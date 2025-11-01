เปิดหมดไม่มีกั๊ก! “ปันปัน สุทัตตา” แชร์เคล็ดลับทำยังไงให้ไม่ JETLAG หลังกลับจากทริปยุโรป อัดคลิปให้ดูยาว ๆ ทำอะไรบ้าง พร้อมข้อห้ามสำคัญ อย่าทำเด็ดขาด
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 เพิ่งกลับจากทริปยุโรปแบบหมาด ๆ สำหรับ นักแสดงสาว ปันปัน สุทัตตา นอกจากจะแชร์ภาพโมเมนต์ให้แฟน ๆ ได้ติดตามแล้ว เจ้าตัวก็ขอแชร์เคล็ดลับดี ๆ เกี่ยวกับสุขภาพ เอาใจคนเดินทางบ่อยด้วยกับ เคล็ดลับทำยังไงให้ไม่ JETLAG
เจ็ตแล็ก (Jet lag) คืออะไร
เจ็ตแล็ก (Jet lag) คือ อาการที่เกิดขึ้นเมื่อร่างกายปรับตัวตามเวลาของ เขตเวลาใหม่ (Time zone) ไม่ทันหลังจากเดินทางข้ามเขตเวลาอย่างกะทันหัน ส่งผลให้ นาฬิกาชีวภาพ ในร่างกายเกิดความสับสน ทำให้มีอาการต่าง ๆ เช่น อ่อนเพลีย นอนไม่หลับ หรือไม่มีสมาธิ
มักพบอาการเหล่านี้ได้บ่อยในผู้ที่เดินทางไปยุโรป โดยสาวปันปัน ก็แชร์หมดไม่มีกั๊กว่าตัวเธอนั้นมีการเตรียมตัวป้องกันและรับมือกับอาการ เจ็ตแล็ก (Jet lag) อย่างไร
โดยเธอเล่าใจความว่า “เวลาที่ยุโรปช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง ตอนที่บินไปยุโรปอาจจะยังไม่เจอปัญหามาก แต่ตอนที่บินกลับมาที่ประเทศไทย คนส่วนใหญ่จะเจอปัญหา เช่น ง่วงตอนกลางวัน และกลางคืนจะนอนไม่หลับ เป็นปัญหาที่หลาย ๆ คนพบ”
“ปันปันจะแก้ปัญหาด้วยการ นอนน้อย ๆ หน่อยในคืนก่อนบินกลับ จะนอนแค่ 3-4 ชั่วโมง พยายามไปเที่ยวดึก ๆ แล้วก็รีบตื่นตอนเช้าไปกินอาหารเช้าที่โรงแรม พอขึ้นเครื่องช่วงบ่ายจากยุโรป จะต้องทำเหมือนเราใช้ชีวิตกลางคืนของประเทศไทย ต้องนอนให้เยอะที่สุด พอแลนด์จะได้ไม่ง่วง”
ทั้งนี้เธอยังเสริมว่า มีการใช้ตัวช่วยในการนอนหลับระหว่างอยู่บนเครื่อง และกฎเหล็กสำคัญที่จะช่วยให้ไม่เจ็ตแล็ก (Jet lag) คือ ห้ามกินคาเฟอีนเด็ดขาด และทำกิจกรรมทุกอย่างให้เหนื่อย ขึ้นเครื่องพร้อมหลับ
พอกลับมาถึงไทยตอนเช้า เธอก็จะเริ่มต้นวันด้วยคาเฟอีนเลย และที่สำคัญระหว่างวัน ห้ามนอนเด็ดขาด ให้หากิจกรรมทำ
งานนี้ตัวแม่สายเฮลตี้ เธอก็เริ่มวันด้วยการออกกำลังกายเลย และใช้ชีวิตแบบสุดทุกกิจกรรมทั้งวัน เมื่อเคล็ดลับดังกล่าวถูกแชร์ออกไป ก็เรียกเสียงชื่นชมจากชาวเน็ตทันที อาทิ
- ทำสูตรเดียวกับปันปันเลยค่ะ ไม่นอนหาอะไรทำจนกว่าจะถึงเวลาปกติค่อยนอน จบปัญหาเจ็ตแล็กจริง ๆ ค่า
- ทำได้ไง กลับจากตป่างประเทศแล้วอยู่ลากยาวไปทั้งวัน
- เพิ่งกลับมาได้ 4 วัน เครื่องลง 5.00 น. เหมือนกัน แต่คืนนั้นได้นอนตี 3 และยังง่วงตอนกลางวันจนวันนี้
- นอนไม่หลับ
- กลับจาก San Francisco แตกต่าง 17 ชั่วโมง เรากลับมานอนไม่หลับ 2 เดือน
ดูโพสต์นี้บน Instagram