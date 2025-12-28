ต้านไม่ไหว! “ปอนด์-ภูวินทร์” พาซีรีส์ฟีเวอร์ สร้างปรากฏการณ์บัตร SOLD OUT เกลี้ยงทั้ง 2 รอบ! ภายในพริบตา กับงาน “Me and Thee Fan Party” และ “Me and Thee After Party” 17 และ 18 ม.ค.นี้
กลายเป็นกระแสร้อนแรงส่งท้ายปีที่ไม่มีใครหยุดได้จริงๆ สำหรับซีรีส์สุดฮอต “มีสติหน่อยคุณธีร์ Me and Thee” จาก “GMMTV” คอนเทนต์โพรไวเดอร์ชั้นนำของเมืองไทย หลังจากเปิดจำหน่ายบัตรงาน “Me and Thee Fan Party” และ “Me and Thee After Party” ได้ไม่นานปรากฏว่าพลังความรักของแฟนๆ ถล่มทลาย จนสร้างสถิติบัตรทุกที่นั่ง ทุกราคา ถูกจับจองเต็มทุกพื้นที่ภายในเวลาอันรวดเร็วทั้ง 2 รอบการแสดง
ซึ่งสำหรับแฟนๆ ที่มีบัตรอยู่ในมือ เตรียมตัวพบกับความเอ็กซ์คลูซีฟแบบจัดเต็มกับโชว์สุดเซอร์ไพรส์ และโมเมนต์ความฟินที่หาจากไหนไม่ได้จากเหล่านักแสดงนำอย่าง “ปอนด์ ณราวิชญ์ เลิศรัตน์โกสุมภ์” กับ “ภูวินทร์ ตั้งศักดิ์ยืน” พร้อมด้วย
“วิลเลี่ยม จักรภัทร แก้วพันธุ์พงษ์, เอส ศุภ สง่าวรวงศ์, บอนนี่ ภัทราภัสร์ โบรัชตะสุวรรณ์, เพิร์ธ ธนพนธ์ สุขุมพันธนาสาร, แซนต้า พงศภัค อุดมโภชน์ และผู้กำกับฯ คนเก่ง “เอ็กซ์ ณัฐพงษ์ มงคลสวัสดิ์ ใน วันเสาร์ที่ 17 มกราคม 2569 และ วันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม 2569 เวลา 19.00 น. ณ ยูเนี่ยน ฮอลล์ ชั้น F6 ศูนย์การค้ายูเนี่ยน มอลล์ เตรียมร่างกายและหัวใจให้พร้อม แล้วไปพิสูจน์พร้อมกันว่า “สติ” อาจไม่มีอยู่จริงในงานที่ฟินที่สุดแห่งปี
หลังจากปรากฏการณ์บัตร Sold Out ในครั้งนี้ ก็ทำเอาเหล่านักแสดงตื่นเต้นกันสุดๆ และขอขอบคุณแฟนๆ ทุกคนที่ให้การตอบรับอย่างล้นหลาม ทุกคนดีใจที่จะได้เจอกับแฟนๆ อยากให้แฟนๆ มาร่วมสร้างความทรงจำที่ไร้สติแต่มีความสุขที่สุดด้วยกันเยอะๆ
ส่วนใครที่พลาดบัตรเข้าชมหน้างานไป ก็ยังสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของปรากฏการณ์นี้ได้ผ่านทาง Live Streaming ทาง “TTM LIVE” ซึ่งจะถ่ายทอดสดความฟินส่งตรงถึงหน้าจอทั่วโลกแบบเรียลไทม์ ที่พร้อมรองรับผู้ชมได้ครอบคลุมทั่วโลก เพื่อให้ทุกคนได้เป็นส่วนหนึ่งของนาทีประวัติศาสตร์ที่ต้องจารึกในครั้งนี้