ต็อบ เถ้าแก่น้อย ลาออกจาก TKN หลัง ก.ล.ต.กล่าวโทษอินไซต์หุ้น
วันที่ 28 ต.ค. 2568 บมจ.เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง (TKN) แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้เผยแพร่ข่าว เรื่อง การใช้มาตรการลงโทษทางแพ่งกับผู้กระทำความผิด 5 ราย กรณีซื้อหุ้น TKN โดยอาศัย ข้อมูลภายในและช่วยเหลือการกระทำความผิดนั้น
บริษัทฯ ได้รับทราบการเผยแพร่ ข่าวดังกล่าวของสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาและรวบรวมข้อเท็จจริงจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการตามกฎหมายและเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อไป
อย่างไรก็ดี นายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ซีอีโอ) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป
ทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ แต่อย่างใด บริษัทฯ จะเร่งดำเนินการสรรหาบุคคล ที่มีความเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งแทนที่ตำแหน่งที่ว่างลงทุกตำแหน่ง และ บริษัทฯ จะรายงานความคืบหน้าต่อตลาดหลักทรัพย์ เพิ่มเติมต่อไป