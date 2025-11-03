อเมริกาก็รอบหนึ่งแล้วนะ! โซเชียลชี้เป้าคลิปเบาะแส ธัญญ่า บอกใบ้ไว้ก่อนประกาศลดสถานะ เป๊ก คนเดิมหรือเปล่า?

แห่โฟกัสสงสัยเป็นที่มาครั้งนี้ โซเชียลต่างมีการแชร์คลิปถ่ายก่อนประกาศลดสถานะกับ เป๊ก สัณณ์ชัย ของ ธัญญ่า ธัญญาเรศ ที่โพสต์คลิปซึ่งไม่รู้สื่อถึงใครโดยบอกว่า “เมื่อวานคนนี้(เป๊ก)เขาอยู่เชียงใหม่ แต่ตอนนี้อยู่กับฉันแล้วนะ”

เป๊ก : เชียงใหม่ (ทำท่าขยิบตาให้)
ธัญญ่า : ไปทำอะไรมา (เสียงดุดัน )
เป๊ก : ไปวัดมา
ธัญญ่า : เลียนแบบพี่หม่ำเหรอ
เป๊ก : รุ่นพี่ต้องเลียนแบบใครด้วย

ธัญญ่า : ไปกับใคร
เป๊ก : ต้องบอกมั้ย
ธัญญ่า : อเมริกาก็รอบหนึ่งแล้วนะ คนเดิมป่าว
เป๊ก : กวนส้นตีนนะมึงเนี่ย
ธัญญ่า : คนเดิมหรือเปล่า แหม ทำไมต้องเกาแก้ว

@tanya_liyah อีกสักครู่เจอกันในไลฟ์ช่อง @Pegrpm.kopegfood ♬ เสียงต้นฉบับ – Tanya liyah

