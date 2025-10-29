รมว.คมนาคม เผยที่ประชุม เคาะแล้ว ค่าโดยสารใหม่ รถไฟฟ้า สายสีแดง-สายสีม่วง 40 บาทตลอดวัน เตรียมชงครม. ไม่เกิน 18 พ.ย.นี้ ให้มีผล 1 ธ.ค.68

เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 29 ต.ค. 2568 ที่ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาค แถลงภายหลังการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินนโยบายการกำหนดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้า เพื่อลดภาระค่าครองชีพประชาชน ครั้งที่ 1/2568

โดยระบุว่า ที่ประชุมมีการคิดอัตราค่าโดยสารตลอดสายทั้งสายสีม่วง และสายสีแดง ทั้งวัน 40 บาท แต่ถ้าวิ่งขาเดียวต้องจ่ายตามความเป็นจริงสำหรับบุคคลทั่วไป ส่วนนักศึกษาจ่าย 30 บาท กรณีของเด็ก และผู้พิการ ขึ้นรถไฟฟรีเหมือนเดิม

นายพิพัฒน์ กล่าวต่อว่า ขณะที่ผู้สูงอายุที่อายุเกิน 60 ปี ให้จ่ายครึ่งราคาเหมือนเดิม คือครึ่งหนึ่งของ 40 บาท หรือครึ่งหนึ่งของระยะทางก็ได้ โดยเริ่มวันที่ 1 ธันวาคม 2568 เป็นต้นไปเป็นระยะเวลา 1 ปี โดยจะนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง อย่างช้าไม่เกิน 18 พฤศจิกายน ต้องนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี หากคณะรัฐมนตรีเห็นชอบก็จะประกาศใช้ในวันที่ 1 ธันวาคม 2568 ทันที

เมื่อถามว่า กังวลกับคะแนนเสียงหรือความนิยมของรัฐบาลหรือไม่ เพราะเริ่มต้นโครงการคือ 20 บาทตลอดสาย แต่รัฐบาลนี้กำหนดราคาในอัตรา 40 บาท นายพิพัฒน์ กล่าวว่า แต่ก่อนคือเดินทางขาไปอย่างเดียวตลอดสาย 20 บาท แต่หากเปลี่ยนสายจะต้องจ่ายเงินเพิ่ม แต่อันนี้คือ 40 บาท ตลอดวันไม่ว่าจะขึ้นกี่รอบก็ตาม

“สมมติผู้ปกครองไปส่งลูกหลานที่โรงเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้วเดินทางกลับบ้านในช่วงเช้า ตอนบ่ายท่านเดินทางอีกครั้ง เพื่อรับลูกหลานกลับบ้านในวันนั้นท่านเดินทางทั้งสิ้น 4 ครั้ง เท่ากับท่านจ่ายแค่ 40 บาท เซฟค่าใช้จ่ายมากกว่าในอดีตถึง 50% ถือว่าเป็นนโยบายที่ดีกว่าเดิม”

นายพิพัฒน์ กล่าวต่อว่า สำหรับพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม หรือ พ.ร.บ.ตั๋วร่วม ผ่านสภาแล้วตั้งแต่ 21 ตุลาคม ที่ผ่านมา เราจึงคิดว่าเรื่องตั๋วร่วมน่าจะนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ซึ่งภายใน 4 เดือนที่เป็นรัฐบาล นายกรัฐมนตรีอยากเห็นเรื่องการใช้ตั๋วร่วมจบให้ได้ ซึ่งเป็นการนำมาต่อยอด และคิดคำนวณใหม่ถึงอัตราค่าโดยสารที่เหมาะสม โดยให้กระทรวงการคลังตั้งคณะกรรมการขึ้นมาใหม่ เพื่อพิจารณาให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เป็นเจ้าของรายเดียวจะต้องทำอย่างไร และ หาวิธีการหาเงินอย่างไรที่จะไม่ให้กระทบต่อเพดานหนี้สาธารณะ 70 เปอร์เซ็นต์ และยืนยันว่ากระทรวงคมนาคมจะไม่ทำให้เรื่องนี้ก่อให้เกิดหนี้สาธารณะเพิ่มมากขึ้น

นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทั้งราง กล่าวว่า สมมติว่าท่านมีธุระมากขึ้น ไม่ว่าท่านจะขึ้นรถไฟฟ้ากี่เที่ยวก็จ่าย 40 บาท ตลอด 24 ชั่วโมง แม้ท่านจะออกจากระบบแล้วแต่หากวันนั้นต้องใช้บริการรถไฟฟ้าอีกก็สามารถใช้ได้ แต่มาตรการนี้ต้องใช้ผ่านบัตร EMV เท่านั้น ส่วนบัตรที่ใช้ตามตู้แบบเที่ยวเดียวไม่สามารถทำได้

นอกจากนี้ ในส่วนของงบประมาณที่ต้องนำไปอุดหนุนในโครงการจะใช้น้อยลงจากเดิม เพราะเราจะให้สิทธิ์เฉพาะกลุ่มที่จำเป็น ซึ่งมาตรการนี้ทำเฉพาะกลุ่มที่เดินทางเยอะตลอดวัน เป็นคนหาเช้ากินค่ำคือประชาชนที่ไปทำงานก็จะช่วยลดค่าครองชีพเรื่องการเดินทางได้เยอะ

เมื่อถามว่า นโยบาย 40 บาทตลอดสายทั้งวันจะต้องขอเงินจากรัฐบาลเพิ่มหรือไม่ นายพิเชษฐ กล่าวว่า ไม่ต้อง เพราะทั้งทั้งสองโครงการรัฐเป็นเจ้าของเราจ่ายค่าจ้างเดินรถอยู่แล้ว เพียงแต่มาตรการนี้ถ้าคนมาใช้ยิ่งเยอะยิ่งดี ก็ขอเชิญชวนประชาชนให้มาใช้มาตรการนี้เยอะๆ

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

รู้ไว้ก่อนใช้สิทธิ คนละครึ่งพลัส ครั้งแรกห้ามเกินวันไหน ไม่งั้นถูกริบ ใช้ไม่ครบ 200 เงินจะทบมั๊ย
2

ย้ำ คนได้สิทธิ คนละครึ่งพลัส เตือนอย่าใช้ผิด ซื้ออะไรได้-ไม่ได้ เช็กเลยก่อนโดนตัดสิทธิ
3

ราคาทองวันนี้ 29 ต.ค.68 ประกาศครั้งแรก พุ่งแรง หลังวานนี้ดิ่งลงต่อเนื่อง
4

วิ่ง 30 นาที หรือ เดิน 60 นาที แบบไหนให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่ากัน คำตอบเกินคาด
5

อย่าเพิ่งหมดหวัง! หมอช้าง เปิดราศีได้เงินก้อนโต ราศีรับโชคไม่ทันตั้งตัว ราศีฟ้าเปิด
6

คฑา ชินบัญชร เผยดาวพุธยกเข้า 31 ต.ค. หนุน 3 ราศีเฮงยืน 1 เป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ดี
7

ราคาทองวันนี้ 29 ต.ค.68 ประกาศครั้งที่20 ผันผวน ล่าสุดดีดแรง อย่าลังเล
8

เช็กลิสต์ ร้านบุฟเฟ่ต์ ในกรุงเทพฯ เข้าร่วมโครงการ คนละครึ่งพลัส เริ่มแล้ววันนี้
9

เกิดอะไรขึ้น เสียงปืนดังสนั่นหลายนัด พ่อยิงลูก จมกองเลือดดับสลด
10

สภาพอากาศวันนี้ กรมอุตุฯ เตือน ฝนเพิ่มขึ้น เปิดชื่อจังหวัดไหน ตกหนักสุด