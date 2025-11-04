ฮัลโหลดารา – ท่องยุทธภพ เปิดตำนานรักข้ามเผ่าพันธ์ ซีรีส์จีนพีเรียด-แฟนตาซี “เล่ห์รักเพลงดาบ(Sword and Beloved)” บนแอป iQIYI (อ้ายฉีอี้)
–ท่องยุทธภพ เปิดตำนานรักข้ามเผ่าพันธ์ ในซีรีส์จีนพีเรียด-แฟนตาซี “เล่ห์รักเพลงดาบ(Sword and Beloved)” เรื่องราวของ หวังเฉวียนฟู่กุ้ย (เฉิงอี้) ผู้ถูกฝึกฝนมาตั้งแต่เด็กให้เป็นอาวุธขั้นสุดยอดเพื่อปราบปีศาจและกำจัดมาร เขาได้พบกับ ชิงถง (หลี่อี้ถง) วิญญาณแมงมุม ทำให้มุมมองที่ฟู่กุ้ยมีต่อปีศาจเปลี่ยนแปลงและได้เห็นโลกภายนอกมากขึ้น ฟู่กุ้ยที่ต้องการอิสรภาพ เขาก็ออกจากสำนักหวังเฉวียนไปพร้อมกับชิงถง และเริ่มต้นเส้นทางแห่งการรู้แจ้งของตนเอง รับชมทุกวัน เวลา 17.00 น. บนแอป iQIYI (อ้ายฉีอี้)
–แย้มแพลนแต่งแล้วว่าไม่ใช่งานเดียวแน่ๆ ว่าที่เจ้าสาว ‘ญาญ่า อุรัสยา’ บอกว่า “งานจะเริ่มที่ขอนแก่นก่อน เราก็จะเน้นสนุก ทุกอย่างยังคงวางคอนเซ็ปต์ไว้เหมือนเดิม ก็คือปีหน้าค่ะ เพราะว่ามีหลายงาน ทุกอย่างก็พร้อมแล้วเหลือแค่ลองชุด ถ้าเรื่องชุดหนูมีส่วนร่วม 100% เลย ส่วน พี่แบร์(ณเดชน์) 0.1% ค่ะ ยกเว้นชุดอาฟเตอร์ของพี่แบร์อันนี้คือตามสบาย แต่ที่เหลือก็ให้จบที่เรา ถ้าหนูให้เขาคิดเอง แหวกแน่นอน” แหวกอกอ๊ะเปล่า!
–กลับมาแล้วพร้อมซิงเกิลใหม่ ‘ROSALIA’ ศิลปินและโปรดิวเซอร์ชื่อดัง ปล่อยซิงเกิล “Berghain” จากอัลบั้ม LUX ถ่ายทอดในรูปแบบโอเปร่าที่ผสานอารมณ์และภาษาหลากหลาย ร่วมด้วยศิลปินชื่อดัง Bjork และ Yves Tumor มีทั้งเนื้อร้องภาษาเยอรมัน สเปน และอังกฤษ ส่วนมิวสิควิดีโอถ่ายทอดเรื่องราวของหญิงสาวที่พยายามฟื้นหัวใจจากความสูญเสีย และค้นพบการเยียวยาผ่านพลังแห่งศรัทธา อัลบั้มพร้อมปล่อย 7 พ.ย.นี้
-ทุ่มเทฝึกรำอย่างหนักเพื่อบท ‘แก้วตา’ ในซีรีส์ “อสงไขย Interminable” นักแสดงหนุ่ม ‘เบ้บ’ ธนทัต พรรณวิริยะกุล เผยว่า “ตั้งแต่ช่วงของการเวิร์กช็อปก็ได้เริ่มเรียนรำแล้วครับ ความยากคือเราต้องฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอและมีวินัยมาก ถ้าหยุดไปแค่วันเดียว เส้นก็จะตึงทันที วันไหนที่ไม่ได้รำก็ยังต้องดัดมือ ทุกคนจะได้เห็นการรำฉุยฉายที่เบ้บใช้เวลาฝึกฝนมาหลายเดือน” ซีรีส์เริ่มตอนแรก 7 พ.ย.นี้ ทางช่องเวิร์คพอยท์หมายเลข 23 และดูเวอร์ชั่น UNCUT บนแอปฯ iQIYI