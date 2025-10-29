เอาใจคอหนัง ! เมเจอร์ – เป๊ปซี่-เคเอฟซี จัด Happy Set แจกส่วนลด 250 บ.
นายวิชัย กุลธวัชชัย ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) จับมือพันธมิตร ปิยาภัสร์ สุขฑีฆะ รองประธานบริหารฝ่ายขาย – ช่องทางร้านอาหารและการบริโภคนอกบ้าน บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด, เจริญชัย บำรุงวงศ์ทอง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด บริษัท เรสเทอรองตส์ ดีเวล ลอปเม้นท์ (RD) จำกัด พร้อมด้วย ชยธร อาทรสมบัติ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท เซ็นทรัล เรสเทอรองส์ กรุ๊ป จำกัด (KFC) และ กิรณา ฤกษ์บางพลัด ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาด บริษัท เดอะ คิวเอสอาร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (QSA) ร่วมกันจัดแคมเปญพิเศษ “Movie Happy Set” เพื่อมอบความสุขและความบันเทิงให้กับลูกค้าคนรักหนัง และแฟนพันธุ์แท้ไก่เคเอฟซีและเครื่องดื่มเป๊ปซี่
เพียงรับประทานเคเอฟซีพร้อมเครื่องดื่มเป๊ปซี่ภายในร้านครบ 259 บาท ต่อ 1 ใบเสร็จ ระหว่างวันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2568 รับทันทีคูปอง “Movie Happy Set” มูลค่า 250 บาท 1 ใบ เพื่อใช้รับสิทธิพิเศษต่าง ๆ ที่โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์, ไอคอน ซีเนคอนิค, ควอเทียร์ ซีเนอาร์ต, พรอมานาด ซีนีเพล็กซ์ และ เวสต์วิลล์ ซีนีเพล็กซ์ (ยกเว้น เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า, ซีคอน บางแค และ ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 – 31 มกราคม 2569
สิทธิพิเศษในคูปอง “Movie Happy Set” มูลค่า 250 บาท ประกอบด้วย
รับฟรี! เครื่องดื่มอัดลมขนาด 44 ออนซ์ 1 แก้ว รสชาติใดก็ได้ (เป๊ปซี่, เป๊ปซี่ไม่มีน้ำตาล, เซเว่นอัพ, มิรินด้า หรือ ลิปตัน)
ส่วนลด 50% สำหรับซื้อเครื่องดื่มอัดลมขนาด 44 ออนซ์ จำนวน 1 แก้ว (เป๊ปซี่, เป๊ปซี่ไม่มีน้ำตาล, เซเว่นอัพ, มิรินด้า หรือ ลิปตัน)
ส่วนลดบัตรชมภาพยนตร์ 50 บาทต่อที่นั่ง จำนวน 2 ที่นั่ง (เมื่อซื้อบัตรชมภาพยนตร์ราคาปกติ 150 บาทขึ้นไป)
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ร่วมกับ เป๊ปซี่ และ เคเอฟซี เชิญชวนลูกค้ามาร่วมสัมผัสประสบการณ์แห่งความสุขและความอร่อยไปพร้อมกันในแคมเปญ “Movie Happy Set” พร้อมสิทธิพิเศษรวมกว่า 20,000 คูปอง เพื่อมอบช่วงเวลาแห่งความสุขให้กับคนรักหนังทั่วประเทศ