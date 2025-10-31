ป๊อก ปิยธิดา ยินดีเข้าร่วมก๊วนเอ็นเตอร์เทน สายปาร์ตี้ เอมี่-ป๋อมแป๋ม-แพต ปลดล็อกการวางตัว หลังเคยหวั่นเสียภาพลักษณ์ ห้ามไม่ทันแล้ว ดีใจเด็กรุ่นใหม่ ชมเจ๋ง
ขึ้นชื่อเป็นอีกหนึ่งตัวตึงสายปาร์ตี้ ที่หลายคนชื่นชอบเวอร์ชั่นนี้ของนักแสดงสาว ป๊อก ปิยธิดา หลังมีภาพร่วมก๊วนตัวแม่สายดริงก์ ป๋อมแป๋ม นิติ, เอมี่ กลิ่นประทุม, แพต ชญานิษฐ์ เรียกเสียงฮาให้กับแฟนๆ ป๊อกบอกพร้อมสแตนบายเข้าร่วม หาก แพต ผุดโปรเจ็กต์รวมแก๊งเอ็นเตอร์เทนแขกในงานอาฟเตอร์ปาร์ตี้ พร้อมเผยสบายใจขึ้น ได้ปลดล็อกตัวเองหลังเคยกังวลเสียภาพลักษณ์ ดีใจน้องๆ เจนใหม่ชื่นชมยกให้เป็นไอดอล
หน้ากล้องหลังกล้องที่ออกไปในช่วงเวลาที่ผ่านมา คนมองว่าเป็นเพราะสังคมหล่อหลอมหรือสิ่งแวดล้อมกดดัน? “ไม่ค่ะ คนอย่างพี่พี่หล่อหลอมสังคม สังคมมาหาพี่เองค่ะ”
ฟีดแบ็กซิตคอม #เจ๊พร ใน Jet lag เจ๊ทแหลก ทำให้ภาพจำเราเปลี่ยน? “สนุกมาก ภาพจำพี่ว่ามันไม่ได้รุนแรงขนาดที่คนจะคิดว่าเราเป็นเจ๊พร แต่เขาจะคิดว่าเราสนุกในบทบาทที่เราได้รับในแต่ละครั้งมากกว่า มันทำให้เรากล้าทำ บางทีเราจะไม่กล้าทำท่านี้ เพราะมันน่าเกลียด แต่ในเรื่องนี้เราได้ทำทุกอย่าง มันก็เลยสนุก”
แพต ชญานิษฐ์ อยากเปิดเอ็นเตอร์เทนเมนต์พร้อมผองเพื่อน หนึ่งในนั้นมีชื่อพี่ป๊อกด้วย? “เราเป็นเด็กเอ็นหรอ ก็ได้อยู่นะ สนใจ ก็ดีนะคะ ถ้าเราไปกันเป็นทีม ทีมนี้ก็น่าจะสนุกมาก เจ้าภาพเขากลัวเราใช่มั้ยคะ คิดว่าใช่ ซึ่งก็น่าจะสนุก พี่ก็เคยพูดกับป๋อมแป๋มเหมือนกัน ถ้าเราตั้งกรุ๊ปด้วยกัน เอ็นเตอร์เทน สมมติว่าลูกค้าอยากได้เพื่อนในวงที่เป็นแบบผู้ใหญ่อาจจะเป็นเรา อยากได้แบบเอ็นเตอร์เทนตลกหน่อย เป็นป๋อมแป๋ม แต่ถ้าเป็นแบบสาวซ่าๆ เฮฮารั่วๆ มาแพต มาเจนิสไป เอมี่ด้วย แล้วแต่ลูกค้าจะเลือก”
มีคนติดต่อมาเยอะมั้ย? “ไม่มี มีแต่แค่ชวนไปดื่มเฉย ๆ เจ้านายเพื่อน ส่วนใหญ่เป็นเจ้านายผู้หญิงด้วยซ้ำ พวกสาวใหญ่เปรี้ยว ๆ พวกพี่สาวไฮโซทั้งหลาย ก็จะชอบ วันไหนถ้าเกิดป๊อกว่าง ชวนมาดื่มกันซิ ท่าทางจะเป็นคนคุยสนุก”
ถ้าโปรเจ็กต์เอ็นเตอร์เทนเกิดขึ้นจริงได้? “น่าสนุกนะ”
พี่ตั๊ก สามีจะไม่ห้ามหรอ? “พี่จะให้เขาเป็นบอดี้การ์ด(ยิ้ม) หรือไม่ก็ให้พี่ตั๊กเป็นสายผู้ชายเป็นฝ่ายชาย พี่ตั๊กจริง ๆ ตัวแรงกว่าพี่อีก พี่ตั๊กเขานาน ๆ ที แต่ถ้าเอาเข้าจริง ๆ เวลาไปด้วยกัน ทิ้งตัว เขาแรงกว่าพี่มาก”
แสดงว่าพี่ตั๊ก ก็ไม่ต่างกับ ซี ศิวัฒน์ เริ่มปุ๊บไปเลย? “โอ้ พี่ว่าเขาแรงกว่าซี เพราะว่าพี่ตั๊กเสียงดัง”
แต่ภาพที่ผ่านมาพี่ตั๊กค่อนข้างเป็นสุภาพบุรุษ ดูแลพี่ป๊อก? “อาสุเชาว์บอกว่าพี่ตั๊กคือพระสงฆ์แบบที่ไม่สวมผ้าสบงจีวร ซึ่งทำให้พี่ดูเป็นคนไม่ดี (หัวเราะ) แต่ว่าเอาเข้าจริงๆ พี่ตั๊กเป็นคนสนุกมาก เสียงดังมาก”
ถ้างานนี้เกิดขึ้นจริงแพตสามารถติดต่อพี่ป๊อกได้เลย? “ก็บอกแพตว่าพี่ป๊อกพี่ตั๊กสแตนด์บาย”
ต้องมีการแจ้งเจ้าภาพไหมว่าถ้าจ้างเราต้องเตรียมตัวยังไง? “ประกันชีวิตต้องเข้า ไม่ใช่สิ (หัวเราะ) พี่ว่าเจ้าของสปอนเซอร์เป็นประกันชีวิต พูดเล่นค่ะ ก็สนุก ๆ ค่ะ ไม่ว่าจะเป็นงานอะไรเราต้องเต็มที่ใช่มั้ย จ้างมาค่ะ ขอดูบัทเจ็ตก่อนแล้วเดี๋ยวบอกไป”
ดีใจไหมที่หลายคนชื่นชอบในความเป็นพี่ป๊อกในวันนี้? “ชอบ เรารู้สึกว่าเราสบายขึ้นในการวางตัว แล้วเวลาใครจะไปเห็นเราเหลวไหลหน่อย เขาก็จะไม่มาว่าไม่ดี ตอนแรกเรากังวลว่าภาพแบบนี้ออกไปมันจะเป็นยังไงแล้วปรากฏว่าไปคุยกับพวกน้องๆ เวลาพี่โดนแซว พี่จะบอกโอ้โหภาพพจน์พี่ป๊อกเสียหมดแล้ว แต่น้องก็จะบอกว่าไม่นะ พี่ป๊อกเจ๋งดีนะ เราก็บอกอ้าวหรอ กลายเป็นว่ากับเด็กรุ่นใหม่ๆ เห็นว่าเราเจ๋งเป็นพี่ที่สามารถเข้ากับเด็กได้ แต่เราไปแคร์ในฐานะถ้าเป็นผู้ใหญ่เขาจะมองเราเป็นยังไง แต่ตอนนี้ก็ห้ามไม่ทันแล้วค่ะ”
เป็นไอดอลของเจน Z พี่สาวของน้องเจน Z ? “ใช่มั้ย ไม่เป็นแม่ก็ดีเท่าไหร่แล้ว โอเคดีใจค่ะ”.