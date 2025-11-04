ถึงกับลั่นสันขวาน! อ.เบียร์ จะมาเป็นตัวกลาง เป๊ก-ธัญญ่า หรือเป็นตัวตี ธัญญ่า รับรอบนี้มีทะเลาะกันแต่ไม่รุนแรง – เป๊ก เดือดอีกคนชม ธัญญ่า โสดสวยกลางไลฟ์ – เผย ดิว เตรียมกลับมาเคลียร์ชัดๆ
ยังคงมีงานไลฟ์คู่กันเมื่อวานนี้ ธัญญ่า ธัญญาเรศ กับ เป๊ก สัณณ์ชัย กับเจ้าของแบรนด์หลายแบรนด์ โดยหนึ่งในนั้นมี อ.เบียร์ คนตื่นธรรม มาไลฟ์ขายน้ำพริกด้วย โดยตอนหนึ่ง อ.เบียร์ ก็มาสอบถามสถานะของ เป๊กกับธัญญ่าตอนนี้ด้วย
อ.เบียร์ : เป็นเพื่อนกันหรือเป็นผัวเป็นเมียกัน
ธัญญ่า : เป็นเพื่อนจ้ะ
อ.เบียร์ : เราเป็นเพื่อนกับเขามั้ย หรือเขาเป็นเพื่อนกับเราเอง
เป๊ก : เขาเป็นเพื่อนผมเอง ผมไม่รู้เรื่องเลย
ธัญญ่า : เป็นเพื่อนมาสองวันครึ่งค่ะ
อ. เบียร์ : ดราม่าเขาดูซีเรียสมากเลยนะ เขามาถามอาจารย์จะไปจริงๆเหรอ เขากำลังดราม่ากันอยู่นะ อันนี้คือเรื่องจริงๆป่ะ
ธัญญ่า : เรื่องจริงๆ อาจารย์แต่ด้วยความที่แบบเรื่องราวมันเป็น20ปีแล้ว มันเลยกลายเป็นเรื่องไม่ได้ซีเรียส ไม่ได้ทะเลาะ..ก็ทะเลาะนิดหนึ่ง แต่ไม่ได้รุนแรง ก็ทำงานได้ เจอกันได้ ใช้ชีวิตปกติได้
เป๊ก : โซ้ยกันได้
ธัญญ่า : NO ค่ะ
อ.เบียร์ : เอ้านี่จริงๆ ใช่มั้ยเนี่ย กูยังไม่ค่อยเชื่อเลย พูดกันดูไม่ค่อยมีน้ำหนัก
ธัญญ่า : คนคิดว่าเป็นดราม่าสร้างกระแส จริงๆแล้วไม่ใช่มันคือเรื่องจริง
เป๊ก : อ่ะเรามาเข้าเรื่องน้ำพริกหน่อย (ตักน้ำพริกใส่จานข้าวกินจริงจัง) กูว่าชักจะลึกแล้ว
อ.เบียร์ : มีคนไม่เชื่อ
ธัญญ่า : บอกสงสารอาจารย์
ธัญญ่า : พี่เป๊กกินข้าวไม่ลงทั้งวันเหรอ
เป๊ก : อืม ตรอมใจ
อ.เบียร์ : ทำสันดานให้มันดีๆสักทีสิสันขวาน มึงก็ไม่ยอมทำดีสักที (เป๊กหัวเราะ : สันขวาน)
เป๊ก : ปล่อยให้มันเลิกไปคนเดียว เราก็อยู่เฉยๆ ไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ดี
อ.เบียร์ : ได้ยินมาว่าเวลาจะง้อต้องมีของใหญ่ๆใช่มั้ย
ธัญญ่า : เมื่อก่อน แต่ตอนนี้เขาช็อตบ่อยไม่มีตังค์มาง้อ
เป๊ก : หืออ
ธัญญ่า : ช็อตบ่อยเอาเงินไปทำอะไรหมดอาจารย์ถามเขาสิ
อ.เบียร์ : เออเอาเงินไปทำอะไรว่ะ อุดหนุนน้ำพริกกูบ้างนะ
ธัญญ่า : อาจารย์มีข่าวกับน้องดิว คนคิดว่าเราลดสถานะกัน เพราะว่าน้องดิว อริสรา มาเป็นมือที่สาม
เป๊ก : เอ้าแล้วไม่ใช่เหรอสรุป
ธัญญ่า : นี่ก็หาเรื่องให้ตัวเองเนอะ
อ.เบียร์ : ให้ทัวร์มาลง
ธัญญ่า : ใช่ คือเดี๋ยวดิวจะกลับมา เลยบอกงั้นมาไลฟ์ด้วยกัน มานั่งอธิบายเลย คนจะได้ไม่เข้าใจผิด
เป๊ก : ต่างคนต่างไปทำงาน ไม่ต้องไปยุ่งเรื่องคนอื่นเขาหรอกน้องๆ
ธัญญ่า : แหมทีเรื่องคนอื่นก็ชอบสาระแนเรื่องของเขานะเวลามีข่าว
เป๊ก : ไม่เคยเลย มีแต่ตัวเองแหละ
อ.เบียร์ : นี่กูมาทำอะไรตรงนี้เนี่ย มีคนบอกให้อาจารย์เป็นตัวกลาง กูว่าเป็นตัวตีมากกว่าตอนนี้
ขณะที่ เป๊ก ก็ยังออกอาการเดือดกับคอมเมนต์ที่เข้ามาชม ธัญญ่า ทั้งสวยทั้งโสดกลางไลฟ์ด้วย ซึ่ง เป๊ก ก็อ่านคอมเมนต์แล้วด่ากลับ กระทั่ง ธัญญ่า ต้องคอยปรามว่าให้ใจเย็นๆ อย่าไปอ่านคอมเมนต์