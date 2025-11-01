เปิดสาเหตุ ธัญญ่า ประกาศลดสถานะ เป๊ก เป็นไปตามที่ทุกคนคิดแต่ครั้งนี้หนัก ตอนนี้ยังมีทะเบียนสมรส งานไลฟ์คู่เย็นนี้ยังมีอยู่ รับงานไว้ก่อนหน้าจะมีเรื่อง
จากกรณี ธัญญ่า ธัญญาเรศ ออกมาประกาศเลิกรา เป๊ก สัณณ์ชัย สามี โดยลดสถานะเหลือแค่พ่อแม่ของลูก สร้างความสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นนั้น
ข่าวสดออนไลน์ สอบถามไปยังแหล่งข่าวคนใกล้ชิด ธัญญ่า เปิดเผยว่า เป็นเรื่องของการนอกใจ เรื่องเพิ่งเกิดขึ้น เป็นไปอย่างที่ทุกคนสงสัย พี่เป๊ก ก่อเรื่องมาสักพัก แต่พี่ธัญญ่าเพิ่งจับได้ คาดว่าครั้งนี้คงจะหนักกว่าทุกครั้งถึงได้มาจุดนี้
ส่วนตัวคาดว่า พี่ธัญญ่า คิดมานานแล้ว ถ้าเกิดเรื่องขึ้นอีก ก็คงต้องคุยให้ชัดเจน ตอนนี้พี่ธัญญ่ายังมีทะเบียนสมรสอยู่
ถามถึงสภาพจิตใจ ธัญญ่า ตอนนี้ คนใกล้ชิด เผยว่า พี่ธัญญ่าก็ไม่ได้ฟูมฟาย เพราะเจอมาเยอะ คนที่แคร์ที่สุดคือลูก เมื่อลูกเข้าใจการตัดสินใจครั้งนี้ พี่ธัญญ่าก็คิดว่าต้องทำอะไรสักอย่างให้ชัดเจน
ตอนนี้ยังตอบอะไรมากไม่ได้ เพราะ 6 โมงเย็นนี้ ทั้งคู่จะไลฟ์ด้วยกันทางช่องของพี่ธัญญ่า เพราะรับงานลูกค้าไว้ก่อนจะเกิดเรื่อง พี่ธัญญ่ายืนยันไม่มีการยกเลิกงาน ส่วนเขาจะพูดอะไรให้ไปรอฟังกันเอง