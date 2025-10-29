โตโยต้า ลุยตลาดอาเซียนเต็มสูบ เปิดรถใหม่ 10 รุ่น ภายใน 3 ปี

โตโยต้า ชูกลยุทธ์ Multi-Pathway ดันยอดขายรถยนต์ xEV 30% ตลาดอาเซียน ตั้งเป้าขายกว่า 1.5 ล้านคัน ภายในปี 2573 และ เดินหน้าผลิตรถใหม่ 10 รุ่นภายในระยะเวลา 3 ปี

นายมาซาฮิโกะ มาเอดะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารประจำภูมิภาคเอเชีย โตโยต้ามอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ผู้ผลิต และจำหน่ายรถยนต์ “โตโยต้า” เปิดเผยว่า โตโยต้าได้เตรียมเปิดตัวรถรุ่นใหม่ ที่มีระบบไฟฟ้าเป็นตัวขับเคลื่อน หรือที่เรียกว่า xEV อาทิ รถไฮบริด รถปลั๊ก-อิน ไฮบริด เป็นต้นสำหรับตลาดภูมิภาคอาเซียนรวม 10 รุ่น ภายในเวลา 3 ปีจากนี้ไป

เพื่อใหสอดคล้องกับนโยบาย การเปลี่ยนผ่านสู่ xEV ด้วยพันธกิจ “30 by 30 Mission” โดยตั้งเป้ายอดขาย xEV 30% ในภูมิภาคอาเซียนภายในปี 2573 คาดว่ายอดขาย xEV สะสมในภูมิภาคมากกว่า 1.5 ล้านคันหรือเท่ากับ การปลูกต้นไม้ 25 ล้านต้น หรือลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 8 ล้านตัน

อย่างไรก็ตาม แนวทาง Multi-Pathway ของโตโยต้า ในการมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน มุ่งเน้นนำเสนอทางเลือกของโซลูชันที่ยั่งยืนให้กับลูกค้า กลยุทธ์นี้ครอบคลุมระบบส่งกำลังที่หลากหลาย ด้วยการรับฟังลูกค้า และนำเสนอโซลูชันที่ใช้งานได้จริง

