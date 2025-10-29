พาณิชย์ เผย ค้าชายแดน-ผ่านแดน ก.ย. 68 หดตัว 4.7% กัมพูชาติดลบ 99%
นางอารดา เฟื่องทอง อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยตัวเลขการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดน เดือนกันยายน 2568ว่า มีมูลค่าการค้ารวม 141,694 ล้านบาท หดตัว 4.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็นการส่งออก 74,941 ล้านบาท (-12.4%) และการนำเข้า 66,753 ล้านบาท (+5.9%) โดยไทยได้ดุลการค้าในเดือนกันยายน 2568 ทั้งสิ้น 8,188 ล้านบาท
ส่งผลให้ 9 เดือนแรกของปี 2568 การค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนมีมูลค่าการค้ารวม 1,480,095 ล้านบาท (+7.7%) เป็นการส่งออก 838,474 ล้านบาท (+5.4%) การนำเข้า 641,621 ล้านบาท (+10.8%) และไทยได้ดุลการค้า 196,853 ล้านบาท
สำหรับการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน 4 ประเทศ เดือนกันยายน 2568 มีมูลค่าการค้ารวม 60,079 ล้านบาท (-22.2%) เป็นการส่งออก 35,590 ล้านบาท (-23.6%) การนำเข้า 24,488 ล้านบาท (-20.0%) และไทยได้ดุลการค้ารวมทั้งสิ้น 11,102 ล้านบาท
โดยการค้าชายแดนกับมาเลเซียมีมูลค่าสูงสุด 26,714 ล้านบาท (+4.7%) รองลงมา คือ สปป.ลาว 23,952 ล้านบาท (+8.8%) เมียนมา 9,401 ล้านบาท (-40.0%) และกัมพูชา 11 ล้านบาท (-99.9%) ซึ่งสินค้าส่งออกชายแดนสำคัญในเดือนกันยายน 2568 ได้แก่ น้ำมันดีเซล 2,205 ล้านบาท น้ำยางข้น 1,074 ล้านบาท และน้ำมันสำเร็จรูปอื่นๆ 1,072 ล้านบาท ทำให้ 9 เดือนแรกของปี 2568 การค้าชายแดนมีมูลค่ารวม 696,298 ล้านบาท (-5.6%) เป็นการส่งออก 413,492 ล้านบาท (-8.4%) และการนำเข้า 282,806 ล้านบาท (-1.0%)
นางอารดากล่าวว่าด้านการค้าผ่านแดนไปประเทศที่สาม เดือนกันยายน 2568 มีมูลค่าการค้ารวม 81,616ล้านบาท (+14.2%) เป็นการส่งออก 39,351 ล้านบาท (+0.9%) และการนำเข้า 42,265 ล้านบาท (+30.2%) โดยการค้าผ่านแดนไปจีน มีมูลค่าสูงสุด 43,184 ล้านบาท (+9.9%) รองลงมา คือ สิงคโปร์ และเวียดนาม มีมูลค่า 14,767 ล้านบาท (+60.7%) และ 7,684 ล้านบาท (+31.3%) ตามลำดับ ซึ่งสินค้าส่งออกผ่านแดนสำคัญในเดือนกันยายน 2568 ได้แก่ ฮาร์ด ดิสก์ ไดรฟ์ 10,130 ล้านบาท เครื่องรับโทรศัพท์และอุปกรณ์ 3,679 ล้านบาท และผลิตภัณฑ์ยางอื่นๆ 2,598 ล้านบาท ทำให้ 9 เดือนแรกของปี 2568 การค้าผ่านแดนมีมูลค่ารวม 783,797 ล้านบาท (+23.1%) เป็นการส่งออก 424,982 ล้านบาท (+23.6%) และการนำเข้า 358,815 ล้านบาท (+22.4%)
นางอารดากล่าวว่า การค้าชายแดนของไทยในเดือนกันยายน 2568 หดตัว
22.2% ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ห้า โดยการค้าชายแดนไทย – กัมพูชา หดตัวสูงถึง 99.9% แม้สถานการณ์ตามแนวชายแดนบางพื้นที่เริ่มคลี่คลาย แต่ยังคงได้รับผลกระทบจากมาตรการควบคุมจุดผ่านแดนและข้อจำกัดทางการขนส่ง ในขณะที่การค้าชายแดนไทย – เมียนมาหดตัว 39.0% จากมาตรการของไทยในการควบคุมการส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิง และสินค้าที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ อาทิ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า โซลาร์เซลล์ แบตเตอรี่ เครื่องมือสื่อสาร ไปยังเมียนมา รวมถึงมาตรการควบคุมการนำเข้าของเมียนมา โดยการส่งออกน้ำมันดีเซลและน้ำมันสำเร็จรูปอื่น ๆ ลดลง 70.1% และ 75.6% ตามลำดับ
ด้านการค้าผ่านแดนในเดือนกันยายน 2568 ยังคงขยายตัวต่อเนื่อง +14.2% โดยการส่งออก
ผ่านแดนไปสิงคโปร์ขยายตัวสูงถึง 112.9% จากสินค้าส่งออกที่ขยายตัวสูง ได้แก่ เครื่องรับโทรศัพท์และอุปกรณ์ 3,469 ล้านบาท (+231,928.9%) เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ อื่นๆ 1,204 ล้านบาท (+57.6%) และฮาร์ด ดิสก์ ไดรฟ์ 1,169 ล้านบาท (+105.5%) และการส่งออกผ่านแดนไปเวียดนามที่ขยายตัว 20.2% จากสินค้าส่งออกที่ขยายตัวสูง ได้แก่ สินค้าปศุสัตว์อื่นๆ (เช่น โค) 881 ล้านบาท (+355.8%) หม้อแปลงไฟฟ้าและส่วนประกอบ 89 ล้านบาท (+43.7%) และเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ อื่นๆ 80 ล้านบาท (+4,531.7%)