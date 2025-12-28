สกู๊ปบันเทิง

จัดทำขึ้นเป็นประจำทุกปี กลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ สำหรับปฏิทินดาราที่แต่ละช่องแต่ละค่ายทำขึ้นมาเพื่อมอบให้แฟนๆ แทนคำขอบคุณ พร้อมยังจัดกิจกรรมให้เหล่านักร้องนักแสดง มาร่วมกันแจกลายเซ็น
ปีนี้ก็เช่นกัน ช่อง 3, ช่อง 7HD และ ช่องวัน 31 ต่างจัดทำปฏิทินดาราประจำปี 2569 ขึ้นมามอบให้แฟนๆ พร้อมจัดทัพนักแสดงร่วมเซ็นปฏิทิน
เริ่มกันที่ “ช่อง 3” จัดหนักยกทัพนักแสดงสุดฮอตแจกลายเซ็นปฏิทินปี 2569 มอบรอยยิ้มและความสุขให้แฟนๆ ใกล้ชิดถึง 5 วันเต็ม
โดยปฏิทินช่อง 3 ครั้งนี้มาภายใต้คอนเซ็ปต์ “Variety that is One ความแตกต่างสร้างสีสัน ความเป็นหนึ่งเดียวเกิดขึ้นได้ที่ช่อง 3” ส่งพลังบวกมอบเป็นของขวัญพิเศษให้แฟนๆ
ประเดิมวันแรก แจกลายเซ็นกันที่ลานด้านข้างอาคารมาลีนนท์ สองพระนาง เจมส์ จิรายุ และ เบลล่า ราณี นำทีมเหล่าซุปตาร์ช่อง ไม่ว่าจะเป็น กลัฟ คณาวุฒิ, เก้า นพเก้า, พีพี ปุญญ์ปรีดี, มาสุ จรรยางค์ดีกุล, น้ำฟ้า ธัญญภัสร์, จูเนียร์ กาจบัณฑิต, ฟลุ๊คจ์ พงศภัทร์, เดนิส เจลีลชา และ เฟรนด์ พีระกฤตย์ มาร่วมสร้างความสุขให้แฟนๆ ที่มารอรับปฏิทินอย่างล้นหลาม
ต่อด้วยการแจกลายเซ็นปฏิทินวันที่ 2 ยังคึกคักจัดงานที่เดิม ซุปตาร์ตัวท็อปช่อง 3 ยกทัพมามอบความสุขแบบไม่ยั้ง นำโดยคู่ฮอต ณเดชน์ คูกิมิยะ-ญาญ่า อุรัสยา, หมาก ปริญ-คิม คิมเบอร์ลี่ พร้อมทีมนักแสดงสุดปัง แต้ว ณฐพร, พาย รินรดา, ภณ ณวัสน์, จีน่า ญีนา, ไอซ์ ภาณุวัฒน์, ไมกี้ ปณิธาน, เก๋ไก๋ ณัฐธิชา และ อู๋ กิตติภณ
วันที่ 3 ยังดำเนินงานแจกลายเซ็นต่อที่ลานกิจกรรมช่อง 3 มาลีนนท์ วันนี้ต้อนรับเหล่านักแสดงสุดฮอตจากจักรวาลแซฟฟิก นำทัพโดย หลิงหลิง คอง – ออม กรณ์นภัส แท็กทีมคู่หวานสุดปังอย่าง ลีน่า ลลินา – หมิว ณัชชา, แทน ดวงแก้ว – ญดา นริลญา และ อุ้ม อิษยา – แบม สราลี มาร่วมกิจกรรมสร้างความคึกคักให้แฟนๆ ชาวไทยและต่างประเทศได้ใจฟู
งานแจกลายเซ็นปฏิทินช่อง 3 ปี 2569 ในวันที่ 4 ทัพนักแสดงพากันไปแจกลายเซ็นที่บิ๊กซี รัชดาภิเษก นำทัพความฮาโดย 2 พี่ใหญ่ เกรท วรินทร และ อาเล็ก ธีรเดช พร้อมด้วย เด่นคุณ งามเนตร ฟาก เซ้นต์ ศุภพงษ์ รีบเซ็นปฏิทินเสร็จก็มาจับไมค์เป็นพิธีกรเพิ่ม ขณะที่ สมิธ ภาสวิชญ์ รวมถึงสาว อแมนด้า และ ลิซ่า-แคนดี้-นีญ่า จากวง Blyss ร่วมกันโชว์พลังเสียง เสิร์ฟสุขให้แฟนๆ
ขณะที่การแจกลายเซ็นปฏิทินวันสุดท้าย บุกบิ๊กซี บางพลี นำทีมความสนุกด้วยหนุ่มหล่อ มีน พีรวิชญ์, จ็อบ ธัชพล, ริว วชิรวิชญ์ และ ตี๋ ธนพล พร้อมหญิงสาวเพียงหนึ่งเดียว มิ้นท์ รัญชน์รวี
นอกจากแฟนๆ ได้ความฟินล้นหัวใจแล้ว ยังได้ปฏิทิน 2569 พร้อมลายเซ็นกลับบ้าน เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สร้างความประทับใจให้คนรักช่อง 3 แบบล้นทะลัก
แฟนๆ ที่พลาดการมารับปฏิทินปีใหม่ 2569 ของช่อง 3 สามารถดาวน์โหลด E Calendar ปฏิทินนักแสดงได้ทาง 3Plus ตั้งแต่วันนี้
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ฟาก “ช่อง 7HD” จัดเต็มความสุขส่งท้ายปี ผุดกิจกรรม “ส่งสุขปีใหม่ จากใจ ช่อง 7HD” แจกปฏิทินปี 2569 ณ ศูนย์การค้า ZPELL @FUTURE PARK โดยขนทัพนักแสดงและผู้ประกาศข่าว มาร่วมสร้างรอยยิ้มและความประทับใจให้แฟนๆ อย่างอบอุ่น
นำทีมความฟินโดย มิกค์ ทองระย้า, แชป วรากร, แอนน่า กลึคส์, จีน เฌอตินท์นารา, มิ้นชิ เสฏฐนันท์, แทน บุรันช์รัตน์, กาย กันตเมศฐ์, มาร์ติน เจ, ก้าวหน้า กิตติภัทร และนักแสดง Girls’ Love Series / Boys’ Love Series แอปเปิ้ล ลาภิสรา และ มิ้ม ปัณฑิตา จาก 4 Elements บ้านวาทินวณิช, เอล่า นีรชา และ เจนนี่ ชยิสรา จาก เมื่อรักคืนมา, ดีแลนด์ เดโชชัย และ ชอน ชวิศการ จาก ศึกวันชิงใจ ร่วมด้วยศิลปินจาก TSM MANAGEMENT พร้อมตัวแทนผู้ประกาศข่าว บี กมลาสน์, กฤษ กฤษดา และ จอย จีรนันท์
ตลอดงานเต็มไปด้วยเสียงกรี๊ดและรอยยิ้ม แฟนๆ ต่างทยอยมารอรับปฏิทินจากมือนักแสดงและผู้ประกาศข่าว ที่มาส่งต่อความสุขและคำอวยพรดีๆ พร้อมแจกลายเซ็น ให้กระทบไหล่กันแบบใกล้ชิด มีทั้งแฟนละครตัวยงที่ติดตามผลงานและตามมาให้กำลังใจนักแสดงคนโปรด ขณะที่แฟนซีรีส์ไม่พลาดมาส่องเคมีจิ้นของคู่ GL/ BL แบบฟินกระจาย ส่วนแฟนข่าว 7HD ก็มาให้กำลังใจกันอย่างเหนียวแน่น
สำหรับแฟนๆ ที่พลาดโอกาสร่วมกิจกรรมนี้ สามารถดาวน์โหลด ปฏิทินช่อง 7HD ปี 2569 ได้ทาง https://www.ch7.com/ch7hdcalendar2026
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จัดขึ้นทุกปี สำหรับงานสุด Exclusive ของ “ช่องวัน 31” ที่ยกทัพศิลปิน-นักแสดงร่วมแจกปฏิทินช่องวัน 2569 เพื่อขอบคุณแฟนๆ ที่ให้การสนับสนุนและติดตามผลงานมาตลอดทั้งปี ถือเป็นอีกหนึ่งเซอร์ไพรส์พิเศษของช่องวัน 31 ที่นำมามอบให้แบบติดขอบเวที รวมศิลปิน-นักแสดง รุ่นเล็ก รุ่นใหญ่ไว้แบบจัดเต็มทั้ง 12 เดือน ส่งถึงมือทุกคนแบบใกล้ชิด
ปีนี้ทัพศิลปินนักแสดงพร้อมใจมาแจกปฏิทินกัน บริเวณชั้น 1 โซน Eden ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
ภายในงานมีทั้งแก๊งพระเอกสุดฮอต อย่าง ตรี ภรภัทร, ไบร์ท นรภัทร, เจษ เจษฎ์พิพัฒ, แจม รชตะ, ฟิล์ม ธนภัทร, เอม สรรเพชญ์, เทศน์ ไมรอน, ก้อง วิทยา, ทอย ปฐมพงศ์, นิว อัครวินท์, ทีม คุณากร, เตียวหุย เพชรปรัชญา
และทีมนางเอกสุดปัง อาทิ วิว วรรณรท, มุกดา นรินทร์รักษ์, เฟิร์น นพจิรา, เพิร์ธ วีริณฐ์ศรา, เพลงขวัญ นัตยา, อ๋อลี่ ตติยา, ไข่มุก รุ่งรัตน์, ผิงผิง ณิชา, เซียงเซียง พรสรวง, เบสท์ รักษ์วนีย์, ชาร์เลท วาศิตา, คุกกี้ ญดา, จีจี้ ณัฐกุล, หนูเล็ก ทิฐินันท์
พร้อมนักแสดงเจนใหม่ อิน จักราสินธุ์, ใยไหม ชินารดี, ปริม อัจฉรียา, แฟร์รี่ กิรณา, ปาว ปวรดา, พูม่า ภูปภพ, โอเบย์ ปัณณวิชญ์, ธรรศ ตันหยงมาศ, เจ้าคุณ พันธ์ชนกชนม์
รวมถึงศิลปิน-นักร้อง ทั้งลูกทุ่ง ลูกกรุง และไอดอล T-POP ที่ขนโชว์สุดพิเศษมามอบความสุข อย่าง ไมค์ ภิรมย์พร, ต่าย อรทัย, ตรี ชัยณรงค์, กานต์ ทศน, เบลล์ นิภาดา, แป้งร่ำ ศิวนารี จากค่ายแกรมมี่โกลด์, แอ๊ค โชคชัย, โตโต้ ธนเดช, ผิงผิง สรวีย์, ภูมิ แก้วฟ้าเจริญ The Golden Song, กัน นภัทร, โดม จารุวัฒน์, ต้าห์อู๋ พิทยา, เพิร์ล ศัจกร, พีค ภีมพล, ไดมอนด์ ณรกร, บูม สหรัฐ และ น้องใหม่ วง IZ (ไอ-ซี) นอร์ท ปริชญ์ดิศรณ์, ตูน ชัยนิติ, พาย ลัทธนันท์, ทีม สุธีมนต์, โฟโต้ ปฐวี, คาณ กาณฑ์, เก้า โปรดเกล้า และ มาร์ค ธนณัฏฐ์
เรียกว่าแฟนๆ รับความสุขกันไปแบบจุกๆ รับปีใหม่