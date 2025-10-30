พาณิชย์ บิน ซาอุฯ-UAE -ฮ่องกง เร่งเจาะตลาดส่งออกข้าวไทย
นางอารดา เฟื่องทอง อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่าในเดือนพฤศจิกายน 2568 กรมการค้าต่างประเทศเตรียมจัดคณะผู้แทนเดินทางไปเข้าร่วมงานมหกรรมแสดงสินค้านานาชาติของจีน ณ นครเซี่ยงไฮ้ งาน Foodex Saudi 2025 ณ เมืองเจดดาห์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย และงาน Thai Select Festival 2025 ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ รวมทั้งการจัดกิจกรรมรับรองคณะผู้นำเข้าข้าวฮ่องกงเดินทางเยือนประเทศไทย เพื่อเร่งประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ข้าวไทยและสร้างความตระหนักให้ผู้บริโภคข้าวในต่างประเทศโดยชูแคมเปญ “Think Rice Think Thailand” ตอบรับกับนโยบาย รักษาตลาดเดิมและขยายตลาดใหม่ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
จากนโยบายของนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ การเพิ่มมูลค่าการส่งออก โดยการรักษาตลาดข้าวเดิม เช่น จีน ฮ่องกง และญี่ปุ่น และบุกตลาดใหม่ โดยให้เร่งขยายตลาดข้าวไปยังตลาดที่มีความต้องการและมีศักยภาพโดยเฉพาะภูมิภาคตะวันออกกลาง เช่น อิรัก ซาอุดีอาระเบีย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เป็นต้น ซึ่งสอดรับกับแผนการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ข้าวไทยในเดือนพฤศจิกายน 2568 ของกรมฯ ดังนี้
1.การเข้าร่วมงานแสดงสินค้านานาชาติ China International Import Expo (CIIE) 2025 ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 1 – 11 พฤศจิกายน 2568 ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน งาน CIIE เป็นงานแสดงสินค้านำเข้าที่ใหญ่ที่สุดในเซี่ยงไฮ้ จัดขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์จีน เพื่อส่งเสริมการนำเข้าและเป็นเวทีเจรจาธุรกิจระหว่างจีนและประเทศต่างๆ สำหรับกรมฯ เข้าร่วมงานครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 ด้วยจีนเป็นตลาดส่งออกข้าวที่สำคัญของไทย
โดยเป็นที่ทราบกันดีว่า จีนเป็นตลาดนำเข้าข้าวรายใหญ่ของโลก แต่ละปีนำเข้าประมาณ 1 – 6 ล้านตัน ขณะที่ไทยส่งออกข้าวไปจีนประมาณ 440,000 – 750,000 ตัน/ปี ครองส่วนแบ่งการนำเข้าข้าวของจีนร้อยละ 23 รองจากเมียนมา และเวียดนาม สำหรับชนิดข้าวไทยที่ส่งไปจีนส่วนใหญ่เป็นข้าวขาว ข้าวหอมมะลิไทย และข้าวเหนียว
2.การเข้าร่วมงานแสดงสินค้า Foodex Saudi 2025 ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 2 – 7 พฤศจิกายน 2568 ณ เมืองเจดดาห์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย โดยงานดังกล่าวเป็นงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มระดับนานาชาติที่สำคัญที่สุดงานหนึ่งของซาอุดีอาระเบีย จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นเวทีเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายทางการค้า และขยายโอกาสสู่ตลาดซาอุดีอาระเบียและกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง
สำหรับกรมฯ เข้าร่วมงานนี้เป็นครั้งแรก โดยเห็นว่า ซาอุดีอาระเบียเป็นประเทศที่บริโภคข้าวเป็นอาหารหลัก แต่ด้วยภูมิประเทศไม่เหมาะสมต่อการเพาะปลูก จึงต้องนำเข้าข้าวจากต่างประเทศเพื่อตอบสนองความต้องการข้าวในประเทศ ซึ่งแต่ละปีอยู่ที่ 1.7 ล้านตัน ขณะที่นำเข้าประมาณ 1.8 ล้านตัน/ปี แต่ละปีไทยส่งออกข้าวไปซาอุดีอาระเบียประมาณ 14,000 – 30,000 ตัน ครองส่วนแบ่งปริมาณการนำเข้าข้าวของซาอุดีอาระเบียร้อยละ 12 รองจากอินเดีย สหรัฐฯ ออสเตรเลีย และเวียดนาม สำหรับชนิดข้าวไทยที่ส่งออกไปซาอุดีอาระเบียส่วนใหญ่เป็น ข้าวหอมมะลิไทย รองลงมา ได้แก่ ข้าวนึ่ง และข้าวหอมไทย
3.การจัดกิจกรรมรับรองคณะผู้นำเข้าข้าวฮ่องกงเดินทางเยือนประเทศไทย ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 17 – 20 พฤศจิกายน 2568 ณ กรุงเทพมหานคร จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดพัทลุง ซึ่งที่ผ่านมากรมฯ ได้นำคณะผู้นำเข้าข้าวฮ่องกงไปเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการผลิตและการแปรรูปข้าวไทยในพื้นที่เพาะปลูกข้าวในภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยมาโดยตลอด สำหรับปีนี้คณะผู้นำเข้าข้าวฮ่องกงสนใจจะเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการผลิตและการแปรรูปข้าวทางภาคใต้ของไทย
กรมฯ จึงมีแผนจะนำคณะผู้นำเข้าข้าวฮ่องกงไปศึกษาดูงานโรงสีข้าวในจังหวัดนครศรีธรรมราช รับฟังบรรยายเกี่ยวกับพันธุ์ข้าวของไทย ณ ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง และเข้าพบหารือสถานการณ์การค้าข้าวกับสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์กับผู้นำเข้าข้าวฮ่องกง และสร้างความเชื่อมั่นในศักยภาพของไทยในฐานะผู้ผลิตและผู้ส่งออกข้าวที่สำคัญของโลก
ทั้งนี้ คณะผู้นำเข้าข้าวฮ่องกงที่มาเยือนประเทศไทยเคยได้รับรางวัล Best Import Performance of Thai Rice Award จากกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะที่เป็นพันธมิตรทางการค้าข้าวที่ดีของไทย และเป็นผู้มีบทบาทสำคัญที่ทำให้ข้าวไทยยังคงครองส่วนแบ่งตลาดข้าวเป็นอันดับ 1 ในฮ่องกงมาอย่างยาวนาน โดยปัจจุบันไทยเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ที่สุดของตลาดฮ่องกง ครองส่วนแบ่งตลาดนำเข้าข้าวของฮ่องกงประมาณร้อยละ 60 ของปริมาณการนำเข้าข้าวของฮ่องกงที่นำเข้าปีละประมาณ 275,000 – 307,000 ตัน สำหรับชนิดข้าวไทยที่ส่งไปฮ่องกงประมาณร้อยละ 80 เป็นข้าวหอมมะลิไทย
4.งาน Thai SELECT Festival 2025 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 28 – 30 พฤศจิกายน 2568 ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จัดโดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองดูไบ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าและบริการที่มีศักยภาพของไทย ได้แก่ อาหาร เครื่องดื่ม แฟชั่น ไลฟ์สไตล์ และร้านอาหาร Thai SELECT หรือแนวคิด 5F ได้แก่ Food (อาหารและเครื่องดื่ม) Fight (ศิลปะมวยไทย) Festival (ศิลปวัฒนธรรมไทย) Film (ภาพยนตร์ไทยที่เน้นวัฒนธรรมไทยและวัตถุดิบอาหารไทย) และ Fashion (แฟชั่นโชว์ชุดผ้าไทย)
โดยที่ผ่านมามีรัฐมนตีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานเปิดงาน สำหรับกรมฯ การเข้าร่วมงานปีนี้เป็นครั้งแรก โดยเห็นว่า สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นศูนย์กลางการค้าและโลจิสติกส์ของภูมิภาคตะวันออกกลาง มีเมืองดูไบเป็นท่าขนถ่ายสินค้าหลัก และเป็น Re-exporter รายใหญ่ของโลกที่ส่งสินค้าต่อไปยังประเทศต่างๆ ทั้งในตะวันออกกลาง เอเชียใต้ และแอฟริกา
นางอารดากล่าวว่า จีนและฮ่องกงเป็นตลาดส่งออกข้าวของไทยมาอย่างยาวนาน สำหรับซาอุดีอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นตลาดที่มีศักยภาพสำหรับสินค้าข้าวไทย ดังนั้น การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวข้างต้นจึงเชื่อมั่นว่า จะช่วยส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีของข้าวไทยทั้งในด้านรสชาติ คุณภาพ มาตรฐาน และความหลากหลาย ให้ผู้บริโภคข้าวในจีน ฮ่องกง ซาอุดีอาระเบีย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้ระลึกถึงข้าวไทยเมื่อนึกถึงข้าว หรือ “Think Rice Think Thailand” ซึ่งจะช่วยรักษาและขยายส่วนแบ่งตลาดข้าวและกระตุ้นการส่งออกข้าวไทยไปยัง 4 ตลาดให้เพิ่มขึ้น และส่งผลให้การส่งออกข้าวไทยในปี 2568 เป็นไปตามเป้าหมาย 7.5 ล้านตัน และสามารถติดตลาดอย่างต่อเนื่องในระยะยาวตามนโยบายของรัฐบาล