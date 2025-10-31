แฟนคอนฯ ครั้งแรกของ “ส้ม มารี” สุดอบอุ่น เติม “วิตามินส้ม” ขนเพลงเสิร์ฟกว่า 3 ชั่วโมงเต็ม เซอร์ไพรส์เพลงใหม่สุดเอ็กซ์คลูซีฟ
แม้ว่าจะเคยจัดคอนเสิร์ตใหญ่มาแล้ว แต่นี่ถือเป็น Fan Meeting ในรูปแบบ Concert ครั้งแรก ของศิลปิน Zom Marie (ส้ม – มารี เออเจนี เลอเลย์) กับ “มาม่า Presents VITAMIN ZOM Fancon” พร้อมก้าวใหม่บนเส้นทางดนตรี ในฐานะศิลปินหญิงคนเดียวของค่าย ME Records ในเครือ Muzik Move ที่หลังจากปล่อย 2 ซิงเกิลล่าสุด อย่าง หยุดรัก, ถ้าคนจะใช่ (มันใช่ไปนานแล้ว) ที่กำลังไต่ชาร์ตความนิยมอย่างต่อเนื่อง
ผู้จัด OKD (โอเคดี) ถือโอกาสเหมาะ ชวนชาว “สมร” (ชื่อด้อม) มาเติมพลังใจด้วยกันผ่านคอนเซปต์ “วิตามินส้ม” กับ แฟนคอนฯ ครั้งนี้ ‘ส้ม มารี’ ขนเพลงในทุกอัลบั้ม เป็นโมเมนต์พิเศษกว่า 3 ชั่วโมงเต็ม ที่ Lido Connect Hall 2 วันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม 2025 ที่ผ่านมา
เปิดเวทีในบรรยากาศคอนเสิร์ตแบบจัดเต็ม เริ่มต้นโชว์ด้วย เพลง เก่งแต่ลับหลัง, รู้ได้แล้วมั๊ย, Blush และหยิบเพลงที่แต่งให้คนโสด อย่าง เพลง ลองมั้ย พร้อมไต่ระดับเพลงฮิตด้วย เพลง โลกอีกใบ ต่อด้วยเพลงสุดซึ้ง อย่าง เพลง ไม่ก้าวผ่าน ปิดจบช่วงแรกได้แบบลงตัว
พักเบรกแรกด้วยกิจกรรมตอบคำถามออนไลน์ที่มีชื่อว่า “แฟนพันธุ์ท้อ ส้ม มารีพันธ์แท้”ให้ทุกคนในฮอลล์ ได้ร่วมสนุกกันทั้งกับ 16 คำถาม ที่อินไซด์สำหรับแฟนคลับตัวจริงเท่านั้น พร้อมได้ผู้ชนะ 1 คน ได้รางวัลพิเศษจาก ‘ส้ม มารี’ และเซตของรางวัลจาก มาม่า อีกด้วย
เข้าสู่ช่วงต่อไป ด้วยเพลงจากหลายอัลบั้ม ทุกช่วงเวลา ‘ส้ม มารี’ กับ เพลง ถ้าบอกว่าไม่ไหว (เธอจะกลับมาไหม), ต้องเสียน้ำตาให้เธออีกกี่ครั้ง, เพราะ, กาแฟ, โหมดพระจันทร์และเพลง กล่องสุ่ม ซึ่งชาว “สมร” ต่างร้องตามได้ทุกเพลง
จากนั้นส้มชวนทุกคนมาร่วมกิจกรรม Q&A ผ่านโพสต์อิท พร้อมประกวดชุด “ตีม ส.เสือ” สุดฮา ที่ได้ผู้ชนะที่แต่งตัวมาในลุค “สยอง” พร้อมได้รางวัลพิเศษจากศิลปินไปครอง
ไฮไลต์บนเวทีต่อมา คือช่วงเมดเลย์กับกีตาร์โปร่งที่ได้เห็นความเป็นตัวจริงทางด้านดนตรีของ ‘ส้ม มารี’ พร้อมเสียงร้องที่เป็นเอกลักษณ์แบบซึ้ง ๆ กับเพลง ติดอยู่ตรงนี้, ชิซูกะ, อยู่คนเดียวกับเขา, วันนี้เมื่อปีที่แล้ว และ ช่วงเวลา เพลงที่ทำให้ ‘ส้ม มารี’ อ่อนไหวทุกครั้ง เพราะนึกถึงคุณพ่ออยู่เสมอ ซึ่งเป็นอีกเพลงที่มีความหมายที่ดีและมีความสำคัญกับเธอ ก่อนปิดท้ายพาร์ทนี้ด้วยเพลง ยิ้มอ่อนและมองบน และ เพลง ล้านปีแสง ที่พาเหล่าแฟน ๆ เข้าสู่ช่วงอารมณ์ได้อย่างดี
หลังจากนั้นแฟนคอนกลับมาครึกครื้นอีกครั้งในเกม “หรือฉันคิดไปเอง” ที่แฟน ๆ ได้ขึ้นมาทายชื่อเพลงจากผลงานของ ‘ส้ม มารี’ บนเวที
ก่อนจะเข้าสู่โค้งสุดท้าย กับการเสิร์ฟเพลงฮิตให้ชาว “สมร” แบบไม่อั้น ไม่ว่าจะเป็น เพลง หากว่าเราไม่คิดถึงกัน, หรือฉันคิดไปเอง, รางวัลปลอบใจ พร้อมปิดท้ายด้วย 2 เพลงใหม่ อย่าง หยุดรัก และ ถ้าคนจะใช่ (มันใช่ไปนานแล้ว)
แต่ความพิเศษยังไม่หมด เมื่อส้มเซอร์ไพรส์แฟนๆ ด้วย Encore สุดเอ็กซ์คลูซีฟ กับเพลงใหม่ที่ยังไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อน พร้อมปิดท้ายด้วย เพลง ไม่ได้ก็ไม่เอา พร้อมเสียงร้องและพลังของแฟนเพลงดังก้องฮอลล์ เรียกได้ว่าเป็นค่ำคืนแห่งความสุข และความประทับใจที่เหล่าชาว “สมร” ได้มาเติม “วิตามินส้ม” กับศิลปินกันอย่างอบอุ่น ในงานนี้เป็นการยืนยันว่า‘ส้ม มารี’ คือหนึ่งในศิลปินหญิงที่มีเอกลักษณ์ทางเสียงร้องและเสน่ห์บนเวทีไม่เหมือนใคร ทำให้การเจอกันของเธอและแฟน ๆ ครั้งนี้กลายเป็นพื้นที่แห่งความสุขที่ทุกคนอยากกลับมาเติมพลังอีกครั้ง