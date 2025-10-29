รัฐบาล หนุนโรงแรม-ที่พักเมืองรอง หักค่าใช้จ่ายรีโนเวท 2 เท่า ตั้งแต่ 29 ต.ค.2568-31 มี.ค.2569 พร้อมยกเว้นภาษีทรัพย์สินระยะยาว 20 รอบบัญชี กระตุ้นท่องเที่ยว

น.ส.ลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย เดินหน้ามาตรการภาษีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยสนับสนุนผู้ประกอบการโรงแรมและที่พักใน “เมืองรอง” อย่างเฉพาะเจาะจง มีผลตั้งแต่วันที่ 29 ต.ค.2568 เป็นต้นไป

โดยมาตรการดังกล่าว อนุญาตให้ผู้ประกอบการสามารถหักค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหรือรีโนเวทสถานประกอบการเป็น 2 เท่าของจำนวนที่จ่ายจริง สำหรับผู้ประกอบการในเมืองรองที่อยู่ในระบบภาษีของรัฐ สามารถใช้สิทธิได้ถึงวันที่ 31 มี.ค.2569

ทั้งนี้ ครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพ เช่น การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ การติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ เพื่อลดต้นทุนพลังงานและสนับสนุนความยั่งยืน การจัดทำระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานสถานประกอบการควบคู่กัน

นอกจากนี้ รัฐบาลยังให้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นจำนวนเท่ากันต่อเนื่อง 20 รอบระยะเวลาบัญชี สำหรับทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบกิจการโรงแรม ได้แก่ อาคารถาวร ที่อยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยโรงแรม เครื่องตกแต่งหรือเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นส่วนประกอบของอาคารและยึดติดอย่างถาวร

อย่างไรก็ตาม มาตรการนี้จะช่วยลดภาระต้นทุน เพิ่มแรงจูงใจในการลงทุน และยกระดับคุณภาพบริการในพื้นที่เมืองรอง ส่งผลโดยตรงต่อการจ้างงานและการหมุนเวียนรายได้ในชุมชนท้องถิ่น สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตอย่างยั่งยืน

