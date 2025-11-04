วงการไลฟ์ขายของก็มีอะไรใหม่ๆ ให้เห็นกันตลอด เมื่อ วิน เวคิน รุกหนักบุกกลางไลฟ์ นักร้องรุ่นพี่อย่าง ยุ้ย ญาติเยอะ แถมยังประกาศ ไม่ได้มาขายของแต่มาขายเสียง โปรโมตซิงเกิลใหม่ฉ่ำ!
เปิดบ้านไลฟ์ขายของสนุกสนานไม่แพ้บ้านไหน กับนักร้องลูกทุ่งดังระดับตำนานอย่าง “ยุ้ย ญาติเยอะ” ที่กำลังเป็นที่พูดถึงอย่างมากสำหรับแคมเปญ “ยุ้ยรับญาติ” เปิดไลฟ์สดขายสินค้าพร้อมต้อนรับแขกรับเชิญคนสนิทอย่างคึกคัก รวมถึงเจ้าของแบรนด์สินค้าต่างๆ จนได้รับ ความสนใจจากแฟนๆ เพียบ
ล่าสุด ทำเอาผู้ชมเซอร์ไพรส์กันทั้งไลฟ์ เมื่อนักร้องน้องใหม่เสียงนุ่ม หุ่นโดราเอม่อน “วิน เวคิน สิมะวรา” เจ้าของซิงเกิลฮิตที่โดนใจคนแอบรักอย่าง “ไม่ใช่เบอร์หนึ่ง” ตัดสินใจบุกเข้าไลฟ์ของ “ยุ้ย ญาติเยอะ” ทันที
เหตุการณ์ที่ทำให้ผู้ชมถึงกับต้องทึ่ง คือ “วิน เวคิน” ไม่ได้มาเพื่อขายของ หรือโปรโมตสินค้าเหมือนคนอื่นๆ แต่กลับประกาศอย่างชัดเจนว่า ผมไม่ขายของแต่ขอมาขายเสียงแทน เหตุการณ์ครั้งนี้กลายเป็นมิติใหม่ของการโปรโมตเพลงเพราะ “วิน เวคิน” ได้ใช้เวทีไลฟ์สดช่อง ยุ้ย ญาติเยอะ ในการร้องเพลงโปรโมตซิงเกิลใหม่ของตัวเองแบบสดๆ แทนการขายสินค้า
วินเปิดเผยในไลฟ์ว่า “เห็นพี่ยุ้ยประกาศไลฟ์สด ผมเป็นแฟนเพลงพี่ยุ้ยตั้งแต่เด็กๆ เลยอยากไปร่วมสนุกในไลฟ์ด้วย แต่ไม่มีของจะขายเลยบอกทีมหลังบ้านพี่ยุ้ยว่าผมขอไปโมรโมตผลงานเพลงของผมแล้วกัน เน้นไปแจมสนุกๆ ซึ่งได้เจอพี่ยุ้ยเป็นครั้งแรกด้วย พี่ยุ้ยน่ารักเป็นกันเองมาก ที่สำคัญไลฟ์ของพี่ยุ้ยสนุกมาก”