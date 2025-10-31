ตลกรุ่นน้องเผยภาพล่าสุด ‘เด๋อ ดอกสะเดา’ รักษาตัวอาการสโตรก ดีใจอาการดีขึ้นเห็นยิ้มหัวเราะได้

ตลกรุ่นน้อง ‘วิลลี่ ผีก้าบก้าบ’ เผยภาพล่าสุด ศิลปินตลกอาวุโส ‘เด๋อ ดอกสะเดา’ หลังเข้ารักษาตัวด้วยอาการสโตรก ดีใจอาการดีขึ้น เห็นยิ้มได้หัวเราะได้
วันที่ 31 ต.ค.2568 ก่อนหน้านี้มีรายงานข่าวว่าศิลปินตลกอาวุโส เด๋อ ดอกสะเดา ได้เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งจากอาการสโตรก (เส้นเลือดก้านสมองแตก) และต้องเจาะคอเพื่อรักษาอาการ ซึ่งต่อมาทางด้านลูกสาวเปิดเผยว่า พ่อแข็งแรงดีและกำลังจะออกจากโรงพยาบาล ขณะนั้นแฟนคลับหลายคนแห่แสดงความเป็นห่วงอย่างมาก ตามที่เคยเสนอข่าวไปก่อนหน้านี้
ล่าสุด ศิลปินตลกรุ่นน้องอย่าง ‘วิลลี่ ผีก้าบก้าบ’ ได้ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว เผยให้เห็นอาการล่าสุดของ เด๋อ ดอกสะเดา พร้อมกับมีข้อความว่า “เห็นพี่เด๋อ ดอกสะเดา อาการดีขึ้นแล้วพวกเราในนามกลุ่มศิลปินก็ดีใจเห็นพี่เด๋อยิ้มได้หัวเราะได้” #ขอให้หายไวๆนะครับ #ขอบคุณพี่อี๊ดเชิญยิ้ม