บีโอไอ เผยยอดขอรับการส่งเสริมการลงทุน 9 เดือนของปีนี้โตเกือบเท่าตัว มูลค่ารวมกว่า 1.3 ล้านล้านบาท สะท้อนความเชื่อมั่นศักยภาพไทย ฐานลงทุนระยะยาว
นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่าแนวโน้มการลงทุนในไทยในปี 2568 เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยช่วง 9 เดือนแรก (ม.ค.-ก.ย.2568) มีการยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน ทั้งในแง่จำนวนโครงการที่มี 2,622 โครงการ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 23%
ในแง่ของเงินลงทุนรวมมูลค่า 1,374,553 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 94% สะท้อนว่านักลงทุนให้ความเชื่อมั่นต่อประเทศไทย ทั้งด้านปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง ความพร้อมรองรับการลงทุน ศักยภาพการเติบโตในระยะยาว รวมทั้งบทบาทของไทยในการเป็นศูนย์กลางการลงทุนที่สำคัญในภูมิภาคอาเซียน
โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าเงินลงทุนสูงในช่วง 9 เดือน ได้แก่ ดิจิทัล โดยเฉพาะกิจการ Data Center มูลค่า 612,768 ล้านบาท (119 โครงการ) อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า มูลค่า 184,078 ล้านบาท (382 โครงการ)
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน มูลค่า 74,212 ล้านบาท (300 โครงการ) ยานยนต์และชิ้นส่วน มูลค่า 70,985 ล้านบาท (229 โครงการ) เกษตรและอาหาร มูลค่า 47,200 ล้านบาท (228 โครงการ)
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ รวมทั้งผลิตภัณฑ์พลาสติกสำหรับอุตสาหกรรม มูลค่า 36,766 ล้านบาท (230 โครงการ) การแพทย์ มูลค่า 25,086 ล้านบาท (89 โครงการ) การท่องเที่ยว มูลค่า 15,902 ล้านบาท (21 โครงการ)
สำหรับการลงทุนจากต่างประเทศ (เอฟดีไอ) ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง มีโครงการยื่นขอรับการส่งเสริมจำนวน 1,947 โครงการ เพิ่มขึ้น 38% เงินลงทุนรวม 985,337 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 82%
โดยประเทศ/เขตเศรษฐกิจที่มีมูลค่าการขอรับการส่งเสริมสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ สิงคโปร์ 359,805 ล้านบาท ฮ่องกง 237,264 ล้านบาท จีน 142,887 ล้านบาท สหราชอาณาจักร 100,295 ล้านบาท และญี่ปุ่น 73,754 ล้านบาท
“เงินลงทุนจากต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นมาก เกิดจากการลงทุนในกิจการ Data Center ขนาดใหญ่จากสิงคโปร์และสหราชอาณาจักร และกิจการผลิตแบตเตอรี่ระดับเซลล์สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าและระบบกักเก็บพลังงานจากฮ่องกง ถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่ช่วยต่อยอดอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติที่มีต่อเศรษฐกิจไทยในระยะยาว”
อย่างไรก็ตาม ในแง่ของพื้นที่ เงินลงทุนส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออก มูลค่า 855,228 ล้านบาท จาก 1,431 โครงการ รองลงมา ได้แก่ ภาคกลาง 300,300 ล้านบาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 28,560 ล้านบาท ภาคเหนือ 25,940 ล้านบาท ภาคใต้ 24,445 ล้านบาท และภาคตะวันตก 12,664 ล้านบาท ตามลำดับ