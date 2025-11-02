ฮัลโหลดารา-ครอบครัว ‘พุทธินันทน์’ จัดงานทำบุญระลึกถึงการจากไป ครบรอบ 29 ปี ของ ‘เต๋อ’ เรวัต พุทธินันทน์
ครอบครัว ‘พุทธินันทน์’ นำโดย ‘อรุยา พุทธินันทน์’ และ ‘สิดารัศมิ์ พุทธินันทน์’ จัดงานทำบุญระลึกถึงการจากไป ครบรอบ 29 ปี ของ ‘เต๋อ’ เรวัต พุทธินันทน์ โดยมี บุษบา ดาวเรือง, กิตติศักดิ์ ช่วงอรุณ, สันติสุข จงมั่นคง, พรพิชิต พัฒนถาบุตร, สมศรี พฤทธิพันธุ์, ประภาวดี ธานีรณานนท์, เดียว วรตั้งตระกูล พร้อมด้วย ธงไชย แมคอินไตย์, คริสติน่า อากีล่าร์, สำราญ ช่วยจำแนก และ เต็มฟ้า กฤษณายุธ รวมทั้งผู้บริหาร โปรดิวเซอร์ ศิลปินและนักแต่งเพลง ร่วมงานที่อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส
ไหนๆ แล้วขอแฉแฟนหนุ่ม ‘ไมค์ ภัทรเดช’ หน่อย สาว ‘ปุ๊กลุก ฝนทิพย์’ เล่าอัดอั้น “เขาตดทุกวัน ตดทั้งวัน มันดังมาก ใครที่เป็นทีมงานทุกคนจะรู้ว่าไมค์เป็นคนที่ตดตลอดเวลา หนูขออย่างเดียวอย่ามีกลิ่น ถ้ามีกลิ่นต้องเอาตัวเองไปยืนอยู่แถวๆ เครื่องฟอกอากาศ หนูซื้อเครื่องฟอกอากาศสองชั้นนะ บางทีครั้งสองครั้งมันได้ แต่วันละห้าหกครั้งมันไม่ได้ไง” มาถึงจุดนี้ต้องรับได้แล้วล่ะ
อยากท้าทายต้องตอบรับเล่นหนังของผู้กำกับฯ ‘พชร์ อานนท์’ หนุ่ม ‘จูเนียร์ กาจบัณฑิต’ เผยว่า “พี่พจน์ อานนท์ ชวนไปเล่นหนังเรื่องหนึ่งก็รีบรับเลย เพราะว่าฟังเสียงลือเสียงเล่าอ้างมา คือพี่แฉะ(องอาจ เจียมเจริญพรกุล)เคยไปเล่นมาก็บอกว่า ลองดูสักครั้งนึง โคตรมันส์เลย เล่นกับแกเรื่องนี้ก็พลิกเลย คาแร็กเตอร์เอ๋อไปเลย ไปถึงก็โอ้โห เป็นอย่างนี้เหรอเนี่ย เรื่องแต่งตัวถ้ามีพร็อพจัดเต็มก็ไม่เขิน ผมชอบนะ สนุกดี ไม่ต้องเป็นตัวเองเลย อยากทำอะไรใหม่ๆ สักครั้งหนึ่ง”
ศิลปินระดับตำนาน ‘เจ เจตริน’ ‘แสตมป์ อภิวัฒน์’ และ ‘แหลม สมพล’ ชวนนับถอยหลังออกจากกรุง ซึมซับบรรยากาศธรรมชาติกลางขุนเขา ทั้งหนัง เพลง และกิจกรรมสุดชิล ใน “Movie on the Hill” ครั้งที่ 6 วันที่ 8 พ.ย. นี้ ณ ไร่ทองสมบูรณ์คลับ เขาใหญ่ งานนี้น้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง และ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ร่วมเนรมิตพื้นที่กลางเขาใหญ่ให้กลายเป็นพื้นที่ความสนุก ติดตามกิจกรรมแจกบัตรและสอบถามข้อมูลได้ที่ Facebook : ME by Major CineAd และ Chang World ลงทะเบียนเข้าร่วมงานฟรี