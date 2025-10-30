ไอ-เทล ฟอร์มสวย ไตรมาส 3 ยอดขายทะลุ 4.7 พันล้าน โต 15% ลุยขยายตลาดสหรัฐ-ยุโรป ดันสัดส่วนสินค้าพรีเมียมมาร์จิ้นแกร่งแตะ 55%
วันที่ 30 ต.ค.2568 นายรอย ชาน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ITC) เปิดเผยว่า ไอ-เทล ผู้นำระดับโลกในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยง รายงานผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2568 ด้วยยอดขาย 4,721 ล้านบาท เติบโต 6.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 5.5% จากไตรมาสก่อนหน้า โดยมียอดขายในสกุลดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น 14.2% เมื่อเทียบกับปีก่อน อยู่ที่ 144 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ทั้งนี้เป็นผลจากคำสั่งซื้อในตลาดสหรัฐอเมริกาและการขยายตลาดในยุโรป สะท้อนการเติบโตอย่างต่อเนื่องและความเชื่อมั่นจากลูกค้าแบรนด์อาหารสัตว์เลี้ยงชั้นนำ ทั้งนี้ บริษัทมีกำไรขั้นต้นปรับปรุงอยู่ที่ 1,192 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.4% จากไตรมาสก่อน ขณะที่กำไรสุทธิปรับปรุงอยู่ที่ 927 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.4% จากไตรมาสก่อนหน้า
“ไอ-เทลยังคงแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งและความสามารถในการดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจโลก การเติบโตในไตรมาสนี้ได้รับแรงหนุนจากความต้องการสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยงในตลาดสหรัฐฯ ซึ่งเป็นตลาดหลักในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการเพิ่มสัดส่วนการขยายสินค้าพรีเมียมอยู่ที่ 55.1% ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยสนับสนุนอัตรากำไรขั้นต้นที่แข็งแกร่งในระดับ 25.4%”
นายรอย กล่าวว่า แม้จะมีปัจจัยภายนอกที่ท้าทายเข้ามากระทบการดำเนินธุรกิจ อาทิ การปรับอัตราภาษีของสหรัฐอเมริกาและการแข็งค่าของค่าเงินบาท ผลประกอบการในไตรมาส 3 นั้นสะท้อนถึงความสามารถในการดำเนินธุรกิจผ่านความหลากหลายของพอร์ตโฟลิโอสินค้า การดำเนินงานและการบริหารจัดการต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ และความไว้วางใจจากลูกค้าแบรนด์อาหารสัตว์เลี้ยงชั้นนำระดับโลก โดย
ช่วง 9 เดือนแรกของปี 2568 ไอ-เทลมียอดขายรวม 13,443 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.2% จากปีก่อน โดยยอดขายในสกุลดอลลาร์สหรัฐเติบโตขึ้น 10.1% การเติบโตดังกล่าวได้รับแรงหนุนจากการขยายตัวอย่างต่อเนื่องในตลาดสหรัฐอเมริกา ซึ่งมียอดขาย 7,695 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19.2% จากปีก่อน ทั้งนี้ สามารถแบ่งสัดส่วนยอดขายตามภูมิภาคเป็น อเมริกาคิดเป็น 57% ของยอดขายทั้งหมด รองลงมาคือเอเชียและโอเชียเนีย 29% และยุโรป 14% ปริมาณยอดขายสุทธิตามน้ำหนัก (NWT) เติบโต 11.1% เมื่อเทียบกับปีก่อน
สะท้อนความต้องการอาหารสัตว์เลี้ยงที่ยังคงแข็งแกร่งแม้เผชิญความท้าทายจากปัจจัยภายนอก ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สามารถสร้างรายได้กว่า 1,677 ล้านบาท อีกทั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์ขนมสัตว์เลี้ยง (Pet Treats) ยังคงเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของการเติบโต โดยมียอดขายเพิ่มขึ้น 33.6% จากปีก่อนหน้า จากคำสั่งซื้อของลูกค้าแบรนด์อาหารสัตว์เลี้ยงระดับโลกและลูกค้าในกลุ่มสินค้า Private Label
ไอ-เทลยังคงเสริมความแข็งแกร่งเพื่อตอบรับความต้องการจากตลาดขนมสัตว์เลี้ยงที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว สอดรับกับแนวโน้มอุตสาหกรรมที่มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (Functional & Wellness-Oriented Treats) ผลิตภัณฑ์ขนมสัตว์เลี้ยงตามเทศกาลและโอกาสสำคัญ รวมถึงแนวคิด Humanization of Pet Food โดยยอดขายขนมสัตว์เลี้ยงในไตรมาส 3 นั้นคิดเป็นกว่า 17.5% ของยอดขายรวม
สะท้อนถึงความต้องการของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นสำหรับผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงและนวัตกรรมอาหารสำหรับสัตว์เลี้ยง ยิ่งไปกว่านั้น บริษัทได้พัฒนาเทคโนโลยีด้านอาหารเชิงลึก พร้อมยื่นจดสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่คิดค้นขึ้น รวมถึงนวัตกรรมเนื้อเทียม (Meat Analogs) เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับผู้บริโภค ซึ่งทั้งหมดนี้ช่วยยกระดับทรัพย์สินทางปัญญา สร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ และเสริมศักยภาพการแข่งขันในตลาดโลก
“เรามั่นใจในทิศทางการดำเนินงานในช่วงที่เหลือของปี ผลการดำเนินงานในปี 2568 สะท้อนการเติบโตของปริมาณการขายและยอดขายในสกุลดอลลาร์สหรัฐ ตอกย้ำศักยภาพของบริษัทในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บวกกับความร่วมมืออันแข็งแกร่งกับลูกค้าแบรนด์ระดับโลก และการมุ่งเน้นพัฒนาสินค้าพรีเมียมอย่างต่อเนื่อง ด้วยพื้นฐานธุรกิจที่มั่นคงและความมุ่งมั่นในการนำนวัตกรรมมาพัฒนาอาหารเพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของสัตว์เลี้ยง ไอ-เทลพร้อมเดินหน้าคว้าโอกาสการเติบโตใหม่ๆ ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยงระดับโลกที่กำลังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง”