ฮัลโหลดารา – ใหม่-เต๋อ ว่าที่บ่าวสาว ยัน ไม่เลื่อนงานแต่งปลายปี ตามแพลนที่วางไว้ ปรับแต่งเหมาะสม ลดแขกร่วมงานเหลือหลักสิบ
–หนุ่ม ‘ปั๊บ POTATO’ ขึ้นบนเวที TEDxBangkok 2025 ภายใต้ธีม Through the Cracks ผ่านรอยร้าว แบ่งปันประสบการณ์และมุมมองชีวิตในหัวข้อ “รอยร้าว” (Fracture) เล่าถึงบาดแผลในใจและความกลัวที่จะไม่ได้รับการยอมรับ ซึ่งครั้งหนึ่งเคยทำให้เขารู้สึกแตกสลาย ก่อนจะค่อยๆ เรียนรู้ที่จะยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบของตัวเอง และมองเห็นความงดงามในรอยร้าวเหล่านั้น แนวคิดนี้สะท้อนถึงตัวตนของเขาในฐานะศิลปินที่เติบโตทั้งในงานดนตรี ชีวิตส่วนตัว จากบทบาทนักร้อง นักแสดง และคุณพ่อ ติดตามเรื่องราวเต็มผ่านช่องทางของ POTATO ได้ทางโซเชี่ยลมีเดียของวง
–ไม่สามารถเลื่อนแพลนแต่งงานปลายปีออกไปได้ เพราะเตรียมทุกอย่างไว้หมดแล้ว แต่คู่รัก ‘ใหม่ ดาวิกา-เต๋อ ฉันทวิชช์’ จะปรับรูปแบบงานให้เหมาะสม ว่าที่เจ้าสาวบอกว่า “เราจะทำทุกอย่างให้สุภาพเรียบร้อย คนมาร่วมงานเหลือก็หลักสิบ ไม่อยากให้เอิกเกริก ใหม่เตรียมงานมานานมากแล้ว มีไปต่างประเทศไปแพลนเรื่องชุด วางมัดจำ มีเตรียมทีมที่มาจากต่างประเทศ มีทีมโกลบอลมาด้วย ทุกอย่างถูกแพลนไว้หมดแล้ว โดยรวมคือเป็นไปตามแพลน มีปรับลดลงบ้างเล็กน้อย” ไม่ใหญ่แน่นะดาวิ!!
–มีชื่อด้อมเก๋ไก๋ ‘กัมเบอร์แบร์’ สองสาว ‘ลีน่า-หมิว’ จากซีรีส์แซฟฟิก “รักสุดท้าย My Safe Zone The Series” ช่อง 3 เล่าที่มาของชื่อด้อม สาวหมิวบอกว่า “ชื่อกัมเบอร์แบร์ เป็นชื่อที่แม่พี่ลีน่าช่วยคิด” ลีน่าช่วยอธิบายเสริม “สัญลักษณ์ของพวกเรา คือหนูเป็นผีเสื้อ น้องเป็นหมี (ตุ๊กตาหมี) กัมเบอร์คือผีเสื้อในภาษาเหนือ มีจุดเชื่อมอยู่ก็เลยเป็น ‘กัมเบอร์แบร์’ คุณแม่นึกขึ้นได้เลยกระซิบทีมงาน ปรากฏพวกเราก็ชอบค่ะ”
–ศิลปินหนุ่มดาวรุ่งแนว Cozy Pop ‘aron!’ ปล่อยอีพีใหม่ฉลองเทศกาลพิเศษสุดอบอุ่น “a cozy christmas” จัดไปรัวๆ 3 เพลง mother i’ll be late ที่เขาแต่งขึ้นเอง, mistletoe and holly ที่หยิบเพลงของศิลปินที่ชื่นชอบ Frank Sinatra นำมาเรียบเรียงใหม่ และเพลง cozy you (christmas) ที่ร่วมงานกับ Hohnen Ford ศิลปินนักร้อง-นักแต่งเพลงจากอังกฤษ เพื่อนสนิทของเขา รังสรรค์เพลงนี้ขึ้นมาใหม่ ฟังอีพี a cozy christmas ได้ที่ https://aronTH.lnk.to/acozyxmasPR