“ชมพู่ อารยา” สุดตื้นตันในพระเมตตา เผยโมเมนต์กอดถวายกำลังพระทัยเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ – ยกย่องพระพันปีหลวงคือแรงบันดาลใจแฟชั่นเหนือกาลเวลา

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ซึ้งที่หลายคนประทับใจ หลัง “ชมพู่–อารยา เอฮาร์เกต” ได้มีโอกาสเข้าเฝ้า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ในงานแฟชั่นโชว์แบรนด์ SIRIVANNAVARI คอลเลกชัน Autumn-Winter 2025/2026 ซึ่งเจ้าตัวได้กอดถวายกำลังพระทัยแด่พระองค์หญิง ต่อการเสด็จสวรรคตของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

“ชมพู่ อารยา” สุดตื้นตันในพระเมตตา เผยโมเมนต์กอดถวายกำลังพระทัยเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ

ล่าสุด ชมพู่ ได้เปิดใจถึงความรู้สึกในโมเมนต์นั้น ระหว่างมาร่วมงานวิ่ง “Coway Run 2025 – Run For Change” พร้อมลูกสาว “น้องแอบิเกล” เผยทั้งความตื้นตันในพระเมตตา และมุมมองต่อแฟชั่นในฐานะคนไทยที่ภาคภูมิใจในรากวัฒนธรรมของชาติ

โดย ชมพู่ เผยไว้ว่า “มีโอกาสได้ไปเข้าเฝ้าที่หลังเวที มันหลากหลายความรู้สึก คงไม่ต้องบรรยาย ตื้นตันในพระเมตตาด้วย”

ได้พูดคุยอะไรกับพระองค์หญิงไหม?
“ก็ได้บอกว่า Congratulations กับโชว์ เพราะคอลเลกชั่นสวยมากๆ คือชมพูดไม่เก่ง คำราชาศัพท์เรากลัวพูดผิดพูดถูก ก็พูดน้อยๆ ไม่ได้คิดว่าท่านหญิงจะเมตตา ชมไม่ได้รู้ตัวว่าหน้าเราเป็นแบบนั้น มันเป็นช่วงเวลาแค่เสี้ยววันวินาทีจริงๆ เราคิดว่าเราเก็บทรงแล้ว”

หลายคนบอกว่าเราเป็นตัวแทนให้กำลังใจพระองค์ช่วงเวลาแบบนี้?
“ก็ไม่ขนาดนั้น แน่นอนว่าคนไทยก็อยากเป็นกำลังใจให้กันในช่วงเวลาแบบนี้ ส่วนนึงคือความตื้นตันของเราด้วยที่ท่านเมตตา”

“ชมพู่ อารยา” สุดตื้นตันในพระเมตตา เผยโมเมนต์กอดถวายกำลังพระทัยเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ

ท่านได้ตรัสอะไรไหม?
“ท่านบอกว่า เมื่อไหร่จะเล่นละคร(ยิ้ม)“

พระพันปีหลวงท่านเป็นแฟชั่นไอคอน เราเองก็เป็นแฟชั่นไอคอนมองยังไงบ้าง?
“ไม่ได้มองขนาดตัวเองเป็นแฟชั่นไอคอน ชมว่าช่วงหลัง ก่อนการสวรรคตจะไม่ค่อยได้เห็นภาพกัน ดีใจที่ช่วงไม่กี่วันมานี้มีการนำมาแชร์เหมือนได้รำลึก รวมถึงบางคนที่เป็นเจนหลังไม่มีโอกาสได้เห็นและชื่นชมพระบารมีกัน”

หลายคนมองว่าสิ่งที่ท่านอนุรักษ์ผ้าไทย กลายเป็นมรดกที่พระองค์ท่านทิ้งไว้ให้ ในฐานะที่เป็นคนไทยรู้สึกยังไงบ้าง?
“ไม่ว่ายุคสมัยอะไรจะเปลี่ยนไป สิ่งหนึ่งที่น่าภาคภูมิใจคือการที่เรามีราก มีวัฒนธรรม ที่เป็นเสน่ห์ของประเทศประเทศเรา ต่างชาติมา คนอื่นมาได้เห็น ที่น่าภาคภูมิใจ มันก็สวยงามจริงๆ”

พระองค์ท่านเหนือกาลเวลามาก ในฐานะเราก็เป็นไอคอนได้แฟชั่นรู้สึกยังไงบ้าง?
“วิสัยทัศน์ของท่านเมื่อหลายปีที่แล้ว เลือกที่จะใช้แฟชั่นในการบ่งบอกกับทั่วโลกกับประเทศอื่น ว่าไทยแลนด์อยู่ตรงนี้นะ เราก็เก๋ ทั้งฉลองพระองค์ที่เป็นสากล ชนกับฝรั่งก็คือไม่แพ้พ่าย พอเป็นชุดไทยพระองค์ท่านก็ไม่ได้ละเลยที่จะอนุรักษ์ ถ้ามีโอกาสก็อยากไปที่พิพิธภัณฑ์”

“ชมพู่ อารยา” สุดตื้นตันในพระเมตตา เผยโมเมนต์กอดถวายกำลังพระทัยเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ

แต่ว่าที่เขาบอกว่าเสื้อผ้าสามารถสื่อสารให้คนทั้งโลกเข้าใจวัฒนธรรมประเทศนั้นๆ ได้ อันนี้เห็นด้วยไหม?
“แน่นอนค่ะ ชมอินเรื่องนี้อยู่แล้ว ด้วยความเชื่อและชีวิตเราที่ผ่านมา เราเชื่อว่าเสื้อผ้าหรือการที่เราสื่อสารตัวเอง ผ่านการแต่งกาย มันสามารถเปิดประตูอะไรมากมายให้กับชีวิตชม สำหรับชม ชมพิสูจน์มาแล้ว เป็นเรื่องที่มองข้ามไม่ได้จริงๆ”

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

เปิดสาเหตุ ธัญญ่า ประกาศลดสถานะ เป๊ก เป็นไปตามที่ทุกคนคิดแต่ครั้งนี้หนัก
2

สภาพอากาศวันนี้ กรมอุตุฯ เปิดชื่อ 40 จังหวัด เตือน ฝนถล่มหนักมาก
3

ราคาทองวันนี้ 31 ต.ค.68 ประกาศครั้งที่ 20 ยังปรับขึ้นต่อเนื่อง ใครตัดสินใจอยู่อย่าช้า
4

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นนายพล 8 นาย
5

แห่ยินดี พ่อเลี้ยงเมืองแพร่คนใหม่ เศรษฐีป้ายแดง ถูกรางวัลที่ 1 ชุด 5 ใบ รวย 30 ล้าน บอกเป็นเลขมงคล
6

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ "พลตรี" ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์
7

เวลาทองดูแลสุขภาพ! ทำ 4 อย่างนี้หลังตื่นนอน ช่วยขจัดสารพิษในลำไส้-ผิวดี
8

ตรวจหวย หวยออกงวด 1 พฤศจิกายน 2568 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ชมสด
9

กรมอุตุฯ ประกาศฉบับ12 เตือน อากาศแปรปรวน มรสุมถล่ม ฝนตกหนัก
10

รักแม่มาก เกรท วรินทร กลับร้านทองเจ๊กุ้ง ตอบราคาทองจะถึง 70,000 มั้ย