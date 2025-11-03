นักร้องดังก็ระแวง! เบน ชลาทิศ ตกใจรับทิปเต็มมือ ถึงกับถามลั่นทำธุรกิจสีเทามั้ย ต้องเคลียร์ๆ สส.ไอซ์ รักชนก เฮี้ยนมาก
กระแส สส.ไอซ์ รักชนก ตรวจสอบแรงช่วงนี้ ผู้ใช้ติ๊กต็อกรายหนึ่งโพสต์ คลิป ฮานักร้องดัง เบน ชลาทิศ ขณะไปร้องเพลงงานหนึ่งมีแฟนคลับให้ทิปเยอะจนเจ้าตัวออกปากถามว่า
- อ่านข่าว – เบน ชลาทิศ ลุกออกกลางคอนเสิร์ต หลังเจอกลิ่นเรอรบกวน ทำเวียนหัวจนทนไม่ไหว
- อ่านข่าว – เบน ชลาทิศ ดีใจกฎหมายสมรสเท่าเทียม รอมานานทุกคนคือคน ขอบคุณ สว. ที่ยอมรับเสียงส่วนมาก
“ให้หมดนี้เลยเหรอ หุยย ทำไมให้เยอะอย่างนี้ ทำธุรกิจสีเทาหรือเปล่าค่ะ ช่วงนี้ต้องเคลียร์ๆนะคะ สส.รักชนก เฮี้ยนมาก…” ก่อนจะอ่านโน้ตจากผู้ให้ทิปขอเพลง ฤดูที่ฉันเหงา ด้วย
ทำเอาคอมเมนต์แซวรัวๆ อาทิ มาถึงจุดที่นักร้องก็ระแวงไอซ์ รักชนก 555 , ช่วงนี้นางเฮี้ยนจริง แต่นางน่ารัก 5555 , อย่างฮา , เบนเหมือน อ.ยิ่งศักดิ์ ไปแล้ว เป็นต้น