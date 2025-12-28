เผยความสนิท หนิง ปัทมา นักร้องสาวตอบแล้วปมโยง เป๊ก สัณณ์ชัย แจงชัดคลิปที่เชียงใหม่

ไม่ร้อนตัวตอบตามความจริง หนิง ปัทมา นักร้องสาวและนางงามคนสวย ไปออกงานล่าสุดตอบคำถามถึงประเด็นถูกโยงไปเกี่ยวข้องกับ เป๊ก สัณณ์ชัย ว่า

“จริงๆ หนูกับพี่เป๊กเป็นพี่น้องที่สนิทกัน แล้วพี่เป๊กเป็นคนให้งานหนูจริงๆ แต่ถ้าถามเป็นเรื่องซัมติงมั้ย อาจจะยังนะคะ ”

หนิง ปัทมา ตอบปม เป๊ก สัณณ์ชัย แจงคลิปเชียงใหม่

หนิง ปัทมา ชี้แจงปมสัมพันธ์ เป๊ก สัณณ์ชัย

“คนพูดถึงตลอด เฉยๆ เพราะความจริงจะออกมาเอง เราไม่ต้องรีบร้อน ร้อนตัว ก็ตอบตามความจริงไป ไม่ต้องกังวล ”

“หลังๆ ก็ไม่แทบได้คุยกับพี่เป๊ก กลัวจะมีปัญหาไม่สบายใจต่อกัน แกก็ให้บอกความจริงไปว่าเป็นพี่น้องที่รู้จักกัน”

เผยปมคลิปที่เชียงใหม่กับ เป๊ก สัณณ์ชัย

“ตอนคนโยงว่าไปเชียงใหม่กับแก หนูไม่ได้ไป แต่หนูเคยไปร้องเพลงที่ร้านวอร์มอัพ เชียงใหม่ แล้วแกก็ไป มีศิลปินหลายเบอร์ แต่พอดีมีคลิปติดแค่หนูกับแก อยู่บนเวทีด้วยกัน แต่จังหวะที่ศิลปินท่านอื่นขึ้นมาร้องไม่ได้ถ่าย ”

“เลยกลายเป็นว่า หนิง ไปเชียงใหม่กับ พี่เป๊ก แต่ หนิง ไม่ได้ไปกับเขา เมื่อประมาณ พฤษภา ที่ผ่านมาหนูไปทำงานไปร้องเพลง สาบานเลยไม่ใช่หนู หนูไม่ได้ไปเชียงใหม่ ยืนยันว่าไม่ใช่หนู”

ที่มา อีป้าข้างบ้าน

ทีมข่าวสด 28 ธ.ค.68

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