โบ สุรัตนาวี บอกลาคลื่นฮิตซ์ หลัง เทโร เรดิโอ ประกาศยุติกิจการ เผยน้ำตารื้นเปิดไมค์ครั้งสุดท้าย อำลาอาชีพดีเจ 20 ปี

จากกรณีที่ เทโร เรดิโอ ออกมาประกาศยุติกิจการอย่างเป็นทางการสิ้นปีนี้ หลังมอบความสุขความบันเทิงให้ผู้ฟังมานาน 35 ปี ล่าสุด โบ สุรัตนาวี สุวิพร ดีเจคลื่น HITZ Thailand ออกมาโพสต์ภาพ พร้อมเขียนข้อความอำลางานดีเจหลังทำมานาน 20 ปี

ระบุว่า “จำได้ว่าที่อยากเป็นดีเจ เพราะเครื่องมืออุปกรณ์มันน่าเล่น ก็ไปลองทำเทปออดิชั่นอยู่ซักพักก็ได้เป็นดีเจ ตอนนั้นยังเป็นรุ่น md cd หมดยุคเทปไปแล้ว มีการสลับแผ่นซีดี สนุกวุ่นวายดี ไม่นานก็เปลี่ยนระบบใช้ software ดึงเพลงจากไฟล์โฟลเดอร์ต่างๆ ก็ได้ลองอะไรใหม่ๆ เพราะไม่ถนัดใช้คอมพิวเตอร์เลย ก็ไม่ยากเกินไป”

“เริ่มต้นที่เอไทม์ย้ายมาเทโรเรดิโอ สิ้นปีนี้เป็นการบอกลากับงานดีเจ วันสุดท้ายของการเปิดไมค์ไฟแดงขึ้น ความทรงจำมากมายที่ห้องจัดรายการ นึกถึงโอกาสดีๆ ที่ได้รับ เจอกับทีมงานพนักงานที่น่ารักทุกคน ประสบการณ์แน่นๆ บางคนเติบโตแยกย้ายไปก่อน แต่ยังคิดถึงกันเสมอ”

“มีพบก็มีจาก มีเริ่มต้นก็มีจุดจบ งานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกรา ภูมิใจที่ครั้งนึงได้เป็นพนักงานที่นี่ เปิดไมค์ครั้งสุดท้าย มีน้ำตารื้นเหมือนกัน มันผูกพัน ขอบคุณทุกการสนับสนุนค่ะ บอกลาคลื่นฮิตซ์อย่างเป็นทางการ #ยี่สิบปีดีเจ #teroradioรุ่นสุดท้าย #ปิดกิจการ #ทำอะไรใหม่ก็ไม่ยากเกินไป”

ขอบคุณที่มา IG : bosurattanawee

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