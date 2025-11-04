น้องลียา ลูกสาว เป๊ก-ธัญญ่า รีโพสต์แคปชั่นเด็ดโดนใจมาก คอมเมนต์สนั่นน้องโตแล้วจริงๆ

น้องลียา ลูกสาว เป๊ก-ธัญญ่า รีโพสต์แคปชั่นประโยคเด็ด โดนใจมาก คอมเมนต์สนั่นส่งกำลังใจน้องโตแล้วจริงๆ จุกตรงน้องรีโพสต์เอง

ท่ามกลางกระแสดราม่า เป๊ก สัณณ์ชัย ที่ทำอะไรให้ล่าสุดภรรยาอย่าง ธัญญ่า ธัญญาเรศ ประกาศลดสถานะกลางสื่อโซเชียล โดย น้องลียา ลูกสาวก็ไม่ติดอะไรที่แม่ตัดสินใจแบบนั้น

ขณะที่ล่าสุดก็พบว่า น้องลียา แก้วตาดวงใจของพ่อและแม่ ได้มีการเคลื่อนไหวผ่านติ๊กต็อกส่วนตัวชื่อว่า _laliyahh Liyah โดยได้รีโพสต์แคปชันเด็ดจากเจ้าของติ๊กต็อกรายหนึ่ง

ซึ่งได้โพสต์ภาพคุณแม่ธัญญ่า แคปชั่น “เรื่องอะไรก็ทนได้ ยกเว้น ” เรื่องผู้หญิง “นับถือใจแม่มาก”… พร้อมข้อความในภาพโดนใจด้วยว่า

“เรื่องราว เป๊ก-ธัญญ่า ทำให้รู้ว่า…ในทุกความสัมพันธ์ การคิดถึงใจกันเป็นเรื่องสำคัญ อย่างมองข้ามความรู้สึกใคร เพียวเพราะเห็นว่าเขาทนได้”

ท่ามกลางคอมเมนต์จำนวนมากส่งกำลังใจและแห่โฟกัสน้องลียา รีโพสต์ อาทิ แรงสุดน้องลียา รีโพสต์ , น้องลียาโตแล้วจริงๆ , เจ็บตรงที่ลียาร์รีโพสต์ เป็นต้น

