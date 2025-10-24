ลีน่า – หมิว เสิร์ฟแซฟฟิกจากเพื่อนซี้กลายเป็นคนรู้ใจ กับ “รักสุดท้าย My Safe Zone The Series” ซีรีส์โรแมนติก ดราม่า คอมเมดี้

เตรียมโอบกอดทุกหัวใจไปกับความรักที่แสนละมุนใน “รักสุดท้าย My Safe Zone The Series” ซีรีส์โรแมนติก ดราม่า คอมเมดี้ ส่งท้ายปีจากช่อง 3 ซึ่งเป็น Original Series จากทาง BEC World Original Series ที่พร้อมจะพาผู้ชมไปตกหลุมรักอีกครั้งกับเรื่องราวของ อลิน และ เจน สองเพื่อนสนิทที่ความสัมพันธ์กำลังจะถูกขยับจากคำว่า “เพื่อน” ไปสู่ “คนรัก”

เรื่องนี้ถ่ายทอดความรักของผู้หญิงสองคนผ่านอารมณ์ที่เต็มไปด้วยความอบอุ่น ละมุน และจริงใจ โดยได้นางเอกนัยน์ตาเสน่ห์อย่าง ลีน่า – ลลินา ชูเอ็ทท์ มาประกบคู่นางเอกน้องใหม่สุดแสนซน หมิว – ณัชชา เตชะมงคลาภิวัฒน์ อวดเคมีสุดละมุนโรแมนติกที่ใครดูก็ต้องเขิน อมยิ้มไปกับความหวานของคู่นี้

ซึ่งด้าน ลีน่า ลลินา เล่าถึงคาแร็กเตอร์ที่ได้รับว่า “ในเรื่องนี้รับบทเป็น อลิน เป็นช่างภาพสายแฟชั่นที่มั่นใจและมีเป้าหมายชัดเจน เติบโตมากับคุณแม่แค่ 2 คน ทำให้แม่คาดหวังในตัวของอลินสูง ชีวิตอลินเหมือนจะดีจนกระทั่งรู้ว่าคนรักที่กำลังวางแผนจะแต่งงานด้วยนอกใจ กลายเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญในชีวิต”

“ด้วยอลินมีความคิด การตัดสินใจ คล้ายกับตัวเอง ทำให้เข้าใจตัวละครและดึงเสน่ห์ของตัวละครออกมาได้ ในพาร์ทความรัก เป็นคนที่รักใครแล้วรักจริง และจะอยู่กับคนๆ นั้นไปตลอด”

ส่วน หมิว ณัชชา พูดถึงบทบาทของตัวเองว่า “ได้รับบทเป็น เจน ค่ะ เป็นคนที่รักจริง รักมั่นคง และยินยอมที่จะอดทนรอความรัก เจนเป็นเชฟและเจ้าของร้านเชฟเทเบิ้ล รักอิสระไม่อยู่ในกรอบ เพราะป้าเลี้ยงมาแบบอิสระไม่ตีกรอบ”

“ภายนอกดูนิ่งแต่หากคนที่สนิทก็มีความเด็ก งอแง งอน โดยเฉพาะกับอลิน เพื่อนสนิทที่ตัวเองแอบรัก ความท้าทายของตัวเองกับเรื่องนี้น่าจะเป็นฉากที่ต้องเล่นดราม่า เพราะต้องมาจากความรู้สึกของตัวละครจริงๆ และอยากขอบคุณพี่ลีน่าที่เลือกหมิวให้มาได้รับบทเจนและมาเป็นพาร์ทเนอร์คู่กัน”

แม้เคมีจะดีงามจนพาใจเต้นแรง แต่เส้นทางความรักของอลินและเจนก็ไม่ได้ราบรื่น เมื่อต้องเจอกับบททดสอบและความวุ่นวายจากตัวละครสำคัญอื่นๆ ที่จะเข้ามาเพิ่มสีสันและความเข้มข้นให้กับเรื่องราว

ไม่ว่าจะเป็น ผักไผ่ – ภาริน เกษมชยามาศ, หญิง – อาณดา ประกอบกิจ, ไก่ – สุปราณี เจริญผล, เฟรช – อริศรา วงศ์ชาลี, เฟรนด์ – พีระกฤตย์ พชรบุณยเกียรติ, จันจิ – จันจิรา จันทร์พิทักษ์ชัย รวมถึง นนท์อินทนนท์ – วรวรรธน์ บุญชื่น

เตรียมตัวพบกับความอบอุ่นปนความเขินในทุกตอนของ “รักสุดท้าย My Safe Zone The Series” ซีรีส์ที่จะทำให้หลายคนยิ้มไม่หุบ และอาจทำให้คุณได้…ตกหลุมรักใครบางคนอีกครั้งอย่างแน่นอน! พร้อมกันหน้าจอทุกวันศุกร์ เวลา 20.30 น. เริ่มตอนแรก 24 ตุลาคมนี้ ทางช่อง 3 ดูทีวีกด 33 ดูออนไลน์ที่ 3Plus

