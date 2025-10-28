กพช. อนุมัติวงเงินกองทุนอนุรักษ์ฯ 1.5 หมื่นล้านบาท ปีงบ 2569–2571
เผยโครงการเร่งด่วนปี 69 ช่วยเหลือภาคประชาชน 7,500 ล้านบาท
นายรัฐฉัตร ศิริพานิช ผู้จัดการสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ส.กทอ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ที่มีนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.คมนาคม เป็นประธาน เห็นชอบแนวทาง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และลำดับความสำคัญของการใช้จ่ายเงินกองทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.2569–2571 และให้คณะกรรมการกองทุนมีอำนาจปรับปรุงแนวทางหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และการจัดสรรเงินตามความจำเป็นและเหมาะสม ภายในวงเงินรวม 15,000 ล้านบาท
สำหรับในปีงบประมาณ 2569 กพช. เห็นชอบกรอบวงเงิน 9,000 ล้านบาท เพื่อให้กระทรวงพลังงานดำเนินการตามนโยบาย Quick Big Win เพื่อจัดสรรเงินช่วยเหลือประชาชน เกษตรกร และโรงพยาบาลรัฐ ลดค่าสาธารณูปโภค โดยจัดสรรงบประมาณช่วยเหลือภาคประชาชนไว้ 7,500 ล้านบาท ประกอบด้วย
1.ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ให้หน่วยงานรัฐ และประชาชนในพื้นที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ จำนวน 300 แห่ง ทั่วประเทศ
2.โซลาร์เซลล์ในโรงพยาบาลชุมชน (ระดับทุติยภูมิ) จำนวน 500 แห่ง ทั่วประเทศ
3.โซลาร์สูบน้ำขนาดใหญ่ ขนาด 50-80 กิโลวัตต์ ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง 450 แห่ง ทั่วประเทศ
4.สนับสนุนการติดตั้งโซลาร์เซลล์ขนาด 3-5 กิโลวัตต์ สำหรับระบบน้ำประปาหมู่บ้าน จำนวนกว่า 2,000 แห่ง เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและค่าสาธารณูปโภค
5.สนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำสำหรับผู้ประกอบการ และประชาชนผ่านธนาคารต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหรือลดการใช้พลังงาน รวมถึงการติดตั้งโซลาร์เซลล์
ทั้งนี้ กระทรวงพลังงานจะดำเนินการร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ที่มีภารกิจหน้าที่ในการร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินการด้านพลังงานต่อไป อาทิ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น
สำหรับหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินกองทุน แบ่งเป็น 6 กลุ่มงาน ประกอบด้วย 1. กลุ่มงานกฎหมาย นโยบาย หรืองานส่งเสริมเพื่อสนับสนุนภารกิจของกระทรวงพลังงาน 2. กลุ่มงานศึกษา ค้นคว้าวิจัย และนวัตกรรม 3. กลุ่มงานสาธิต ริเริ่ม และนำร่อง 4. กลุ่มงานสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และข้อมูลข่าวสาร 5. กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร และ 6. กลุ่มงานส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก