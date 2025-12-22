หนิง ปณิตา ภูมิใจมายด์เซ็ต น้องณิริน หลังเจอถามเรื่อง น้องบีน่า กลางไลฟ์ เตือนสติผู้ใหญ่ไม่ควรถามเรื่องแบบนี้กับเด็ก
จากกรณีที่ชาวเน็ตพากันชื่นชม น้องณิริน ลูกสาวของผู้จัดคนเก่ง หนิง ปณิตา หลังมีคนเข้ามาถามขณะเจ้าตัวไลฟ์พูดคุยกับเพื่อนๆ ว่า “น้องณิรินได้คุยกับบีน่า(ลูกสาวนานา ไรบีนา)อยู่มั้ย”
โดย ณิริน ตอบว่า “คุยค่ะ เรายังรักบีน่าเหมือนเดิม เป็นเพื่อนกับบีน่าเหมือนเดิม เราซัพพอร์ตเพื่อนทุกอย่าง เพราะเรารู้สึกว่าเรื่องผู้ใหญ่ ไม่เกี่ยวกับเรื่องของเด็กนะคะ”
ล่าสุดวันที่ 21 ธ.ค.68 ข่าวสดบันเทิง ได้เจอ หนิง ปณิตา ในงาน The Social Warrior สมรภูมิโซเชียล (ซีซั่น 2) รอบ FINAL ROUND ณ ลานหน้า POP MART BLOCK I สยามสแควร์ จึงได้สอบถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
หนิง ปณิตา เผยมายด์เซ็ต น้องณิริน เป็นสิ่งดีหลังตอบปม น้องบีน่า
โดย หนิง เผยว่า “เวลาที่ณิรินเขาอยู่กับน้องแสนดี เขาก็จะไลฟ์กับแฟนคลับของเขาเล่นกันอยู่แล้วประจำ จังหวะวันนั้นก็มีคนเข้ามาเมนต์ถาม แต่เรารู้สึกว่ามันก็เป็นคำตอบที่น่ารัก ดีใจที่ทั้งลูกและหลานเป็นคนคิดบวก จริงๆ ตอนนั้นมันคือเรียลไทม์ เราไม่สามารถคาดเดาได้ว่าเขาจะตอบยังไง”
“แต่การที่เราเลี้ยงลูกมามันก็มีความดีใจที่เขาแยกแยะเป็นไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรก็ตาม หนิงมองว่าสิ่งที่เป็นมายด์เซ็ตของเขามันเป็นสิ่งที่ดี เราเองก็เป็นคนหนึ่งที่ชื่นชมในฐานะของคนอ่านข่าวแล้วกัน เพราะถ้าบอกว่าชื่นชมในฐานะของคนที่เป็นแม่เดี๋ยวก็จะหาว่าอวยลูกตัวเองอีก”
หนิง ปณิตา รับตกใจคนถามคำถามแบบนี้กับเด็ก
“แต่สิ่งที่น่าตกใจกว่าคือคนถามไม่น่าจะถามแบบนั้นกับเด็กเนอะ ณ ตอนนั้นเหมือนน้องเขาไลฟ์กันอยู่เราก็เข้ามาเบรกไม่ทัน ทุกอย่างมันเร็วมาก แต่มันก็เป็นอะไรที่เราดีใจในทัศนคติบวกของลูก มันแค่นิดเดียวที่ว่าคนถามไม่ควรถามอะไรแบบนี้กับเด็ก ถามว่าหลังจากนี้มีความกังวลไหมว่าจะมีคนมาถามอะไรในทำนองนี้อีก”
“คือถ้ามีคนมาถามเขาอีกแล้วมายด์เซ็ตเขาเป็นแบบนี้ หนิงว่าเขาน่าจะตั้งรับได้ ส่วนหนึ่งหนิงรู้สึกว่าณิรินสตรองพอกับสิ่งที่เขาต้องเจออะไรหลายอย่างในชีวิตมาแล้ว ณิรินเจออะไรที่หนักๆ มาตั้งแต่เด็กเลย สองสามปีมานี้รู้สึกได้ว่าเขาสตรองขึ้นเรื่อยๆ เลยดีใจในมายด์เซ็ตแบบนี้ ตอนนี้ก็สวดมนต์ภาวนาแค่ว่าขอให้มายด์เซ็ตอย่างนี้มันอยู่ในตัวเขาไปตลอด และโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ”
ถามว่า ณิริน สามารถจัดการและรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นในฐานะที่เป็นลูกของหนิง ปณิตาได้?
“หนิงจะพูดกับลูกเสมอว่า คุณเกิดมาเป็นลูกนักแสดงมันเป็นสิ่งที่คุณเลือกเกิดไม่ได้ แล้วก็เลือกที่จะปฏิเสธสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ แต่สิ่งที่คุณเลือกทำได้หรือเลือกเป็นได้คือคุณต้องเลือกว่าคุณอยากจะเป็นเด็กแบบไหน แล้วเป้าหมายของคุณในชีวิตคืออะไร”
ข่าวคราวที่เกิดขึ้นมีโอกาสได้บอกให้ลูกได้รับทราบแค่ไหนยังไง?
“ถ้าเป็นเรื่องข่าวเอาจริงๆ ไม่ได้มีการเล่าอะไรให้ลูกฟังเลย แต่คิดว่าณิรินน่าจะทราบของเขาเองบ้าง คือเขาโตแล้วสามารถที่จะเสพข่าวเสพสื่ออะไรใดใดได้”
สิ่งที่ ณิริน ตอบไปมันก็มีเสียงชื่นชมมาถึงตัวของเราในฐานะที่เป็นแม่ด้วย?
“ขอบคุณค่ะ คือพอเวลามีคนชื่นชมในเรื่องของลูก เขาคือที่สุดของหัวใจหนิงแล้ว อย่างที่เคยบอกไปว่าเขาคือคนที่ทำให้หนิงเปลี่ยนทุกอย่างในหลายๆ เรื่อง เราอยากให้ลูกเราเป็นยังไงสุดท้ายมันก็กลับมาที่เรา ว่าเราก็ต้องเป็นทุกอย่างที่ดี และทำให้เขาเห็นก่อน หนิงก็ต้องขอบคุณที่มีเขาในชีวิตที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเขา ทั้งที่จริงๆ ในบางเรื่องเราก็ไม่ได้อยากจะเป็นคนดีหรอก แต่เราต้องพยายามทำเพื่อเป็นตัวอย่างให้เขา”
แต่ช่วงนี้เด็กๆ ก็ยังไม่มีโอกาสได้เจอกันใช่ไหม?
“เท่าที่หนิงทราบคือเขาจะมีการแชทคุยกันค่ะ แล้วบีน่าเองก็ลงอวยพรวันเกิดณิรินเป็นเรื่องปกติค่ะ”
ทีมข่าวสดบันเทิง 22 ธ.ค.68