เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น ขอโทษทุกคนที่ได้รับความไม่สบายใจจากไลฟ์ “เทศกาลเจนนี่” ลั่น! ไม่อยากมีปัญหากับใครเลย
สบโอกาสได้ออกมาเปิดใจกับทุกคนเป็นครั้งแรก สำหรับ เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น หลังสร้างปรากฏการณ์ไลฟ์ขายของใน “เทศกาลเจนนี่” จนกลายเป็นทอล์กออฟเดอะทาวน์ พร้อมกับสารพัดดราม่าถาโถมที่ต้องเจอไม่เว้นวัน สร้างความพอใจและไม่พอใจให้กับหลายๆ คน
โดย เจนนี่ ได้อัดคลิปพูดความในใจว่า “คลิปนี้หลักๆ เลยคืออยากจะมาพูดคุยกับทุกคนเกี่ยวกับเทศกาลเจนนี่ 17 วันที่ผ่านมา เพราะว่าหนูไม่มีเวลามานั่งคุยเปิดใจกับทุกคนเลย อันดับแรกหนูต้องขอบคุณลูกค้าทุกคนที่ทำให้มีปรากฏการณ์เจนนี่ มีเทศกาลเจนนี่เกิดขึ้น ตอนนี้ยอดขายเราก็กำลังจะใกล้พันล้านแล้ว มากไปกว่านั้นคือขอบคุณเจ้าของแบรนด์ทุกท่าน ขอบคุณพี่ๆ ดาราทุกคน ขอบคุณทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมให้เทศกาลเจนนี่ครั้งนี้มันมาได้จนถึงวันนี้”
“แล้วก็มีอยู่เรื่องนึงที่หนูยังไม่ได้ทำอย่างเป็นทางการ คือวันนี้หนูอยากจะมาขอโทษทุกคนเลยที่ได้รับความไม่สบายใจจากเทศกาลเจนนี่ ไม่ว่าจะจะเป็นเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เช่นเรื่องคิว เรื่องยกเลิก เรื่องโอนเงินคืน เรื่องการตอบแชท เรื่องของเบื่อฟีด เบื่อเอ็นเกจเมนต์ ได้รับผลกระทบไม่ว่าจะอย่างใดอย่างหนึ่ง คนที่เคยยกเลิกงานไปแล้ว หรือใครที่กำลังรอคิว รอตอบแชท รอขึ้นนู่นนี่นั่น แล้วรู้สึกไม่สบายใจ”
“หนูอยากจะบอกทุกคนว่าหนูขอโทษมากๆ เจตนาของหนูคือหนูไม่เคยคิดที่จะมีปัญหากับใครเลย ไม่อยากทำให้ใครไม่สบายใจเลยกับเรื่องที่เกิดขึ้น หนูเองพยายามที่จะทำให้มันดีขึ้นในทุกๆ วัน แต่แน่นอนว่าด้วย เรื่องที่เกิดขึ้นมันเป็นปรากฏการณ์ที่หนูเองก็ตั้งรับไม่ทันจริงๆ”
“วันนี้หนูย้อนคิดไปคิดมาที่ผ่านมาเราให้แอดมินเป็นคนตอบเป็นคนดูแลลูกค้ามาตลอด แต่เรายังไม่เคยได้ออกมาขอโทษเองด้วยซ้ำเกี่ยวกับใครที่ได้รับผลกระทบ ได้รับความเดือดร้อน หรือได้รับปัญหา เจนนี่ก็มาขอโทษอย่างเป็นทางการ”
“แล้วก็มาแสดงยินดีกับพี่พี่หลายๆ แบรนด์เลยที่ยอดขายแตก ยินดีด้วยมากๆ หนูก็ทำเต็มที่จริงๆ แบรนด์ใหม่ที่เติบโตขึ้นก็ขออวยพรให้ประสบความสำเร็จยิ่งๆ ขึ้นไป หนูก็ไม่รู้หรอกว่าเทศกาลเจนนี่ในครั้งนี้มันจะไปจบตอนไหน ยังไม่รู้เลยว่าต่อไปจะเป็นยังไง เพียงแต่ว่าจะทำเต็มที่ไปเรื่อยๆ”
“เดี๋ยวในเดือนพฤศจิกายนกับเดือนธันวาคม หนูก็จะมีวันหยุดให้กับตัวเองแล้ว เพราะว่าไม่อย่างนั้นหนูก็จะไม่ได้ใช้ชีวิตกับครอบครัวกับลูกๆ เลย แต่ก็ยังคงทำเหมือนเดิม ยังไงก็รอดูว่ามันจะเป็นยังไงกันต่อไป”
“แต่ยังไงก็ขอฝากเทศกาลเจนนี่ในช่วงวันที่ 7-11 พฤศจิกายนนี้ด้วย จะเป็นแคมเปญใหญ่ของ TikTok มีการแจกบ้านด้วย แล้วก็อยากจะบอกทุกคนว่าจริงๆ แล้วต่อให้มันไม่มีปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้น หนูก็ยังคงไลฟ์ขายเหมือนเดิม เผื่อมีหลายคนสงสัยว่าต่อไปไม่มีลูกค้าจ้างแล้วเจนนี่จะทำยังไง จริงๆหนูยังมีสินค้าของตัวเองที่เราขายอยู่ด้วย เอาเป็นว่าให้กำลังใจกันด้วยแล้วกัน”
“อย่างที่บอกวันนี้หลักๆ ก็คือมาขอโทษแหละ เพราะว่าพอย้อนกลับไปมันมีปัญหาเกิดขึ้นเยอะมากที่ทำให้คนรู้สึกไม่พอใจ แล้วก็ไม่สบายใจกับเรา เราก็แค่อยากมาขอโทษทุกคนจากหัวใจของเจนนี่แค่นั้นเอง ยืนยันว่าหนูไม่อยากมีปัญหากับใครเลยค่ะ”
ขอบคุณที่มา FB : รัชนก สุวรรณเกตุ