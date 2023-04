รทสช. ปล่อยคลิปล่าสุด “แคชเลสโซซ้ายตี้” แคมเปญหาเสียงทีมเศรษฐกิจ สะท้อนภาพ สังคมไร้เงินสด ฟุ้งรัฐบาลประยุทธ์วางรากฐานไว้ดี

วันที่ 20 เม.ย. 2566 พรรครวมไทยสร้างชาติ(รทสช.) ปล่อยคลิป “แคชเลสโซซ้ายตี้” ฉายภาพประเทศไทยเข้าสู่สังคมไร้เงินสดนานแล้ว เพราะมีโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลทันสมัย ที่รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ทำไว้ สร้างโอกาสในการทำมาหากินให้กับคนตัวเล็ก หลากหลายอาชีพตั้งแต่ วินมอเตอร์ไซค์ อย่างน้องทิม ไรเดอร์ ไปจนถึง บังป้อม อาหารทะเล เนื้อหาในคลิปอธิบายว่า ทุกวันนี้ พ่อค้า แม่ค้า หาบเร่ แผงลอย ร้านอาหาร แท็กซี่ เลิกรับเงินสดแล้ว เปลี่ยนมาเป็นสแกนคิวอาร์ โค้ด หรือโอนเข้าบัญชีผ่านมือถือ ทั้งคนขายและคนซื้อ มีความสะดวกมาก คนซื้อไม่ต้องพกเงินสด คนขายไม่ต้องหาเงินทอน ไม่ต้องเก็บเงินที่ขายของไว้กับตัว

ขณะที่รายงานของธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง The Way We Pay 2022 ชี้ว่า ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เห็นได้ชัดว่า คนไทยเปลี่ยนพฤติกรรมการชำระเงินไปอย่างมาก การใช้เงินสดถูกแทนที่ด้วย Digital payment ส่งสัญญาณที่ดีว่าประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ “สังคมไร้เงินสด” มากขึ้นเรื่อยๆ “แคชเลสโซซ้ายตี้” เป็นหนึ่งในคลิปหาเสียงชุดทีมเศรษฐกิจของพรรครวมไทยสร้างชาติ ที่มีสโลแกนว่า “หาเงินได้ ใช้เงินเป็น”