แฟนๆหนังเห็นหน้าต้องจำได้! สุดอาลัยดาราดัง ฝง ชุ่ยฟาน เศร้าเพื่อนสนิท เบนซ์ ฮุย เพิ่งจากไปก่อนไม่กี่วัน ยังโพสต์อาลัยเพื่อนอยู่เลย ก่อนเสียชีวิตไปอีกคน
เป็นนักแสดงที่คุ้นหน้ากันดีของแฟนหนังฮ่องกง ฝง ชุ่ยฟาน (Stanley Fung) นักแสดงดังและผู้กำกับชาวฮ่องกง เสียชีวิตแล้วในวัย 80 ปี ท่ามกลางคนดังโพสต์ร่วมอาลัยเศร้า
ฝง ชุ่ยฟาน มีผลงานภาพยนตร์หลายเรื่อง อาทิ ยกเครื่องเรื่องจุ๊ , มือปราบจมูกหิน, บริษัท..ยุ่งแล้วรวย, 7 เพชรฆาตสัญชาติฮ้อ , ฮ้อสะดุดโล้น , ขอน่า อย่าซ่าส์ , คนเล็กทะลุโลก รวมถึงผลงานกำกับ Phantom Killer ในปี 1981 และ Return of the Lucky Stars ในปี 1998
การเสียชีวิตของ ฝง ชุ่ยฟาน เกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังจากเพื่อนสนิทและนักแสดงดังฮ่องกง อย่างเบนซ์ ฮุย ซึ่งเสียชีวิตไปเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม ฝง ชุ่ยฟาน ยังเพิ่งแสดงความเสียใจผ่านโซเชียลมีเดีย โดยเขียนว่า “ผมเสียใจมากที่เขาจากไปก่อนผม ทิ้งความรู้สึกเศร้าโศกไว้เล็กน้อย” และจบข้อความด้วยการกล่าวว่า “พี่ชายที่รัก รอผมอยู่ตรงนั้นนะครับ เดี๋ยวผมจะตามไป”
สำนักข่าวท้องถิ่นรายงานว่า ฝง ชุ่ยฟาน อาศัยอยู่ในไต้หวันมานานกว่า 30 ปี และได้ลาออกจากวงการบันเทิงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา
บทบาทในภาพยนตร์เรื่องสุดท้ายของเขาคือภาพยนตร์สยองขวัญไต้หวันเรื่อง Them, Behind the Door หรือที่รู้จักกันในชื่อ Hu Die Da Shia ซึ่งออกฉายในไต้หวันในปี 2024
สำนักข่าวท้องถิ่น รายงานว่าในเดือนพฤษภาคมปีนี้ ฝง ชุ่ยฟาน ต้องเข้าโรงพยาบาลเป็นเวลาสองเดือนเนื่องจากอาการป่วย เขาแชร์ภาพตัวเองลงโซเชียลมีเดีย ขณะกำลังใช้เครื่องออกซิเจนช่วยอยู่ โดยบอกว่าเพิ่งออกจากโรงพยาบาล และยังไม่หายดี