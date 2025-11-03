แพต-เอมี่-นิว-บุ๋น แท็กทีม เชือดเฉือนอารมณ์! ซีรีส์สุดเข้มข้น “Friendshit Forever เพื่อนสนิท พิษสหาย” เสิร์ฟเคมีใหม่ไฟลุกพาเข้าสู่เกมหักหลัง
แฟนๆ เตรียมพบกับมิตรภาพที่เหมือนจะสวยงาม แต่พร้อมหักหลังได้ทุกวินาที ในซีรีส์คุณภาพเรื่องใหม่ล่าสุดจาก GMMTV คอนเทนต์โพรไวเดอร์ชั้นนำของเมืองไทย กับ ซีรีส์ “Friendshit Forever เพื่อนสนิท พิษสหาย” เพื่อนรัก…อันตราย เพื่อนตาย…ตลอดไป กับเรื่องราวความสัมพันธ์สุดซับซ้อน ท่ามกลางความอิจฉาริษยา ที่นำไปสู่การหักหลังและเกมแก้แค้นสุดเข้มข้น
ที่ได้นักแสดงนำฝีมือเฉียบ แพต-ชญานิษฐ์ ชาญสง่าเวช, เอมี่-ทสร กลิ่นเนียม, นิว-ฐิติภูมิ เตชะอภัยคุณ, บุ๋น-นพณัฐ กันทะชัย มาเชือดเฉือนอารมณ์ที่พร้อมปะทะกันแบบจัดเต็ม เสิร์ฟเคมีใหม่ไฟลุกที่รับประกันความสนุกครบรส ร่วมด้วยนักแสดงมืออาชีพอย่าง อริศรา วงษ์ชาลี, น้ำฝน ภักดี ฯลฯ โดยฝีมือการกำกับของผู้กำกับฯ มือรางวัล กู่-เอกสิทธิ์ ตระกูลเกษมสุข ที่ทุกคนห้ามพลาดและต้องติดตามชมไปพร้อมกัน!
“เธอเหมือนน้องสาวของฉัน เธอคือเพื่อนรักของฉัน” นั่นคือคำพูดที่ ใบข้าว (รับบทโดย แพต ชญานิษฐ์) พูดกับ ทิวลิป (รับบทโดย เอมี่ ทสร) หลังจากที่ทั้งคู่รู้จักกันได้ไม่นาน ก่อนที่โลกของ ทิวลิป และ ใบข้าว จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป เรื่องราวของสองสาวเพื่อนรักที่ดูเหมือนจะเป็นมิตรภาพที่สวยงาม แต่กลับแฝงไปด้วยความอิจฉาริษยา
โดย ใบข้าว จะได้รับความช่วยเหลือจาก เต๋า (รับบทโดย นิว ฐิติภูมิ) เพื่อนสมัยเรียนมัธยมที่แอบชอบเธอมานาน และยอม ใบข้าว ได้ทุกอย่าง ส่วนทางฝั่งของ ทิวลิป เธอก็มี นะโม (รับบทโดย บุ๋น นพณัฐ) เพื่อนหนุ่มร่วมคณะที่คอยอยู่ใกล้ๆ ปกป้องเธอไม่ห่างเช่นกัน โดยที่ นะโม จะต้องช่วย ทิวลิป ให้รอดพ้นจากแผนร้ายของ ใบข้าว ให้ได้ แต่เรื่องของความแค้นคงจะไม่จบลงง่ายๆ และอาจกลายเป็นโศกนาฏกรรมเพราะ “เพื่อนอิจฉา”!
พบกับซีรีส์ Friendshit Forever เพื่อนสนิท พิษสหาย ออกอากาศทุกวันอังคาร เวลา 20:30 น. ทางช่อง GMM25 และทางแอปพลิเคชั่น TrueVisions NOW เท่านั้น เริ่มตอนแรก 4 พฤศจิกายนนี้ และอัพเดททุกความเคลื่อนไหวได้ที่ Facebook / Instagram / X / TikTok / YouTube / Weibo: GMMTV