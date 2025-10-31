เผยโฉมนักแสดง “7 ประจัญบาน” พันธุ์ใหม่ ผู้จัดดึง “เป้ อารักษ์” รีเทิร์น “ช่อง 7HD” นำทีมบู๊เดือด

สุดเซอร์ไพรส์ ! เผยโฉมนักแสดง “7 ประจัญบาน” พันธุ์ใหม่ ผู้จัด “โอริเวอร์” ดึง “เป้ อารักษ์” รีเทิร์น “ช่อง 7HD” นำทีมบู๊เดือด

หลังจากกลายเป็นไวรัลฮือฮา เป็นกระทู้ถามในโลกโซเชียลกันมาพักใหญ่ ในที่สุดถึงเวลาแฟน ๆ ได้เห็นโฉมหน้าทีมกู้ชาติพันธุ์ใหม่ ที่จะมาแสดงนำใน 7 ประจัญบาน” พันธุ์ใหม่ ผลิตโดย ค่าย 9 บีเวอร์ ฟิล์มส์ แล้วจ้า เพราะล่าสุด ช่อง 7HD โพสต์ภาพโปสเตอร์ 7 หนุ่มนักแสดงนำเป็นที่เรียบร้อย นำทีมโดย เป้อารักษ์ อมรศุภศิริ, บิวณัฐพล ไรยวงค์, แชปวรากร ศวัสกร, โอ๊ตชาคริต บุญสิงห์, โหนธนากร ศรีบรรจง, แทนบุรันช์รัตน์ หอมบุตร และนักแสดงน้องใหม่ กายกันตเมศฐ์ รวินันท์โกสิน จาก TSM Management

แน่นอนว่าหนึ่งใน 7 หนุ่ม ที่ทำให้แฟน ๆ หลายคนร้องว้าว ! นั่นก็คือ เป้อารักษ์ ที่ห่างหายจากหน้าจอช่อง 7HD ไปนานหลายปี งานนี้ผู้จัด โอริเวอร์ บีเวอร์ แห่งค่าย 9 บีเวอร์ ฟิล์มส์ มาเผยถึงความพันธุ์ใหม่ และการดึง เป้ กลับมาลงจอ ช่อง 7HD ในเรื่องนี้ให้ฟังว่า

“พันธุ์ใหม่ในที่นี้ อันดับแรกก็คือ เป็นพันธุ์ใหม่ในเจเนอเรชันใหม่ครับ แต่ทุกอย่างยังคงเดิม ทั้งชื่อตัวแสดง ในยุคก่อน เพราะเรื่องนี้ห่างหายจากทั้งจอแก้ว และจอเงินมานานมาก ทีนี้พอนำมาทำใหม่ บนช่อง 7HD มันก็คือพันธุ์ของคนเจนเนอเรชันนี้ แต่ก็ไม่ได้แปลว่าเจเนอเรชันก่อนจะดูไม่ได้ คือมันจะเหมือนกับว่าเป็นเมล็ดพันธุ์เดิม ที่นำมาปลูกในที่ใหม่ เป็นเรื่องราวใหม่ พล็อตใหม่ ที่เราอยากจะนำเสนอในแง่มุมของพล็อตอีกรูปแบบหนึ่ง

แต่อย่างที่บอกยังคงเดิมในเรื่องของชื่อ 7 ประจัญบาน อย่าง จ่าดับ จำเปาะ, เหมาะ เชิงมวย, ตังกวย แซ่ลี้, อัคคี เมฆยันต์, ดั่น มหิทธา, กล้า ตะลุมพุก และ จุก เบี้ยวสกุล เพียงแต่ว่าพอมาในยุคปัจจุบัน ปี 2026 ก็จะเป็นในมุมมองของคนในยุคนี้ ของคนเจนใหม่ ส่วนการที่เราชวน เป้อารักษ์ กลับมาร่วมงานกับ ช่อง 7HD อีกครั้ง คือเป้เคยเล่นละครให้ช่อง 7HD เมื่อนานมาก แล้วที่ผ่านมาทุกวันนี้เป้ก็ไปเล่นภาพยนตร์ เราเห็นเขาในมาดเท่ ๆ แต่สำหรับ 7 ประจัญบาน พันธุ์ใหม่ เราจะนำเสนอเป้ในมุมของความกวน ๆ นะครับ แต่ว่าน่ารัก

รวมถึงอีกทั้ง 6 คนที่เป็นนักแสดงรุ่นใหม่ ของช่อง 7HD ด้วยน่ะ ถ้าเป็นภาษาง่าย ๆ เลย ถ้าคุณได้ดูแล้ว จะรู้สึกว่า พวกนี้มันกวนดีนะ แต่มันก็น่ารัก ประมาณนี้ ก็ในเวอร์ชั่นนี้จะเป็นมุมนี้ครับ ที่จะนำเสนอ ก็ออกแนวแอ็กชั่น คอเมดี ที่เราทำครั้งแรกและอยากทำมาตั้งนานแล้ว แต่ว่าเรื่องบู๊ แอ็กชั่น เรื่องระเบิด เอฟเฟ็กต์ต่าง ๆ ผมก็เต็มที่ จัดเต็มแน่นอน แล้วใครที่คิดถึงผลงานของเป้ บนหน้าจอช่อง 7HD ก็คือรับรองว่าไม่ผิดหวัง จะได้เห็นการแสดงอีกมุมหนึ่งของเป้ด้วย และนี่ก็เป็นครั้งแรกที่เป้ร่วมงานกับค่าย 9 บีเวอร์ ฟิล์มส์ ฝากรอติดตามกันนะครับ กับ 7 ประจัญบาน พันธุ์ใหม่”

แฟนๆ เตรียมปักหมุดได้เลย อีกไม่นานเกินรอ พร้อมมันกันที่หน้าจอ ช่อง 7HD กับ “7 ประจัญบาน” พันธุ์ใหม่ พร้อมประจัญบานเต็บสูบ 2026 เจอกันแน่ ทุกโหมดอารมณ์

