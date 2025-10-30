สมาคม- ชาวไร่ ค้านดีลค้าไทย-สหรัฐฯ เปิดนำเข้าเอทานอลอ หวั่นทุบศก.ไทยพัง 5.6 หมื่นล้าน
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2568 ภายหลังข่าวสหรัฐอเมริกาและประเทศไทยประกาศบรรลุ “กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าต่างตอบแทน” (Reciprocal Trade Framework) ซึ่งไทยตกลงยกเลิกภาษีนำเข้าสินค้าสหรัฐฯ กว่า 99% ครอบคลุมสินค้าทางอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และอาหาร เพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างสองประเทศ อย่างไรก็ตาม หนึ่งในข้อตกลงดังกล่าวในประเด็น “การอนุญาตให้นำเข้าเอทานอลจากสหรัฐอเมริกา สำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิง” ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรชาวไร่อ้อย และมันสำปะหลังที่นำวัตถุดิบมาขายเพื่อแปรรูปเป็นเอทานอล ทำให้เกษตรกรเริ่มร้องเรียนมายังผู้ประกอบการเอทานอล เรื่องแนวทางในการรับซื้อผลผลิตที่กำลังเข้าสู่ฤดูกาลเก็บเกี่ยวในเดือนธันวาคมนี้
4 สมาคมฯ ประกอบด้วย สมาคมการค้าผู้ผลิตเอทานอลไทย สมาคมเอทานอลจากมันสำปะหลัง สถาบันชาวไร่อ้อยภาคอีสาน และสมาคมชาวไร่มันสำปะหลังแห่งประเทศไทย มีความเห็นขอคัดค้าน และขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องนี้ สร้างการมีส่วนร่วมก่อนมีการลงรายละเอียดในข้อตกลงนี้เร่งด่วน ซึ่งก่อนหน้าข่าวดังกล่าวจะเผยแพร่ออกไป 4 สมาคมฯ ยังไม่ได้รับการประสานงานจากหน่วยงานรัฐที่ทำหน้าที่ในการพิจารณาสินค้าอย่างเป็นทางการ จึงทำให้เกิดความกังวลอย่างมากในประเด็นข่าวที่เผยแพร่ออกมา ซึ่งการอนุญาตให้นำเข้าเอทานอลมาได้จะส่งผลกระทบรุนแรงต่อพืชผลทางการเกษตร และอุตสาหกรรมพลังงานเอทานอลของไทยโดยทันที ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และสังคมมูลค่ากว่า 56,000 ล้านบาท
ทั้ง 4 สมาคมฯ จึงวอนขอรัฐบาลระงับการดำเนินการตามข้อตกลงดังกล่าวทันที และขอให้เร่งเปิดเวทีหารือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนในสินค้าเอทานอล เนื่องจากตามข่าวรัฐบาลแจ้งระยะเวลาในการเร่งรัดข้อตกลงฯ ว่าจะให้เรียบร้อยภายในปีนี้ พร้อมทั้งขอให้เร่งผลักดันการส่งเสริมเอทานอลในประเทศให้เกิดความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากประเด็นนี้ยังไม่ได้รับความชัดเจนขาดความต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลานานในช่วงที่มีการปรับเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการเมือง