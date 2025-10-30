ทรู แจ้งเตือนลูกค้า อย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพแจกเน็ตฟรี 60 GB สำหรับทุกคน เพื่อระลึกถึงพระบรมราชินีพันปีหลวง หลอกให้กดลิงก์และกรอกข้อมูลส่วนตัว
กรุงเทพฯ 30 ตุลาคม 2568 – ทรู คอร์ปอเรชั่น แจ้งเตือนลูกค้า ระวังมิจฉาชีพหลอกลวงผ่านการส่งและแชร์ทางโซเชียล แฟลตฟอร์ม โดยมีข้อความว่า “รำลึกถึงพระบรมราชินีพันปีหลวง รับเน็ตฟรี 60 GB สำหรับทุกคน” เชิญชวนลูกค้าทุกค่ายมือถือให้กดลิงก์และกรอกข้อมูลส่วนตัว ทรู ขอย้ำว่า เป็นข่าวปลอม อย่าหลงเชื่อ และหลีกเลี่ยงการกดลิงก์ ห้ามกรอกข้อมูลส่วนตัวโดยเด็ดขาด แนะนำให้ลบข้อความ หรือปิดลิงก์ทิ้งทันทีและไม่ควรแชร์ต่อ เพื่อป้องกันมิจฉาชีพนำข้อมูลส่วนตัวไปใช้ในทางทุจริต
หากลูกค้ามีข้อสงสัย สามารถตรวจสอบได้ทันทีผ่านคอลเซ็นเตอร์ทรู 1242 หรือ ดีแทค 1678