สุดเศร้า เอมมี่ มรกต อาลัยคุณแม่สามี ขอบคุณที่เอ็นดูตั้งแต่วันแรกเมื่อ19ปี ปัญหาแม่สามี-ลูกสะใภ้ไม่เคยมีเลย สายน้ำ คิดถึงคุณย่าที่สุด

เอมมี่ มรกต โพสต์ภาพกับคุณแม่สามี พร้อมข้อความสุดอาลัยว่า “To my dearest mother in law..
มี่ขอกราบขอบพระคุณคุณแม่ที่รักและเอ็นดูมี่มาตั้งแต่วันแรกเมื่อ 19 ปีที่แล้วจนถึงวันนี้ค่ะ ปัญหาแม่สามีลูกสะใภ้ เราไม่เคยมีเลยแม้แต่ครั้งเดียว สมัยก่อนตอนที่มี่ถ่ายเซ็กซี่บนปกนิตยสารคุณแม่ไม่เคยว่าไม่เคยห้าม คุณแม่สนับสนุนและวันที่หนังสือออก คุณแม่ยังเป็นคนแรกที่ไปเหมาแผงด้วยซ้ำ คุณแม่ดูละครมี่ทุกเรื่อง ติดตามรายการมี่ทุกครั้ง ”

“มี่โชคดีมากที่ได้มาเป็นลูกสาวอีกคนของคุณแม่ คุณแม่เป็นคนเปรี้ยวทันสมัย เป็นคนอารมณ์ดีและเป็นที่รักของเพื่อนๆทุกคน เราจะคิดถึงคุณแม่ตลอดไปนะคะ แต่คนที่จะคิดถึงคุณแม่มากที่สุดก็คือ สายน้ำ คุณย่าสุดที่รักของเค้า.. “I Love you forever Grandma
ขอให้คุณแม่พักผ่อนให้สบายและดูพวกเราจากข้างบนนะคะ”

เอมมี่ ยังได้โพสต์ล่าสุดภาพสุดเศร้าบรรยากาศส่งคุณแม่สามีครั้งสุดท้าย พร้อมขอบคุณทุกๆคนที่ร่วมงานด้วยว่า

“ขอกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ทุกท่าน เพื่อนทุกคนที่มาร่วมงานคุณแม่นะคะ ขอบคุณที่ส่งอาหารและเครื่องดื่มมาช่วยงานคุณแม่ ขอบคุณทุกพวงหรีดและกำลังใจที่มีให้พวกเราค่ะ” โดยมีเพื่อนๆในวงการจำนวนมากเข้ามาส่งกำลังใจ

