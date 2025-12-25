สุดอัดอั้น! โก๊ะตี๋ อารามบอย ไม่ไหวแล้วดราม่าเฉย ทำไมแทนตัวเองว่า “หนู” ทั้งที่อายุขนาดนี้แล้ว เผยเหตุผล ซัดถึงคนที่ข้องใจ

จู่ๆ กลายเป็นดราม่าซะงั้น เมื่อ โก๊ะตี๋ อารามบอย เปิดใจถึงเรื่องที่เวลาให้สัมภาษณ์แล้วพูดแทนตัวเองว่า หนู แต่กลับโดนคนในโลกโซเชียลพูดแซะทำนองว่าอายุ 45 แล้ว ทำไมยังใช้คำว่า “หนู” แทนตัวเอง

ล่าสุด ข่าวสดบันเทิง มีโอกาสได้เจอ โก๊ะตี๋ ในงานกาล่าพรีเมียร์ภาพยนตร์คอมเมดี้ “หอแต๋วแตก แหกหลีหู” ที่ อินฟินิซิตี้ ฮอลล์ ชั้น 5 พารากอน สยามพารากอน เจ้าตัวเลยขอระบายความในใจถึงประเด็นดราม่านี้ให้ฟังว่า

โก๊ะตี๋ ซัดดราม่าทำไมแทนตัวเองว่า “หนู” ทั้งที่อายุขนาดนี้แล้ว

โก๊ะตี๋ แจงเหตุผลแทนตัวเอง “หนู”

“ล่าสุดหนูสัมภาษณ์ไป แล้วหนูพูดแทนตัวเองว่าหนู ในโซเชียลก็บอกว่าหนูๆๆ อายุ 45 แล้วยังพูดหนู โตเป็นควายแล้วยังพูดหนู เลยอยากจะอธิบายให้ฟังว่า หนูไม่รู้ว่าคนดูที่อยู่ทางบ้านตอนนี้อายุเท่าไหร่ ถ้าหนูรู้ว่าคนที่คุยด้วยอยู่อายุอ่อนกว่า หนูก็จะแทนตัวเองว่าพี่ แต่คนที่ดูอยู่เนี่ยหนูไม่รู้ว่าอายุ 60 , 70 หนูก็เลยให้ความเคารพนบนอบด้วยการใช้คำว่าหนู แล้วในโลกโซเชียลตอนนี้ก็แบบหนูๆๆ กลายเป็นดราม่าเฉย”

ซัดดราม่าถึงคนที่ข้องใจเดี๋ยว ใช้คำว่า กู แทน หนู ก็ได้

แทนตัวเองว่าหนูก็น่ารักดีนะ?
“แต่คนก็ดราม่ากับหนูไง ว่าทำไมอายุ 45 โตเป็นควายแล้วยังเรียกตัวเองหนู คือถ้ามึxข้องใจเดี๋ยวใช้กูก็ได้ คือไม่ไหวแล้ว”

ทีมข่าวสดบันเทิง 25 ธ.ค.68

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