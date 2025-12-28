โมเมนต์อบอุ่น ตุ้ย – พิ้งกี้ ฉลองกับครอบครัว เปิดภาพ บิ๊กหอย คุณพ่ออดีตผู้จัดการทีมชาติไทยวัย80กว่าไม่ได้เห็นกันบ่อยๆ

หลังเปิดตัวค่อนข้างชัดเจน พระเอกรุ่นใหญ่ ตุ้ย ธีรภัทร์ กับนางเอกสาว พิ้งกี้ สาวิกา ควงคู่ไปงานแต่งเพื่อนคนบันเทิงได้เห็นความหวานออกสื่อ ล่าสุดตอกย้ำความสัมพันธ์ เมื่อเผยโมเมนต์อบอุ่นในช่วงฉลองคริสต์มาส

เมื่อ ตุ้ย พา พิ้งกี้ ไปร่วมปาร์ตี้ฉลองคริสต์มาสและส่งท้ายปีเก่าที่บ้าน บรรยากาศร่วมรับประทานอาหาร ร้องเพลงสังสรรค์กันภายในบ้านกับคนใกล้ชิดในครอบครัว

ตุ้ย พา พิ้งกี้ ร่วมฉลองกับครอบครัว บิ๊กหอย คุณพ่อ ร่วมเฟรม

ทั้งยังได้เห็นภาพ บิ๊กหอย วนัสธนา หรือ ธวัชชัย สัจจกุล อดีตผู้จัดการทีมชาติไทยคุณพ่อของหนุ่มตุ้ย ในวัย 82 ปีที่ไม่ค่อยจะได้เห็นกัน ในโมเมนต์สีหน้าสดใสเปื้อนด้วยรอยยิ้มกับบรรยากาศอบอุ่นในครอบครัว ร่วมเฟรมกับ ตุ้ย และ พิ้งกี้

แฟนๆ ร่วมยินดีความรักเชียร์ความสัมพันธ์ ตุ้ย – พิ้งกี้ ให้รักกันไปนานๆ

ท่ามกลางแฟนๆก็ต่างชื่นชมความรักเข้ามาอวยพร พิ้งกี้ อาทิ พิ้งกี้ควรเจออะไรดีๆแบบนี้ตั้งนาน ยินดีด้วยครับเหมาะสมกันมากๆ , เหนื่อยมามากแล้ว นางควรได้สิ่งดีๆเจอคนดีๆ , ขอให้เป็นรักแท้ตลอดไปค่ะคุณพิ้งกี้ , เราผู้เป็นคนชอบทั้ง2คนมากๆ ดีใจที่โลกหมุนเขาได้เจอกัน เป็นต้น

ตุ้ย พา พิ้งกี้ ฉลองกับครอบครัว เปิดภาพ บิ๊กหอย คุณพ่อ

ทีมข่าวสด 28 ธ.ค.68

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