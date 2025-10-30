NIKE ปิ๊งใช้ AI จับของก๊อปออนไลน์ วอนไทย ปราบของปลอมช่วงจัดงานวิ่งมาราธอนระดับโลก
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่าผู้แทน บริษัท ไนกี้ อินโนเวต ซี.วี. เจ้าของเครื่องหมายการค้า “ไนกี้” (NIKE) ได้มาเข้าพบเพื่อขอบคุณในความร่วมมือปราบปรามสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างจริงจัง พร้อมหารือแนวทางขยายความร่วมมือในการป้องกันและแก้ปัญหาสินค้าละเมิดฯ บนช่องทางออนไลน์และออฟไลน์อย่างต่อเนื่อง
โดยที่ผ่านมามีการตรวจสอบและจับกุมสินค้าละเมิดฯ ทั้งจำพวกเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เข็มขัด หมวก และสินค้าจำพวกอื่นอีกหลายรายการภายใต้เครื่องหมายการค้าไนกี้ สามารถระงับความเสียหายของบริษัทได้เป็นอย่างมาก ซึ่งสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาส่วนใหญ่มีการลักลอบนำเข้ามาในประเทศ โดยไม่ผ่านพิธีการศุลกากร ซึ่งกรมฯ ได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรใช้มาตรการคุมเข้มบริเวณด่านการค้าชายแดน ส่งผลให้ปัจจุบันการลักลอบนำเข้าสินค้าละเมิดลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด
อย่างไรก็ดี บริษัทยังมีข้อกังวล ที่ยังคงพบเห็นการละเมิดเครื่องหมายการค้า สินค้าของบริษัทในตลาด ร้านค้าย่อยในห้าง หรือศูนย์การค้าบางแห่ง จึงขอความร่วมมือกรมฯ บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งปราบปรามการลักลอบนำเข้า พื้นที่ขายและโกดังเก็บสินค้าละเมิดเหล่านี้
นางอรมน กล่าวว่า บริษัท ไนกี้ฯ มีความสนใจที่จะขยายความร่วมมือในการปราบปรามสินค้าละเมิดฯ ผ่านทางออนไลน์ เนื่องจากพบสินค้าปลอมเริ่มแพร่หลายในช่องทางนี้มากขึ้น โดยอาจจะพิจารณานำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาช่วยในการเฝ้าระวังและติดตามการขายสินค้าละเมิดฯ ด้วยอีกทางหนึ่ง ทั้งนี้ บริษัท ไนกี้ฯ ให้ข้อสังเกตว่า สินค้าละเมิดฯ ที่พบตามแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ ส่วนใหญ่เป็นสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้า จึงขอแนะนำให้ผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้าจากร้านค้าอย่างเป็นทางการของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ โดยตรง เพื่อให้มั่นใจว่าจะได้รับสินค้าของแท้จากผู้ผลิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน และเป็นการสนับสนุนผู้คิดค้นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์นั้นอย่างแท้จริง
ในโอกาสนี้ บริษัทไนกี้ฯ แจ้งว่าได้ร่วมเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนการจัดงานวิ่งมาราธอนระดับโลก “Amazing Thailand Marathon Bangkok 2025” ซึ่งจะจัดขึ้นที่กรุงเทพฯ ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 โดยจะมีนักวิ่งทั้งชาวไทยและต่างชาติเข้าร่วมงานหลายหมื่นคน บริษัทไนกี้ฯ จึงได้ประสานความร่วมมือกับกรม ร่วมกันเฝ้าระวังและตรวจสอบสินค้าละเมิดฯ อย่างเข้มงวด ทั้งในช่วงก่อนและระหว่างการจัดงานวิ่งมาราธอน เพื่อให้การจัดกิจกรรมเป็นไปอย่างราบรื่น ปราศจากสินค้าปลอม และส่งเสริมภาพลักษณ์อันดีของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระดับโลกในครั้งนี้
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนเจ้าของสิทธิ และภาคประชาชน ถือเป็นส่วนสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยในการหารือกับภาคเอกชนครั้งนี้ ถือเป็นการรับฟังเสียงสะท้อนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการปราบปรามสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอีกทางหนึ่งด้วย ทั้งนี้ หากท่านใดพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา สามารถแจ้งเบาะแสมายัง กองป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา กรมทรัพย์สินทางปัญญา โทร. 02-547-4702 หรือสายด่วน 1368 หรือเว็บไซต์ www.ipthailand.go.th