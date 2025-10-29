วันแรกคึกคัก “ คนละครึ่งพลัส ” ทั้งร้านอาหาร ร้านนวด ร้านทำเล็บ ส่วนธุรกิจนิติบุคคล ไซส์ S อย่าลืมใช้สิทธิ์เก็บใบกำกับภาษี 10,000 บาท
วันที่ 29 ต.ค.2568 นายสรเทพ โรจน์พจนารัช ประธานชมรมผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคม โฮสเทล ประเทศไทย เปิดเผยว่า คนละครึ่งพลัส วันแรกคึกคัก คนไทยตื่นเต้นกับการใช้คนละครึ่งพลัสในวันแรก ซึ่งดีใจที่มีร้านค้าต่างๆไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร ร้านนวด ร้านทำเล็บ หรือแม้กระทั่งวินมอเตอร์ไซค์ เข้าร่วมโครงการนี้กว่า 600,000 ราย หวังว่าจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจรากหญ้าใน 2 เดือนสุดท้ายของปีนี้
ทั้งนี้ คนละครึ่งพลัสช่วยแบ่งเบา ค่าของชีพของประชาชนทั่วไปที่ได้รับสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็น 2,000 หรือ 2,400 บาทในเรื่องของค่าอาหาร ที่สำคัญยังเป็นจิตวิทยาภาพรวมให้เกิดการใช้จ่ายกันอย่างคึกคัก
แต่ก็สำหรับธุรกิจร้านอาหารที่เป็นนิติบุคคล ไซส์ S ขึ้นไป ที่ไม่ได้สิทธิ์เข้าร่วม โครงการคนละครึ่งพลัสแต่ว่าประชาชนทั่วไปยังสามารถใช้สิทธิ์ในการขอใบกำกับภาษีจากร้านอาหารเหล่านี้เมื่อไปนั่งทานได้ เพื่อเอาไว้ใช้ลดหย่อนภาษีส่วนบุคคล 10,000 บาทซึ่งเป็นอีกโครงการหนึ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจ อีกช่องทางหนึ่งด้วยเช่นกัน