฤดูกาล โดยเชื่อว่าการดำเนินโครงการจะช่วยดึงผลผลิตออกจากตลาดได้และจะส่งผลดีต่อราคาข้าวในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดกระจุกตัว และจะสามารถรักษาเสถียรภาพราคาข้าวภายในประเทศได้ โดยขณะนี้มีผลผลิตออกสู่ตลาดแล้ว 6.76 ล้านตันข้าวเปลือก คิดเป็น 25% ของผลผลิตทั้งหมด และจะเข้าสู่ช่วงผลผลิตออกมากในเดือนพ.ย.นี้
นอกจากนี้ กรมการค้าภายในยังได้ดำเนินมาตรการคู่ขนานเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาข้าว อาทิ โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี โดยให้เกษตรกรเก็บข้าวในยุ้งฉางและรับค่าฝากเก็บ 1,500 บาทต่อตัน เป้าหมาย 3 ล้านตัน รวมถึงโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต 2568/69 รองรับข้าวเปลือกกว่า 1.5 ล้านตัน และนอกจากมาตรการดังกล่าว กรมการค้าภายในในฐานะผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) เตรียมเสนอให้ นบข. พิจารณามาตรการดูแลราคาข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2568/69 เพิ่มเติม โดยให้ 3 หน่วยงาน คือ องค์การคลังสินค้า (อคส.) องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เข้ามารับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกร เป้าหมาย 3 ล้านตัน เพื่อช่วยดึงราคาข้าวเปลือกในช่วงที่ผลผลิตกำลังจะออกสู่ตลาดมาก
ในส่วนของการเร่งรัดการระบายข้าว พร้อมทั้งผลักดันสร้างมูลค่าเพิ่ม เช่น สนับสนุนเครื่องสีข้าว ช่วยพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าจำหน่าย
สำหรับสถานการณ์ราคาข้าวล่าสุด ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2568 ราคาข้าวเปลือกหอมมะลิอยู่ในช่วง 15,200–16,500 บาทต่อตัน ข้าวเปลือกปทุมธานี 8,200–8,700 บาทต่อตัน ข้าวเปลือกเจ้า 6,100–6,800 บาทต่อตัน และข้าวเปลือกเหนียว 8,000–8,700 บาทต่อตัน ถือเป็นสัญญาณบวกที่สะท้อนว่าตลาดมีความเชื่อมั่นในทิศทางนโยบายข้าวของรัฐบาล ซึ่งเมื่อมาตรการต่าง ๆ เริ่มขับเคลื่อนอย่างเต็มรูปแบบ จะยิ่งสร้างแรงหนุนให้ราคาข้าวปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง