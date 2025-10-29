TKN ตั้ง ‘อรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์’ นั่งเก้าอี้ซีอีโอบริษัท แทน ‘อิทธิพั % ธ์ พีระเดชาพันธ์’ หรือ ‘ต๊อบ เถ้าแก่น้อย’ เปลี่ยนชื่อ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
เมื่อวันที่ 29 ต.ค.68 บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนต์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ TKN แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 ต.ค.68 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง น.ส.อรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ เข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แทน นายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ โดยเริ่มดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 28 ต.ค.68 เป็นต้นไป
พร้อมมีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท จากเดิม “นายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ นายจิระพงษ์ สันติภิรมย์กุล นางสาวพรธีรา รงคะศิริพันธ์ กรรมการ 2 ใน 3 คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”
เปลี่ยนแปลงเป็น “นางสาวอรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ นายจิระพงษ์ สันติภิรมย์กุล นางสาวพรธีรา รงคะศิริพันธ์ กรรมการ 2 ใน 3 คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท” ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการและอำนาจกรรมการต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ ต่อไป
ที่มา ประชาชาติธุรกิจ