สุดจะครีเอต! ญาญ่า อุรัสยา ชวนเพื่อนซี้แปลงโฉมรับเทศกาลฮาโลวีน ทำถึงทำเกิน จนชาวเน็ตนึกว่า AI
เรียกว่าเป็นหนึ่งในเทศกาลที่หลายคนตั้งตารอคอยเลยเดียว สำหรับ ฮาโลวีน 2025 ที่จะได้เห็นเหล่าบรรดาศิลปินดารางัดไม้เด็ดครีเอตลุกส์สุดปังมาเสิร์ฟแฟนๆ ชนิดที่ไม่มีใครยอมใคร
ล่าสุดทำเอาโซเชียลฮือฮา เมื่อนางเอกสาวคนสวยอย่าง ญาญ่า อุรัสยา เสปอร์บันด์ ชวนเพื่อนซี้มาแปลงโฉมรับวันฮาโลวีน งานนี้บอกเลยว่าทำถึงทำเกิน(ไปมาก)จนใครๆ ที่เห็นแว้บแรกต่างพากันคิดว่าเป็น AI ไม่ใช่งานจริง
สุดท้ายพอเลื่อนรูปดูถึงกับต้องยอมในความครีเอตขั้นสุด เพราะเห็นขั้นตอนการแปลงโฉมของสาวญาญ่ากับเพื่อนที่จริงจังตั้งใจกันสุดๆ โดย สาวญาญ่า ได้เขียนแคปชั่นระบุว่า “Beware of the midnight zone, in the abyss where light drowns… two pale eyes are watching….waiting… #deepseahorror #telescopefish”
ทั้งนี้การแปลงโฉมของญาญ่าครั้งนี้ ได้แรงบันดาลใจมาจาก ปลากล้องโทรทรรศน์ (Telescopefish) หนึ่งในปลาใต้ทะเลลึกขนาดเล็กที่มีหน้าตาแปลกประหลาดชวนสยองนั่นเอง ท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์และกดไลก์กันสนั่น รวมถึง ณเดชน์ คูกิมิยะ แฟนหนุ่มที่ไม่พลาดเช่นกัน
อาทิ Omg sis สุดมากกกกก, นึกว่า ai ตอนแรก, เป็นการเล่นที่เอาจริงมาก, โคตรจะล้ำเลย ดีย์มากค่ะพี่ญ่า, พี่ญ่าชนะเลิศ, จอ สระ อึ้ง, โอ้หวานใจยังกดไลก์ แต่แม่ปลาจำลูกสาวไม่ได้แล้ว อิอิ, Best halloween costume of the year!, คุณพระ! ทำถึงที่สุดดดด ปังมากค่ะ ล้ำกว่าใครไปอีกกก ฯลฯ
ขอบคุณที่มา IG : urassayas