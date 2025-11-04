แห่ยินดีสุดยอดมาก ต้อนรับสมาชิกใหม่ อดีตนางเอก กุญแจซอล คลอดลูกชาย น้องแอโร ทายาทอีกคน ลั่นคุณแม่ลูก5 พร้อมเป็นแพนด้าแล้ว

นานๆจะโพสต์สักที อดีตนางเอก กุญแจซอล ป่านทอทอง บุญทอง หายหน้าหายตาไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวในโซเชียลมาพักใหญ่

ล่าสุด คุณแม่ลูก4 โพสต์ภาพแจ้งข่าวดีต้อนรับสมาชิกใหม่ ทายาทคนที่5 เผยโฉมทารกเพศชายคนล่าสุด พร้อมแคปชั่นว่า

“ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่สู่ครอบครัว ด.ช.แดนดิน เลิศพัฒนาไทย ชื่อเล่น น้องแอโร ครับ #คุณแม่ลูก5พร้อมเป็นแพนด้าแล้ววว”

ท่ามกลางคอมเมนต์ร่วมยินดีคุณแม่ลูก5 อาทิ โอโหหห ยินดีด้วยค่าคุณแม่ สุดยอดมาก , เห็นตั้งแต่คนที่1 ตอนนี้คนที่5แล้วว คุณแม่ลูก5 ขอให้น้องสุขภาพแข็งแรงค่ะ , โหหหหหหห ซอล เก่งมาก , เก่งเกินไปแล้วค่ะน้อง ยินดีด้วยนะ เป็นต้น

