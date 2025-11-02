“ชมพู่ อารยา” สุดตื้นตันในพระเมตตา เผยโมเมนต์กอดถวายกำลังพระทัยเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ – ยกย่องพระพันปีหลวงคือแรงบันดาลใจแฟชั่นเหนือกาลเวลา
เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ซึ้งที่หลายคนประทับใจ หลัง “ชมพู่–อารยา เอฮาร์เกต” ได้มีโอกาสเข้าเฝ้า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ในงานแฟชั่นโชว์แบรนด์ SIRIVANNAVARI คอลเลกชัน Autumn-Winter 2025/2026 ซึ่งเจ้าตัวได้กอดถวายกำลังพระทัยแด่พระองค์หญิง ต่อการเสด็จสวรรคตของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ล่าสุด ชมพู่ ได้เปิดใจถึงความรู้สึกในโมเมนต์นั้น ระหว่างมาร่วมงานวิ่ง “Coway Run 2025 – Run For Change” พร้อมลูกสาว “น้องแอบิเกล” เผยทั้งความตื้นตันในพระเมตตา และมุมมองต่อแฟชั่นในฐานะคนไทยที่ภาคภูมิใจในรากวัฒนธรรมของชาติ
โดย ชมพู่ เผยไว้ว่า “มีโอกาสได้ไปเข้าเฝ้าที่หลังเวที มันหลากหลายความรู้สึก คงไม่ต้องบรรยาย ตื้นตันในพระเมตตาด้วย”
ได้พูดคุยอะไรกับพระองค์หญิงไหม?
“ก็ได้บอกว่า Congratulations กับโชว์ เพราะคอลเลกชั่นสวยมากๆ คือชมพูดไม่เก่ง คำราชาศัพท์เรากลัวพูดผิดพูดถูก ก็พูดน้อยๆ ไม่ได้คิดว่าท่านหญิงจะเมตตา ชมไม่ได้รู้ตัวว่าหน้าเราเป็นแบบนั้น มันเป็นช่วงเวลาแค่เสี้ยววันวินาทีจริงๆ เราคิดว่าเราเก็บทรงแล้ว”
หลายคนบอกว่าเราเป็นตัวแทนให้กำลังใจพระองค์ช่วงเวลาแบบนี้?
“ก็ไม่ขนาดนั้น แน่นอนว่าคนไทยก็อยากเป็นกำลังใจให้กันในช่วงเวลาแบบนี้ ส่วนนึงคือความตื้นตันของเราด้วยที่ท่านเมตตา”
ท่านได้ตรัสอะไรไหม?
“ท่านบอกว่า เมื่อไหร่จะเล่นละคร(ยิ้ม)“
พระพันปีหลวงท่านเป็นแฟชั่นไอคอน เราเองก็เป็นแฟชั่นไอคอนมองยังไงบ้าง?
“ไม่ได้มองขนาดตัวเองเป็นแฟชั่นไอคอน ชมว่าช่วงหลัง ก่อนการสวรรคตจะไม่ค่อยได้เห็นภาพกัน ดีใจที่ช่วงไม่กี่วันมานี้มีการนำมาแชร์เหมือนได้รำลึก รวมถึงบางคนที่เป็นเจนหลังไม่มีโอกาสได้เห็นและชื่นชมพระบารมีกัน”
หลายคนมองว่าสิ่งที่ท่านอนุรักษ์ผ้าไทย กลายเป็นมรดกที่พระองค์ท่านทิ้งไว้ให้ ในฐานะที่เป็นคนไทยรู้สึกยังไงบ้าง?
“ไม่ว่ายุคสมัยอะไรจะเปลี่ยนไป สิ่งหนึ่งที่น่าภาคภูมิใจคือการที่เรามีราก มีวัฒนธรรม ที่เป็นเสน่ห์ของประเทศประเทศเรา ต่างชาติมา คนอื่นมาได้เห็น ที่น่าภาคภูมิใจ มันก็สวยงามจริงๆ”
พระองค์ท่านเหนือกาลเวลามาก ในฐานะเราก็เป็นไอคอนได้แฟชั่นรู้สึกยังไงบ้าง?
“วิสัยทัศน์ของท่านเมื่อหลายปีที่แล้ว เลือกที่จะใช้แฟชั่นในการบ่งบอกกับทั่วโลกกับประเทศอื่น ว่าไทยแลนด์อยู่ตรงนี้นะ เราก็เก๋ ทั้งฉลองพระองค์ที่เป็นสากล ชนกับฝรั่งก็คือไม่แพ้พ่าย พอเป็นชุดไทยพระองค์ท่านก็ไม่ได้ละเลยที่จะอนุรักษ์ ถ้ามีโอกาสก็อยากไปที่พิพิธภัณฑ์”
แต่ว่าที่เขาบอกว่าเสื้อผ้าสามารถสื่อสารให้คนทั้งโลกเข้าใจวัฒนธรรมประเทศนั้นๆ ได้ อันนี้เห็นด้วยไหม?
“แน่นอนค่ะ ชมอินเรื่องนี้อยู่แล้ว ด้วยความเชื่อและชีวิตเราที่ผ่านมา เราเชื่อว่าเสื้อผ้าหรือการที่เราสื่อสารตัวเอง ผ่านการแต่งกาย มันสามารถเปิดประตูอะไรมากมายให้กับชีวิตชม สำหรับชม ชมพิสูจน์มาแล้ว เป็นเรื่องที่มองข้ามไม่ได้จริงๆ”